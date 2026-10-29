പതിബെൽ കമ്പനി മാനേജരുടെ ആത്മഹത്യ;സാമ്പത്തിക ചൂഷണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്ന അന്വേഷണം സർക്കാർ പരിഗണനയിലെന്ന് മന്ത്രി പി. കെ. ബഷീർ
അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാതെ ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കിയെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി. കെ. ബഷീർ
Published : October 29, 2026 at 1:14 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പതിബെൽ കമ്പനിയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജരുടെ ആത്മഹത്യയിൽ സാമ്പത്തിക ചൂഷണം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി. കെ. ബഷീർ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. 'ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആരോപണങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാതെ ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കിയെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന്,' മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
അന്വേഷണ കാലത്തെ പിഡബ്ല്യുഡി സെക്രട്ടറി ഇന്നത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ആയിരുന്നു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോജക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായ എംസി റോഡ് വികസന കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിബെൽ കമ്പനിയുടെ പ്രോജക്ട് മാനേജറുടെ ആത്മഹത്യ, കൈക്കൂലി- ഉദ്യോഗസ്ഥ പിഴവ് ആരോപണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പുതിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വിജിലൻസ് ആന്ഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി പി. കെ. ബഷീർ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു.
കെഎസ്ടിപി റോഡ് വർക്കുകൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത കമ്പനികൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ ടെൻഡർ തുകയിൽ കരാർ അനുവദിച്ചതിലൂടെ സർക്കാരിന് ഏകദേശം 700 കോടി രൂപ നഷ്ടമുണ്ടായി. റോഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് 787 കോടിയായിരുന്നപ്പോൾ ടെൻഡർ 1209 കോടി, നിർമാണ എസ്റ്റിമേറ്റ് 244 കോടിയായിരുന്നപ്പോൾ ടെൻഡർ 343 കോടി, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലും പുനരധിവാസവും- എസ്റ്റിമേറ്റ് 187 കോടി, ചെലവ് 323 കോടി. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടായി. 2004-ലെ സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വർധിപ്പിച്ച ടെൻഡർ തുകയിൽ കരാർ അനുവദിച്ചതിലൂടെ 84 കോടി രൂപ നഷ്ടം.
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നാറ്റ്പാക്, സെസ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനതല കൺസൾട്ടിംഗ് ഏജൻസികൾക്ക് പകരം വിദേശ കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സേവനം- 50 കോടി രൂപ പ്രതിഫലം, കരാറിൽ ഒപ്പിടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു. റോഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബില്ലുകൾ പാസാക്കാൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ 2 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബില്ലുകൾ ശരിയായി പരിശോധിക്കാതെ പാസാക്കി തുക അനുവദിച്ചു.
മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി ശരിയായ രീതിയിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു, എന്നിവയാണ് നേരത്തെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്ന പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ. ബി പി ഗോപകുമാർ, രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, വി മുരളീധരൻ എന്നിവർ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
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