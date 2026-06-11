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'ഒരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചാൽ നേരിടാൻ എല്ലാ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെൻ്റും സുസജ്ജം' കാലവര്‍ഷ മുന്നൊരുക്കം വിലയിരുത്തി മന്ത്രി പികെ ബഷീര്‍

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സമഗ്ര വികസനത്തിനും ദുരന്തനിവാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും സര്‍ക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

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പികെ ബഷീർ വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടൊപ്പം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 11, 2026 at 7:33 PM IST

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മലപ്പുറം: കാലവര്‍ഷ മുന്നൊരുക്കം ശക്തമാക്കി മലപ്പുറം ജില്ല. രോഗപ്രതിരോധത്തിന് വ്യക്തി ശുചിത്വം നിര്‍ണായകമാണെന്നും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റും സജ്ജമാണെന്നും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പികെ ബഷീര്‍ പറഞ്ഞു. ജില്ലയിലെ മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

മലപ്പുറം കാലവര്‍ഷ കാലത്ത് പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിന് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കണമെന്ന് പികെ ബഷീര്‍ പറഞ്ഞു. ജില്ല കാലവര്‍ഷത്തെ നേരിടാന്‍ പൂര്‍ണ സജ്ജമാണെന്നും ജില്ലയിലെ സമഗ്ര വികസനത്തിനും ദുരന്തനിവാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും സര്‍ക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ജില്ലാ കളക്‌ടർ ഡോ വിനയ് ഗോയലിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ എഡിഎം സിഎസ് രാജേഷ് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ചൈത്ര തെരേസ ജോണ്‍ സബ് കളക്‌ടര്‍മാരായ ദിലീപ് കൈനിക്കര സാക്ഷി മോഹന്‍ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി കളക്‌ടര്‍ ജയശ്രീ എസ് വാര്യര്‍ എന്നിവരും വിവിധ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു.

പികെ ബഷീര്‍ സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

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തീരദേശ മേഖലകളിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ, മലയോര മേഖലയിലെ ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ മുന്‍കരുതലുകൾ തുടുങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ മന്ത്രി വിശദമായി അവലോകനം ചെയ്‌തു. മഴക്കാല ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഓടകള്‍ വൃത്തിയാക്കല്‍ എന്നിവയുടെ പുരോഗതിയും പരിശോധിച്ചു. ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകളും എന്‍ഡിആര്‍എഫ് സംഘവും സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതായി പികെ ബഷീർ വ്യക്തമാക്കി.

പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും യാത്രക്കാര്‍ക്കും അപകട ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്ന സ്വകാര്യ ഭൂമികളിലെ മരങ്ങളും ചില്ലകളും അടിയന്തരമായി മുറിച്ചുമാറ്റാന്‍ ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികളും യോഗത്തില്‍ വിലയിരുത്തി. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ജില്ലയില്‍ മഴക്കാല രോഗങ്ങളില്‍ പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്ന എലിപ്പനിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നു വരികയാണെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫിസര്‍ അറിയിച്ചു. ഡെങ്കിപ്പനി മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മഴക്കാല രോഗങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായതായും ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജില്ലയിലെ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും പ്രതിരോധ സാമഗ്രികളും പൂര്‍ണതോതില്‍ സജ്ജമാണെന്നും യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തി.

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DISEASES PREVENTIVE ACTION

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