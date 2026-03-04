ETV Bharat / state

Published : March 4, 2026 at 7:23 PM IST

പാലക്കാട്: സിപിഎം ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് പികെ ശശിയെ ഇത്തവണ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിപ്പിതക്കാൻ യുഡിഎഫ് ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ. വിമതരുടെ പിന്തുണയോട് കൂടെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാക്കാനാണ് പാര്‍ട്ടി തീരുമാനമെന്ന് അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളെ പി കെ ശശി സമീപിച്ചുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, നാളെ പാലക്കാട് സിപിഎം വിമതർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പി.കെ. ശശി പങ്കെടുക്കും. സിപിഎമ്മിലെ അസംതൃപ്‌തരായ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് പാലക്കാട് ചന്ദ്രനഗർ ശ്രീപാർവതി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ യോഗം ചേരുന്നത്.

സിപിഎം വിമത യോഗത്തിൽ പി.കെ ശശി പങ്കെടുക്കും (ETV Bharat)

ഇതൊരു ശക്തി തെളിയിക്കൽ പരിപാടിയല്ലന്നാണ് സിപിഎം വിമതരുടെ മറുപടി. കെടിഡിസി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവച്ച ശേഷം കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പി.കെ. ശശി രംഗത്തെത്തുമെന്ന് അഭ്യൂഹം പരക്കുന്നതിനിടയാണ് പി കെ ശശി സിപിഎം വിമത യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പാലക്കാട് എത്തുന്നത്.

'പി. കെ ശശി കണ്‍വെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. നിരവധി പ്രവർത്തകർ ഈ ജില്ലയ്ക്ക് അകത്ത് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ അസംതൃപ്‌തരായി പോവുന്നു. അവരുടെ എല്ലാം കൂട്ടായ്‌മ നാളെ ചേരുകയാണ്. സിപിഎമ്മിന് അകത്ത് അസംതൃപ്‌തി നേരിടുന്ന നിരവധി സഖാക്കളുണ്ട്. പാലക്കാട് ജില്ലാക്കമ്മിറ്റിയ്‌ക്ക് അകത്ത് അഞ്ചോളം വരുന്ന അംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്‍വെൻഷൻ്റെ ഭാഗമാകില്ല. എന്നാൽ അവർ പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചേരും. ഇപ്പോൾ യോഗത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ അവർക്ക് ചില പരിമിതികളുണ്ട്' സതീഷ്‌ പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്‌ട്രീയം തങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്‌തിട്ടിലെന്നും ഒരു നല്ല കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരനാവാനാണ് നേതൃത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും വിമത നേതാവ് പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ കൂടി പിന്നീട് വിമതപക്ഷത്തിലേക്ക് മാറുമെന്നും സിപിഎം വിമതർ പറയുന്നു. സിപിഎമ്മിനുള്ളിലെ ഒരു കൂട്ടം പെട്ടിതൂക്കി ആളുകളെ മാത്രം സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന സമീപനമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലാ നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് വിമർശനം.

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷത്തിലധികമായി നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരെയാണ് സിപിഎം ജില്ലാ നേതൃത്വം നടപടിക്ക് വിധേയമാക്കിയത്. നാളെ നടക്കുന്ന സിപിഎം വിമതയോഗത്തിലൂടെ പ്രധാനമായും ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും. പിന്നീട് താഴെത്തട്ടിലേക്ക് സംഘടനാ പ്രവർത്തികൾ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് തീരുമാനിക്കുക. നിലവിൽ ഒരു കൂട്ടായ്‌മ ആയിട്ടാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്, പിന്നീട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്നുമായിട്ടില്ല.

ജില്ലാ നേതൃത്വം ധാർഷ്ട്യമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും ഇതിനെതിരെയാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ രംഗത്തെത്തിയത് എന്നുമാണ് പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. നിലവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ സിപിഎം ജില്ലാ നേതൃത്വം നടപടി പാർട്ടിയായി മാറുന്നു എന്നും പ്രവർത്തകർ ആരെയെങ്കിലും വിമർശിച്ചാൽ അപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്ന സമീപനമാണ് ഇപ്പോൾ സിപിഎം ജില്ലാ ഘടകത്തിനുള്ളത് എന്നുമാണ് വിമർശനം.

