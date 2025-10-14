ETV Bharat / state

കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കാബിനിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ: നടപടി നേരിട്ട ഡ്രൈവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ; സ്ഥലംമാറ്റം ചോദ്യം ചെയ്‌ത് ഹർജി

ഹർജിയിൽ കെഎസ്ആർടിസി അടക്കമുള്ള എതിർകക്ഷികളോട് ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഹർജി ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും

Plastic bottles issue in KSRTC Bus
ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 14, 2025 at 6:22 PM IST

2 Min Read
എറണാകുളം: കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കാബിനിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ സൂക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥലം മാറ്റം നേരിട്ട ഡ്രൈവർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. പൊൻകുന്നം ഡിപ്പോയിലെ ഡ്രൈവറായിരുന്ന ജെയ്മോൻ ജോസഫാണ് സ്ഥലംമാറ്റ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹർജി നൽകിയത്.

സ്ഥലം മാറ്റനടപടി ഏകപക്ഷീയവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്നാണ് ജെയ്മോൻ ജോസഫിൻ്റെ വാദം. മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ ആരോപണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് തന്നെ സ്ഥലം മാറ്റിയതെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

ഹർജിയിൽ കെഎസ്ആർടിസി അടക്കമുള്ള എതിർകക്ഷികളോട് ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഹർജി ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

വെള്ളക്കുപ്പികൾ ഉപയോഗിക്കാനായി സൂക്ഷിച്ചതായിരുന്നു. ഡ്രൈവർ കാബിനിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഗ്ലാസിനടുത്ത് വെച്ചതെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ, മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ അപമാനിച്ചതായും ജെയ്മോൻ ജോസഫ് വാദമുന്നയിച്ചു

കോട്ടയത്തുനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന പൊൻകുന്നം ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ബസ് കൊല്ലം ആയൂരിൽ വെച്ച് മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ നേരിട്ട് തടഞ്ഞ് പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. ബസിൻ്റെ മുൻവശം കുപ്പികൾ വലിച്ചെറിയാനുള്ള സ്ഥലമല്ലെന്നും അത് വൃത്തിഹീനമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് മന്ത്രി ഡ്രൈവർ ജെയ്മോൻ ജോസഫിനെ ശാസിച്ചിരുന്നു. ബസുകള്‍ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികള്‍ കൂട്ടിയിടരുതെന്നും എംഡി നേരത്തെ നോട്ടീസ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജീവനക്കാര്‍ പാലിച്ചില്ലെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വീഴ്ച വരുത്തിയ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് എതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി റോഡില്‍ വച്ച് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുൻപ് പലതവണ താക്കീത് നൽകിയിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നും മന്ത്രി അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ജെയ്മോൻ ജോസഫിനെ പൊൻകുന്നം ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് പുതുക്കാട്ടേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയത്.

അതേസമയം തങ്ങളല്ല കുപ്പികള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്ന ജീവനക്കാരുടെ വിശദീകരണത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാനും മന്ത്രി തയ്യാറായില്ലeയിരുന്നു. ഇന്നലെ ബസില്‍ നിക്ഷേപിച്ച കുപ്പികളാണെങ്കില്‍ ഇന്ന് ബസ് സര്‍വീസ് നടത്തുംമുന്‍പ് എന്താണ് നിങ്ങള്‍ ചെയ്തത് എന്ന ചോദ്യവും മന്ത്രി ഉയര്‍ത്തി. രാവിലെ വണ്ടിയില്‍ കയറി സ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്ത് പോരുകയായിരുന്നോ എന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു.

കോതമംഗലത്തെ നവീകരിച്ച കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ടെർമിനൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മന്ത്രി എത്തിയപ്പോള്‍ ഉച്ചത്തിൽ ഹോൺ മുഴക്കി സ്വകാര്യ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കെത്തിയ പ്രൈവറ്റ് ബസ് ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെയും നടപടി എടുത്തിരുന്നു. സ്വകാര്യ ബസിൻ്റെ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കാനും ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും മന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടു. സംഭവത്തില്‍ ബസിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഹോൺ ജാം ആയതാണെന്ന് ഡ്രൈവറുടെ വിശദീകരണം നല്‍കിയെങ്കിലും അത് ചെവിക്കൊള്ളാന്‍ മന്ത്രി തയ്യാറായില്ല.

