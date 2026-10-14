പ്ലാന്റ് നവീകരണം പൂര്ത്തിയായി;ശബരിമലയിൽ അരവണ നിർമാണം ആരംഭിച്ചു
ഇന്ന് രാവിലെ മുതലാണ് അരവണ നിര്മാണം പുനരാരംഭിച്ചത്. പ്രതിദിനം ഒന്നര ലക്ഷം ടിന് അരവണയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്.
Published : October 14, 2026 at 6:10 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിൽ അരവണ നിർമാണം ആരംഭിച്ചതായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അരവണ നിർമാണ പ്ലാന്റിന്റെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായി പ്ലാന്റ് അടച്ചിട്ട് നിർമാണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. നിര്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കിയ പ്ലാന്റില് ഇന്ന് രാവിലെ മുതലാണ് നിര്മാണം പുനരാരംഭിച്ചത്.
നിലവിൽ ഒന്നര ലക്ഷം ടിൻ അരവണയാണ് പ്രതിദിന ഉത്പാദിക്കാനാകുക. ഒക്ടോബർ 20ന് ശേഷം പ്ലാന്റ് പൂർണ ഉത്പാദന ശേഷി കൈവരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രതിദിനം 3.25 മുതൽ 3.65 വരെ ലക്ഷം ടിൻ അരവണ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാവും. പ്ലാന്റിന്റെ ശേഷി വർധിക്കുന്നതോടെ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടന കാലത്ത് ഭക്തർക്ക് ആവശ്യാനുസരണം അരവണ വിതരണം ചെയ്യാനാകുമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചു.
ശബരിമല ഇടത്താവളങ്ങള്ക്ക് നിയന്ത്രണം വരും
ശബരിമല ഇടത്താവളങ്ങള്ക്ക് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നും മതിയായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് ഇല്ലെങ്കില് അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളെ ഇടത്താവളങ്ങളായി അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാര് പറഞ്ഞു. 'സൗകര്യമില്ലെങ്കില് ഇടത്താവളമായി അംഗീകരിക്കില്ല. മതിയായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് തീര്ഥാടര്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാതെ, വെറുതെ ഇടത്താവളം എന്ന് ബോർഡ് വച്ച് തീര്ഥാടകരെ വിളിച്ചു കയറ്റി വഴിയാധാരമാക്കരുതെന്നും' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂർ ശ്രീധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിലെ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവേയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഭക്തർക്ക് ആവശ്യമായ പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങള്, കുടിവെള്ളം, വിശ്രമ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കണം. ഈ മണ്ഡല മകര വിളക്ക് കാലത്ത് ദേവസ്വം ബോർഡ് 25 മുതൽ 30 വരെ ഇടത്താവളങ്ങൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു.
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