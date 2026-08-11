പിറവത്ത് വനിതാ കൗൺസിലർക്കും ഭർതൃമാതാവിനും കുത്തേറ്റു; ഭർതൃപിതാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ
നഗരസഭ പതിനാലാം വാർഡ് കൗൺസിലറായ ക്രിസ്റ്റി ജോൺ, ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാവ് ലിസി എന്നിവർക്കാണ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്.
Published : August 11, 2026 at 7:04 AM IST
എറണാകുളം: കുടുംബവഴക്കിനിടെ പിറവം നഗരസഭയിലെ വനിതാ കൗൺസിലർക്കും ഭർതൃമാതാവിനും കുത്തേറ്റു. നഗരസഭയിലെ പതിനാലാം വാർഡ് കൗൺസിലറായ ക്രിസ്റ്റി ജോൺ (32), ഭർതൃമാതാവ് ലിസി എന്നിവർക്കാണ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. സംഭവത്തിൽ ക്രിസ്റ്റിയുടെ ഭർതൃപിതാവായ ജോയിയെ (ജോയി പുന്നാട്ടുകുഴിയിൽ) പിറവം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇയാൾക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വയറ്റിൽ ആഴത്തിൽ കുത്തേറ്റ കൗൺസിലർ ക്രിസ്റ്റിയെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ലിസിയുടെ കൈയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളത്.
ഭർതൃപിതാവ് സ്ഥിരം മദ്യപാനി
ഭർതൃപിതാവായ ജോയി സ്ഥിരമായി മദ്യപിച്ചെത്തി വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാണെന്ന് പൊലീസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവ ദിവസവും മദ്യപിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ ജോയി ഭാര്യ ലിസിയുമായി വാക്കുതർക്കത്തിലേർപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ഇവരെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതുകണ്ട് തടയാനായെത്തിയ മരുമകളും കൗൺസിലറുമായ ക്രിസ്റ്റിയെ, ജോയി അടുക്കളയിലുണ്ടായിരുന്ന മൂർച്ചയേറിയ കറി കത്തിയെടുത്ത് വയറ്റിൽ കുത്തുകയായിരുന്നു.
ക്രിസ്റ്റിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ലിസിയുടെ കൈയ്ക്കും കുത്തേറ്റത്. മദ്യപിച്ചെത്തി വീട്ടിൽ തർക്കമുണ്ടാക്കുന്നത് ജോയിയുടെ പതിവായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാരും പൊലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യയെ സ്ഥിരമായി മർദിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റി ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഇതാണ് വൈരാഗ്യത്തിന് കാരണമായതെന്നും എഫ്.ഐ.ആറിൽ പറയുന്നു. സ്വന്തം വീട്ടിൽ വച്ചുതന്നെ ജനപ്രതിനിധിക്ക് നേരെ ഇത്തരമൊരു ആക്രമണമുണ്ടായത് പ്രദേശവാസികളെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അടിയന്തര ചികിത്സയും പൊലീസ് നടപടിയും
അക്രമത്തിന് പിന്നാലെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച ഇരുവരേയും നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. എന്നാൽ വയറ്റിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റ ക്രിസ്റ്റിയുടെ രക്തസ്രാവം നിലയ്ക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകിയ ശേഷം വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. വയറിന് ഗുരുതരമായി കുത്തേറ്റ ക്രിസ്റ്റിക്ക് ഒൻപത് തുന്നലുകളുണ്ട്. നിലവിൽ ഇരുവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം. ലിസിയുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെങ്കിലും അവർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്.
ആക്രമണത്തിനുശേഷം സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിരക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി ജോയിക്കായി പൊലീസ് നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ സമീപ പ്രദേശത്തു വച്ചു തന്നെ ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ പിറവം പൊലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പ്രതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കമാണ് ഇത്തരമൊരു ദാരുണ സംഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സംഭവസ്ഥലത്ത് പൊലീസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കത്തിയും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സാക്ഷികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ജനപ്രതിനിധിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണമായതിനാൽ പൊലീസ് വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. നഗരസഭയിലെ മറ്റ് കൗൺസിലർമാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വിവരമറിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ക്രിസ്റ്റിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ട ശേഷം വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം.
Also read:കാസർകോട് കലക്ടറേറ്റിലെ ക്ലർക്കിൻ്റെ ആത്മഹത്യ; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് കലക്ടർ