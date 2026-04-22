''ഞങ്ങളും മനുഷ്യരാണ്.വെള്ളമില്ലാതെങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണ്..'' കുടിവെള്ളം തേടി കാടിറങ്ങി കാടിന്റെ മക്കള്
കുടിവെള്ളം മുട്ടിയ പ്ലാക്കൽചോല നിവാസികള് കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി കാടിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ജീവന് നിലനിര്ത്താന് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ടാർപ്പായ വിരിച്ചാണ് പുഴയോരങ്ങളിലെ പാറക്കെട്ടുകളിൽ നാളുകള് തള്ളി നീക്കുന്നത്.നിലമ്പൂരില് നിന്ന് നവീല് പി. പി യുടെ റിപ്പോര്ട്ട്
Published : April 22, 2026 at 10:59 AM IST
മലപ്പുറം: ''ഇവിടെ പുരയൊന്നുമില്ല, വെള്ളം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി. മഴ പെയ്താ മാത്രമേ കുറച്ചെങ്കിലും വെള്ളം കിട്ടൂ... വേനലൊന്ന് കടുത്താൽ വെള്ളം ഒരു തുള്ളി പോലും കിട്ടൂല്ല. അപ്പോ കൂരവിട്ട് പുഴക്കരയിലേക്ക പോണം. പിന്നെ വന്യമൃഗങ്ങളെ പേടിച്ച് ഇവിടെത്തന്നെ കഴിയണം. ആന വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഉയരമുള്ള പാറയിൽ ഓടിക്കയറണം. പ്രായമായവരുടെ കാര്യമാണ് കഷ്ടം. വെള്ളമില്ലാതെങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണ്...'' നെടുവീർപ്പോടെ പ്ലാക്കൽചോല നിവാസി തങ്കമണി പറയുന്നു.
വേനല് കടുത്തതോടെ വന്യ മൃഗങ്ങള് മാത്രമല്ല കാടു വിട്ടിറങ്ങുന്നത്. വനാതിര്ത്തിയോട് ചേര്ന്നു കഴിഞ്ഞു പോന്ന കാടിന്റെ മക്കളായ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാക്കൽചോല നഗറിലെ ആദിവാസികള്ക്കാണ് ഈ ദുരിത ജീവിതം. കുടിവെള്ളം കിട്ടക്കനിയായതോടെ തൊണ്ട നനക്കാന് വെള്ളത്തിനായി പുഴക്കരയിൽ ജീവിക്കുകയാണിവർ. 24 കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നായി 84 പേർ വീടുകൾ വിട്ട് പുഴയോരത്തേക്ക് താമസം മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. കാഞ്ഞിരപുഴയുടെ മായംപള്ളി കടവിനരികിലാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി കഴിയുന്നത്.
കാട്ടുചോല വറ്റിപ്പോയതോടെയാണ് മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ലാതെ പന്തീരായിരം ഉൾവനത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയുടെ തീരത്തേക്ക് കുടുംബങ്ങൾ കുടിയേറിയതെന്ന് നാട്ടുകാരായ ഉണ്ണിമോളും തങ്കമണിയും പറയുന്നു. കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും പാറക്കെട്ടുകളിൽ ടാർപ്പായ വിരിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. ഓരോ വർഷവും വേനൽക്കാലത്ത് കുടിവെള്ളം ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അധികൃതരോട് അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ആരും തിരിഞ്ഞ് നോക്കാറില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി. നിലവിൽ പുഴയുടെ തീരത്ത് 500 മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ താൽക്കാലിക കുടിലുകൾ കെട്ടിയാണ് ഇവർ കഴിയുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാത്രികളിൽ പുലിയും കാട്ടാനകളും ആക്രമിക്കുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം. വളർത്തുനായ്ക്കളെ പോലും പുലികൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. മാമ്പഴ സീസൺ ആരംഭിച്ചതോടെ കാട്ടാന ശല്യവും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുഴയോരത്തേക്ക് താമസം മാറ്റിയത് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെയും ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രോഗബാധിതരായ മുതിർന്നവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ രണ്ടുകിലോമീറ്റർ ദൂരം ചുമന്നുകൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. മഴ പെയ്താൽ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാമെങ്കിലും പല വീടുകളും ചോർന്ന് ഒലിക്കുന്നതിനാൽ അവിടെയും സുരക്ഷിതത്വമില്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. ജനപ്രതിനിധികളോ, ഐടിഡിപി അധികൃതരോ, ആരോഗ്യ വകുപ്പോ ഇതുവരെ സ്ഥലത്തെത്തി ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം. 'ഞങ്ങളും മനുഷ്യരാണ്' എന്ന വേദനാഭരിതമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടെയാണ് ഇവർ സഹായം അഭ്യർഥിക്കുന്നത്.
വന വിഭവങ്ങള് ശേഖരിച്ചും കൃഷി ചെയ്തു ജീവിക്കുന്നവരാണ് പ്ലാക്കല് ചോലയിലെ ആദിവാസികള്. കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇവര് അധികൃതരെ പല തവണ സമീപിച്ചിട്ടും ഫലം നിരാശയാണ്. ഒരു ആവര്ത്തനം പോലെ ഓരോ വര്ഷവും വേനല് കടുക്കുമ്പോള് ഇവര് കുടിവെള്ളം തേടി കാഞ്ഞിരപ്പുഴയുടെ തീരത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കും. ടാര് പായകളുമായി.
വേനൽക്കാലം കടുത്തതോടെ ജില്ലയിൽ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ വര്ഷവും പ്ലാക്കൽചോല ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരമൊന്നുമില്ല.പട്ടികജാതി പട്ടിക വര്ഗ ക്ഷേമ വകുപ്പോ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരോ അടിയന്തരമായി ഇവരുടെ ദുരവസ്ഥ കണ്ടറിഞ്ഞ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
