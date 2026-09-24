ETV Bharat / state

മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്‍ രാജിവയ്‌ക്കണം; ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്മീഷൻ വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കണമെന്ന് പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരാധനാലയങ്ങളിലെ ബുൾഡോസർ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

KUNJALIKUTTYY CEC ELECTIONS IUML LEADER PK KUNHALIKUTTY CEC ELECTIONS MUSLIM LEAGUE ON CEC ELECTIONS
പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2026 at 4:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ നിഷ്‌പക്ഷത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കമ്മീഷൻ്റെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി. കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിഷ്‌പക്ഷത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്മീഷൻ അതിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ നിഷ്‌പക്ഷത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അത് നിലനിർത്തുന്നതിനായി ചീഫ്‌ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ രാജിവെക്കണമെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. ഉടനതന്നെ അദ്ദേഹം രാജിവെക്കണമെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിഷയത്തിൽ തുടർന്നുള്ള നടപടികൾ മറ്റ് പാർട്ടികളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് പാർട്ടി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്‌ലിം ലീഗിൻ്റെ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിനിടയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ ആസ്ഥാനമായ ഡൽഹി ദരിയാഗഞ്ചിലെ ഖായിദെ മില്ലത്ത് സെൻ്ററിലാണ് യോഗം ആരംഭിച്ചത്.

രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും ഭാവി കർമ്മപദ്ധതികളും യോഗം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും. മതേതര, ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ന്യൂനപക്ഷ-പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പാർട്ടി നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഈ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം കൂടുതൽ കരുത്തുപകരും. ഐക്യവും സാഹോദര്യവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുള്ള പാർട്ടിയുടെ മുന്നേറ്റം കൂടുതൽ ശക്തമായി തുടരും എന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരാധനാലയങ്ങളിലെ ബുൾഡോസർ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്രത്തിനുശേഷം ഓരോ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും ആരാധന സ്വാതന്ത്രം സംരക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും അത് നടപ്പിലായിട്ടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യോഗത്തിനിടയിൽ ഉയർന്നു വന്ന് എറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയവും അതായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അതുപോലെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പാർട്ടി സഖ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി. അതിനുവേണ്ടി ഒരു സബ്‌കമ്മിറ്റിയും പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എക സിവില്‍ കോഡ് ഇന്ത്യയില്‍ പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ളത് വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമാണ്. അവയെല്ലാം സംരക്ഷിച്ചു പോകേണ്ടതാണെന്നും ഇതിന് എതിരായി ഒറ്റ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ത്യയില്‍ ഒരിക്കലും നടപ്പിലാക്കാന്‍ കഴിയാത്ത കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു .

Also Read: "മരുന്ന് ക്ഷാമമില്ല, 657 ഇനം മരുന്നുകൾ സ്റ്റോക്കുണ്ട്", മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ, ഇഡിയെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രതികരണം

TAGGED:

KUNJALIKUTTYY CEC ELECTIONS
IUML LEADER PK KUNHALIKUTTY
CEC ELECTIONS
MUSLIM LEAGUE ON CEC ELECTIONS
PK KUNHALIKUTTY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.