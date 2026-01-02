ഉപയോഗശൂന്യമായ കിണറ്റിൽ പ്ലാസറ്റിക് മാലിന്യം കത്തിച്ചു; വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ച് ദേഹാസ്വസ്ഥ്യം, വീടുവിട്ട് പ്രദേശവാസികള്
കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട്ടൂരിന് സമീപമാണ് സംഭവം. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. പ്രദേശത്ത് വൻ പ്രതിഷേധം.
Published : January 2, 2026 at 2:44 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഉപയോഗശൂന്യമായ കിണറ്റിൽ പ്ലാസറ്റിക് മാലിന്യം കത്തിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ച് വീട് വിട്ട് പ്രദേശവാസികൾ. കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട്ടൂരിന് സമീപം മേലെ വിരിപ്പാടത്താണ് നാട്ടുകാർക്ക് കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തിന് തീയിട്ടത്.
ഇന്നലെ (ജനുവരി 1) ഉച്ചയോടയാണ് സംഭവം. കനത്ത തോതിൽ പുകയും രൂക്ഷഗന്ധവും ഉയർന്നതോടെയാണ് ഇക്കാര്യം നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് പരിസരത്തെ വീട്ടുകാർ ചേർന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തിലെ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ വെള്ളമൊഴിച്ച് തീ അണക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
എന്നാൽ തീ നിയന്ത്രിച്ച് അൽപസമയത്തിനകം വീണ്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തിൽ തീ പടരുകയും പുക ഉയരുകയും ഇത് പലതവണ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. രാത്രിയോടെ വീണ്ടും കനത്ത പുകയും രൂക്ഷഗന്ധവും ഉയർന്നതോടെ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ദേഹാസ്വസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പലർക്കും ആശുപത്രികളിൽ വരെ ചികിത്സ തേടേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായി. പ്രശ്നം രൂക്ഷമായതോടെ പ്രദേശവാസികൾക്ക് സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി.
സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവരൊന്നും സ്ഥലത്തെത്തിയില്ല എന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് വെള്ളിമാടുകുന്ന് ഫയർ യൂണിറ്റിൽ വിവരമറിയിച്ചു. ഫയർ യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തി ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനുശേഷം ഇന്ന് (ജനുവരി2) പുലർച്ചെയോടെയാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ സാധിച്ചത്.
പൊതു സ്ഥലത്ത് മാലിന്യം കത്തിച്ചതിനെതിരെ സ്ഥലം ഉടമക്കെതിരെ പിഴ അടക്കമുള്ള കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പെരുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസും വ്യക്തമാക്കി.
"പെരുവയൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നിലവിൽ മാലിന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹരിതകർമ്മ സേന കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസം തോറും ഇത്തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റുകൾ ഹരിതകർമ്മ സേന എടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ഈ സംഭവം നാട്ടുകാർ വിളിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. ഏറെ വൈകിയും രാത്രി എട്ടു മണിയോടുകൂടി നിൽക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഫയർ എഞ്ചിനും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ വന്ന് തീ അണക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തത് ആരായാലും അവർക്കെതിരെ കർഷനമായ നടപടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എടുക്കും", ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം അനീഷ് പാലാട്ട് പറഞ്ഞു.
ഒരു പകലും രാത്രിയും ഒരു പ്രദേശത്തെ ആകെ വിഷപ്പുക ശ്വസിപ്പിച്ച് നാട്ടുകാർക്ക് ദേഹാസ്വസ്ഥ്യം വരെ അനുഭവപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ദുരിതമയമാക്കിയ സംഭവത്തിനെതിരെ പ്രദേശത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.
Also Read: സീരിയൽ താരം സിദ്ധാർഥ് പ്രഭുവിൻ്റെ കാറിടിച്ച സംഭവം; പരിക്കേറ്റയാൾ മരിച്ചു