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പി.ജെ ജോസഫിന് അർഹമായ അംഗീകാരം നൽകണം; യുഡിഎഫിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് മോൻസ് ജോസഫ്

കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ പി.ജെ ജോസഫിന് അർഹമായ പരിഗണന നൽകേണ്ടത് മുന്നണിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന വികാരമാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കിടയിലുള്ളത്.

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Mons Joseph (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2026 at 1:49 PM IST

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കോട്ടയം: കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാനും യുഡിഎഫിലെ മുതിർന്ന നേതാവുമായ പി.ജെ ജോസഫിന് സർക്കാരിൽ നിന്നും മുന്നണിയിൽ നിന്നും അർഹമായ അംഗീകാരം നൽകണമെന്ന് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുഡിഎഫിൻ്റെ പ്രഥമ കൺവീനർ കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തെ ഭരണരംഗത്ത് ഉചിതമായ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

പി.ജെ ജോസഫിന് അടിയന്തരമായി പദവി നൽകണമെന്ന് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകകക്ഷികളുമായി ഭരണപരമായ വിഷയങ്ങളിലും ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ പദവികളിലും ഉടൻ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയം ഒരു തർക്കമാക്കി മാറ്റാൻ പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മുന്നണിയിലെ കൂടിയാലോചനകൾ വൈകാതെ പൂർത്തിയാക്കി പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്നും മോൻസ് ജോസഫ് വിശദീകരിച്ചു. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ പി.ജെ ജോസഫിന് അർഹമായ പരിഗണന നൽകേണ്ടത് മുന്നണിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന വികാരമാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കിടയിലുള്ളത്.

കാബിനറ്റ് റാങ്കിൽ അതൃപ്‌തി
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയസാധ്യതയേറിയ പല സീറ്റുകളും കേരള കോൺഗ്രസ് വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പി.ജെ ജോസഫിനെ ഭരണപരിഷ്‌കാര കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പാർട്ടി നേതൃത്വം സജീവമായി പരിഗണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ വയോജന കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇതിലെ കാബിനറ്റ് റാങ്ക് പ്രഖ്യാപനം നീണ്ടുപോകുന്നതിൽ പി.ജെ ജോസഫിന് കടുത്ത അതൃപ്‌തിയുണ്ട്.

തീരുമാനം വൈകുന്നതിലുള്ള അതൃപ്‌തി അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അടൂർ പ്രകാശിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അറിയിച്ചതായും വിവരമുണ്ട്. ജോസഫിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. വയോജന കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ പദവി നൽകുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവസമ്പത്ത് സർക്കാരിന് മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

മറ്റ് നിയമനങ്ങൾ
അതിനിടെ മുൻ മന്ത്രി ഡോ. എം.കെ മുനീറിനെ സംസ്ഥാന ഭരണപരിഷ്‌കാര കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷനായി സർക്കാർ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാബിനറ്റ് പദവിയോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമനം. ഇതിനുപുറമെ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. ദേവരാജനെ ഡൽഹിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയായും നിയമിച്ചു. നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും ഇതേ പദവിക്കായി അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം ഭരണപരിഷ്‌കാര കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ലഭിച്ച വിവരം പത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് അറിഞ്ഞതെന്ന് എം.കെ മുനീർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഭരണപരിഷ്‌കാര കമ്മിഷൻ എന്നത് വെറുമൊരു ആലങ്കാരിക പദവിയല്ല. പാർട്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏത് ചുമതലയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് താനെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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ഔദ്യോഗികമായി മന്ത്രിയല്ലെങ്കിലും ഒരു കാബിനറ്റ് മന്ത്രിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതേ പ്രോട്ടോക്കോൾ, ശമ്പളം, ഔദ്യോഗിക വാഹനം, മറ്റ് അലവൻസുകൾ എന്നിവ നൽകി പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന രീതിയാണ് ക്യാബിനറ്റ് റാങ്ക്. മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ പരിഗണിക്കാനാണ് സാധാരണയായി ഇത്തരം പദവികൾ നൽകുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നയരൂപീകരണങ്ങളിലും ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങളിലും നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കുള്ള പദവികൾക്ക് സാധിക്കും.

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