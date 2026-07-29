'പത്തരമാറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ...!' കാണാം... റാംപിലെ സ്റ്റൈലിഷ് ചുവടുകളും ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനും
ഇരിങ്ങാലക്കുട സെൻ്റ് ജോസഫ്സ് കോളജിലെ കോസ്റ്റ്യൂം ആൻഡ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് വിഭാഗം 'ഋതു 2K26'-ൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഫാഷൻ ഷോയാണ് വ്യത്യസ്ത ആശയം അവതരിപ്പിച്ചത്.
Published : July 29, 2026 at 6:08 PM IST
തൃശൂർ: പ്രകൃതിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണികളിലൊന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട വസ്തുവെന്ന നിലയിൽ മാത്രം കാണാതെ, അതിനെ സർഗാത്മകതയുടെ കരങ്ങളിലൂടെ പുത്തൻ സന്ദേശം സമൂഹത്തിന് പകർന്ന് നൽകുകയാണ് ഇരിങ്ങാലിക്കുട സെൻ്റ് ജോസഫ്സ് കോളജിലെ കോസ്റ്റ്യൂം ആൻഡ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് വിഭാഗം.
മനോഹരമായ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങളുമായി വിദ്യാർഥിനികള് റാംപിൽ തിളങ്ങി. ഇരിങ്ങാലക്കുട സെൻ്റ് ജോസഫ്സ് കോളജിലെ കോസ്റ്റ്യൂം ആൻഡ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് വിഭാഗം 'ഋതു 2K26'-ൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഫാഷൻ ഷോയാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സന്ദേശം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.
കടകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ, അരി ചാക്കുകൾ, ടാർപോളിൻ ഷീറ്റുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ, കുപ്പികളുടെ അടപ്പുകൾ തുടങ്ങി സാധാരണയായി മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന വസ്തുക്കളാണ് വിദ്യാർഥികൾ പുതുമയാർന്ന ഡിസൈനുകളിലൂടെ ആകർഷകമായ വസ്ത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത്. ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് വിദ്യാർഥിനികൾ റാംപ് വാക്ക് നടത്തിയപ്പോൾ അത് ഒരു ഫാഷൻ അവതരണത്തിൽ ഒതുങ്ങിയില്ല, മറിച്ച് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ശക്തമായ സാമൂഹിക സന്ദേശമായി മാറി.
''ഋതു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി സെൻ്റ് ജോസഫ്സ് കോളജിലെ കോസ്റ്റ്യൂം ആൻഡ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് വിഭാഗം നടത്തുന്ന ഫാഷൻ ഷോയാണിത്. മൂന്ന് കൊല്ലമായി മൂന്ന് തീം ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇക്കൊല്ലം നടത്തുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിങ് തീം ആണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചും കവറുകള് ഉപയോഗിച്ചുമെല്ലാം തുണിതരങ്ങള് നിർമിച്ചാണ് ഇത്തവണ കുട്ടികള് റാംപിൽ ഇറങ്ങിയത്'' - അധ്യാപിക പറയുന്നു.
മാലിന്യങ്ങൾ ഫാഷനായി മാറിയപ്പോൾ
ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾക്ക് പുതിയ ജീവിതം നൽകുക എന്ന ആശയമാണ് പരിപാടിയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു. ഓരോ വസ്ത്രവും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവനയും സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യവും കലാപരമായ മികവും പ്രകടമാക്കുന്നതായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം തുരുമ്പും അതിന് മുൻപ് കയറും പ്രമേയമാക്കി ഇതേ വിഭാഗം അവതരിപ്പിച്ച ഫാഷൻ ഷോകളും ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഇത്തവണ പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിംഗ് പ്രമേയമാക്കിയതോടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ ശക്തമായി സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി.
റീസൈക്ലിങിലൂടെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിൻ്റെ പുതിയ മാതൃക
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഭൂമിയെയും ജലസ്രോതസ്സുകളെയും വന്യജീവികളെയും ഒരുപോലെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, റീസൈക്ലിങ് പോലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സുസ്ഥിര വികസനത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ്.
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ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെ വീണ്ടും ഉപയോഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ മാലിന്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനും പുതിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കും. വിദ്യാർഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച ഫാഷൻ ഷോ ഈ സന്ദേശം ലളിതമായും ആകർഷകമായും സമൂഹത്തിന് മുന്നിലെത്തിച്ചു.
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗാത്മകത കൈകോർത്തപ്പോൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ പുതുവെളിച്ചം
ഫാഷൻ എന്നത് സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രതീകമല്ല, സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ വേദിയുമാകാമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ അവതരണം. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും സുസ്ഥിര ഫാഷനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിദ്യാർഥികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഓരോ വസ്ത്രവും 'മാലിന്യങ്ങൾക്കും മൂല്യമുണ്ട്' എന്ന സന്ദേശം വിളിച്ചോതുകയായിരുന്നു.
ഇത്തരം റീസൈക്ലിങ് സംരംഭങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതോടൊപ്പം മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാനും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. പുതുതായി പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം കുറയുന്നതിനാൽ കാർബൺ പുറന്തള്ളലും കുറയും.
ഇതിലൂടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനും സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും സമൂഹത്തിന് പ്രചോദനമാകും. വിദ്യാർഥികളുടെ ഇത്തരം സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭാവിതലമുറയിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ബോധം വളർത്തുകയും ഉപയോഗിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന സംസ്കാരത്തിന് പകരം പുനരുപയോഗിക്കുക, പുനരുപജീവിപ്പിക്കുക എന്ന ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഫാഷൻ, കല, സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നിവയെ ഒരേ വേദിയിൽ സമന്വയിപ്പിച്ച ഇരിങ്ങാലക്കുട സെൻ്റ് ജോസഫ്സ് കോളജിലെ ഈ ഫാഷൻ ഷോ, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പോലും സൃഷ്ടി പരമായ ചിന്തയിലൂടെ മൂല്യമുള്ള വിഭവങ്ങളാക്കി മാറ്റാനാകുമെന്ന് തെളിയിച്ചു. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ചെറിയ സൃഷ്ടിപരമായ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
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