Pirate attack Indian Navy intervenes in time MV Golden Arsenal safe (ETV Bharat)
എറണാകുളം: ഏദൻ ഗൾഫിൽ വ്യാപാരക്കപ്പലിന് നേരെ ഉണ്ടായ കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണശ്രമം ഇന്ത്യൻ നാവികസേന വിജയകരമായി പരാജയപ്പെടുത്തി. മേഖലയിൽ സുരക്ഷാ ദൗത്യത്തിലായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ സ്റ്റെൽത്ത് ഫ്രിഗേറ്റ് 'ഐഎൻഎസ് ത്രികണ്ഡ്' ആണ് സന്ദർഭോചിതമായി ഇടപെട്ട് കപ്പലിനും ജീവനക്കാർക്കും രക്ഷകനായത്. സെൻ്റ് വിൻസെൻ്റ് ആൻഡ് ദി ഗ്രനഡീൻസ് പതാകയേന്തിയ 'എംവി ഗോൾഡൻ ആഴ്സണൽ' എന്ന ബൾക്ക് കാരിയർ കപ്പലിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ജൂലൈ ഒന്നിനായിരുന്നു ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയ ഈ സംഭവം.
യമനിലെ ഏദനിൽ നിന്നും യാത്രതിരിച്ച കപ്പൽ, ജിബൂട്ടിക്ക് ഏകദേശം 300 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ കിഴക്ക്-വടക്കുകിഴക്ക് മാറിയാണ് കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. അക്രമികൾ കപ്പലിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ, കപ്പൽ അധികൃതർ ഉടൻ തന്നെ വിവരം ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്യൂഷൻ സെൻ്റർ - ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീജിയനെ (IFC-IOR) അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഐഎഫ്സി-ഐഒആർ നൽകിയ അടിയന്തര സന്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മേഖലയിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്ന ഐഎൻഎസ് ത്രികണ്ഡിനോട് ഉടൻ തന്നെ കപ്പൽ തടഞ്ഞുനിർത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ നാവികസേനാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി.
Pirate attack Indian Navy intervenes in time MV Golden Arsenal safe (ETV Bharat)
കപ്പലിന് കേടുപാടുകൾ; ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതർ
Pirate attack Indian Navy intervenes in time MV Golden Arsenal safe (ETV Bharat)
ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 21 ജീവനക്കാരാണ് കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ കപ്പലിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിനും (Bridge Superstructure) അതിനോട് ചേർന്നുള്ള മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾക്കും നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ആക്രമണം രൂക്ഷമായതോടെ കപ്പലിലെ ജീവനക്കാർ തന്ത്രപൂർവ്വം 'സിറ്റാഡൽ' എന്ന് വിളിക്കുന്ന അതീവ സുരക്ഷിതമായ രഹസ്യ അറയ്ക്കുള്ളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചതിനാൽ ആർക്കും പരിക്കേൽക്കുകയോ മറ്റ് അപായങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല.അതിവേഗ രക്ഷാപ്രവർത്തനം
Pirate attack Indian Navy intervenes in time MV Golden Arsenal safe (ETV Bharat)
ജൂലൈ രണ്ടിന് അതിരാവിലെ തന്നെ ഐഎൻഎസ് ത്രികണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക കമാൻഡോ സംഘം കപ്പലിൽ ഇറങ്ങുകയും പരിശോധനകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കപ്പൽ പൂർണമായും കൊള്ളക്കാരിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നാവികസേന വിപുലമായ തെരച്ചിൽ നടത്തി. പരിശോധനയിൽ സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ ആരെയും കപ്പലിൽ കണ്ടെത്താനായില്ല. സേനയുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പായതോടെ ജീവനക്കാർ സിറ്റാഡലിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തുവന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കപ്പൽ ജീവനക്കാരും സംയുക്തമായി കപ്പലിൻ്റെ കേടുപാടുകൾ വിലയിരുത്തുകയും യാത്ര തുടരുന്നതിന് തടസമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.
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രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തുപകരുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേന അത്യാധുനിക 'പി-8ഐ' (P-8I) സമുദ്ര നിരീക്ഷണ വിമാനത്തെയും ഈ മേഖലയിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. ഈ വിമാനം നടത്തിയ വ്യോമ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ മറ്റ് നീക്കങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും മേഖലയിലെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാനും ഏറെ സഹായകമായി.
കടൽ സുരക്ഷയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത
Pirate attack Indian Navy intervenes in time MV Golden Arsenal safe (ETV Bharat)
കപ്പൽ പൂർണമായും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഐഎൻഎസ് ത്രികണ്ഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആൻ്റി-പൈറസി ഓപ്പറേഷൻ വിജയകരമായി അവസാനിപ്പിച്ചു. എംവി ഗോൾഡൻ ആഴ്സണൽ നിലവിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യാന്തര സമുദ്ര അതിർത്തികളിൽ വ്യാപാരക്കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും കടൽക്കൊള്ള തടയുന്നതിലും ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്കുള്ള നിർണായക പങ്കാണ് ഈ സംഭവത്തോടെ വീണ്ടും തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത്. ജീവനക്കാരുടെ ദേശീയത നോക്കാതെ, ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാ നാവികരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന സദാ സന്നദ്ധമാണെന്ന് പ്രതിരോധ സേനാ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.Also Read: രാജ്യത്തെ ആദ്യ സ്വകാര്യ ഓർബിറ്റൽ റോക്കറ്റ് ദൗത്യം, 'വിക്രം-1' കുതിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു: ലോഞ്ച് വിൻഡോ പ്രഖ്യാപിച്ചു