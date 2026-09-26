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പള്ളികളിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് യാക്കോബായ വിഭാഗം പിൻമാറണം: മലങ്കര ഓർത്തഡോക്‌സ്‌ സഭ

ഒരു വശത്ത് സമാധാനചർച്ചകൾ വേണമെന്ന് പറയുകയും മറുവശത്ത് അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ട് നിയമലംഘനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ശാശ്വതസമാധാനത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആത്മപരിശോധന നടത്തണമെന്നും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭ..

Malankara Orthodox Church Piravam Church Vicar Assaulted Orthodox Jacobite church dispute Father Elias Cherukattu assault
മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭ മാധ്യമവിഭാഗം പ്രസിഡൻ്റ്‌ ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർ ദീയസ്ക്കോറോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 10:56 AM IST

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കോട്ടയം: സമാധാനപരമായി ആരാധന നടക്കുന്ന പള്ളികളിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് യാക്കോബായ വിഭാഗം പിൻമാറണമെന്ന് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മലങ്കരസഭയുടെ പിറവം വലിയ പള്ളിയിൽ വികാരി റവ.ഫാ. ഏലിയാസ് ചെറുകാട്ടിനെ കൈയേറ്റം ചെയ്ത നടപടി അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്ന് സഭ മാധ്യമവിഭാഗം അറിയിച്ചു.

പ്രാർത്ഥനാറാലി എന്ന പേരിൽ യാക്കോബായ വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി അതിക്രമറാലിയായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിറവത്ത് കണ്ടതെന്ന് സഭ ആരോപിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ വികാരി റവ.ഫാ. ഏലിയാസ് ചെറുകാട്ട് നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. വികാരിയെ മർദിച്ചവർക്കെതിരെ സർക്കാർ ശക്തമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മലങ്കരസഭ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

2017-ലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിപ്രകാരം മാതൃസഭയുടെ ഭാഗമായി മാറിയ ദൈവാലയമാണ് പിറവം വലിയ പള്ളിയെന്ന് സഭ വ്യക്തമാക്കി. കോടതിവിധി പകർപ്പടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമപരമായി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന പള്ളി വീണ്ടും കൈയ്യേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. ഒരു വശത്ത് സമാധാനചർച്ചകൾ വേണമെന്ന് പറയുകയും മറുവശത്ത് അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ട് നിയമലംഘനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ശാശ്വതസമാധാനത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആത്മപരിശോധന നടത്തണമെന്നും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭ മാധ്യമവിഭാഗം പ്രസിഡൻ്റ്‌ ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർ ദീയസ്ക്കോറോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

Malankara Orthodox Church Piravam Church Vicar Assaulted Orthodox Jacobite church dispute Father Elias Cherukattu assault
മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭ മാധ്യമവിഭാഗം പ്രസിഡൻ്റ്‌ ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർ ദീയസ്ക്കോറോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ പ്രസ്താവന (ETV Bharat)

ചെറുകാട്ടിന് നേരെ കൈയേറ്റ ശ്രമം; കനത്ത പ്രതിഷേധം

മലങ്കരസഭയുടെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പിറവം വലിയ പള്ളിയിൽ (സെൻ്റ്‌ മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി കത്തീഡ്രൽ) കനത്ത സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തിരുന്നു. പള്ളി വികാരി റവ.ഫാ. ഏലിയാസ് ചെറുകാട്ടിനെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ ചേർന്ന് കൈയേറ്റം ചെയ്‌തതാണ് സംഘര്‍ഷത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. സഭാ തർക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രാദേശിക അസ്വാരസ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരസ്യമായ കൈയേറ്റത്തിലും സംഘർഷത്തിലും കലാശിച്ചത്.

ആരാധനാ ചടങ്ങുകൾക്കും ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾക്കുമിടയിലാണ് വികാരിക്കു നേരെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ആക്രമണമുണ്ടായത്. പള്ളിയുടെ ആത്മീയവും ഭരണപരവുമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വികാരിയെ തടഞ്ഞുവെക്കുകയും കൈയറ്റം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് ഇടവക ഭാരവാഹികൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് സ്ഥലത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉത്കണ്ഠയും പ്രതിഷേധവും പുകയുകയാണ്.

വിവരമറിഞ്ഞ് വലിയൊരു വിഭാഗം വിശ്വാസികൾ പള്ളി പരിസരത്ത് തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. മുതിർന്ന വൈദികന് നേരെ നടന്ന അതിക്രമത്തിൽ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും ഇടവക ജനങ്ങളും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും വൈദികർക്ക് സുരക്ഷിതമായി ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണമെന്നും സഭാ നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ക്രമസമാധാന നില ഉറപ്പാക്കാൻ പിറവം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അക്രമം നടത്തിയവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായാണ് സൂചന. പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പൊലീസ് ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട്.

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TAGGED:

MALANKARA ORTHODOX CHURCH
PIRAVAM CHURCH VICAR ASSAULTED
ORTHODOX JACOBITE CHURCH DISPUTE
FATHER ELIAS CHERUKATTU ASSAULT
PIRAVAM CHURCH CLASH

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