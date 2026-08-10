പിറമാടം പള്ളിയിൽ ഓർത്തഡോക്സ്-യാക്കോബായ സംഘർഷം; 22 പേർക്കെതിരെ കേസ്
യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കുർബാന നടക്കുമ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിലെ രണ്ട് വൈദികർ പള്ളിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് തങ്ങൾക്ക് പ്രാർഥനയ്ക്കുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
Published : August 10, 2026 at 10:56 AM IST
എറണാകുളം: പിറമാടം സെൻ്റ് ജോർജ് ബത്ലഹേം പള്ളിയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ഇരു വിഭാഗങ്ങളിലെയും വൈദികർ ഉൾപ്പെടെ 22 പേർക്കെതിരെ രാമമംഗലം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പള്ളിയിൽ അനുകൂല കോടതി ഉത്തരവുമായി പ്രാർഥന നടത്താൻ ഓർത്തഡോക്സ് വൈദികരും വിശ്വാസികളും എത്തിയതോടെയാണ് അൾത്താരയ്ക്ക് മുൻപിൽ തർക്കവും കൈയാങ്കളിയും ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിലെ 12 പേർക്കെതിരെയും യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിലെ 10 പേർക്കെതിരെയും ഭാരതീയ ന്യായസംഹിതയിലെ ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് പ്രഥമ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴോടെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കുർബാന നടക്കുമ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിലെ രണ്ട് വൈദികർ പള്ളിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് തങ്ങൾക്ക് പ്രാർഥനയ്ക്കുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നുണ്ടായ വാക്കുതർക്കം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിയ സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴിമാറി. മലങ്കര സഭാ തർക്കത്തിൽ കുറച്ചുകാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് രാമമംഗലം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുകയും പള്ളിയുടെ നിയന്ത്രണം താത്കാലികമായി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിനെതിരായ കേസ്
അന്യായമായി സംഘം ചേർന്ന് ലഹളയുണ്ടാക്കുകയും ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിലെ 12 പേർക്കെതിരെയുള്ള പ്രധാന ആരോപണം. പ്രാർഥന നടത്തുകയായിരുന്ന പള്ളി വികാരി ഫാദർ ലാൽമോൻ തമ്പിയെ അതിക്രമിച്ചു കയറി മർദിച്ചതായി എഫ്ഐആറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം പ്രതി ഫാദർ എബിൻ എബ്രഹാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വികാരിയെ തള്ളിമാറ്റുകയും ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടത് തോളിൽ ചതവും വലത് ചെവിക്കുള്ളിൽ മുറിവും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ രണ്ടാം പ്രതി സിജോ അബ്രഹാം പരാതിക്കാരൻ്റെ മൂക്കിൽ ഇടിച്ചതായും തടയാൻ ശ്രമിച്ച പള്ളി ട്രസ്റ്റി ഡാനിയേൽ സി. ജോണിനെ മൂന്നാം പ്രതി കുട്ടാട്ടുകുടി ബേബി എന്നയാൾ താക്കോൽ കൊണ്ട് കഴുത്തിൽ കുത്തി പരിക്കേൽപിച്ചതായും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിനെതിരായ കേസ്
അതേസമയം മൂവാറ്റുപുഴ സബ് കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയ ഫാദർ എബിൻ എബ്രഹാമിനെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസികളെയും ആക്രമിച്ചതിനാണ് യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിലെ 10 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഫാദർ ലാൽമോൻ തമ്പി, ഫാദർ എബിനെ തടയുകയും നെറ്റിയിൽ അടിക്കുകയും ചെയ്തതായി എഫ്ഐആറിലുണ്ട്. രണ്ടാം പ്രതി ഡാനിയേൽ കൊലവിളി നടത്തുകയും പരാതിക്കാരൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കുപ്പായം വലിച്ച് കീറുകയും ചെയ്തു. മൂന്നാം പ്രതി എൽദോ മാണി മരവടി കൊണ്ട് അടിച്ച് ഫാദർ എബിൻ്റെ ഇടത് കൈയിലെ രണ്ട് വിരലുകൾക്ക് പരിക്കേൽപിക്കുകയും നാലാം പ്രതി എൽദോസ് ജോൺ അസഭ്യം പറയുകയും ളോഹയിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചിഴച്ച് പള്ളി ഗേറ്റിന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. അക്രമാസക്തരായ പ്രതികൾ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ആറ് ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസികളെയും സംഘം ചേർന്ന് മർദിച്ച് ദേഹോപദ്രവം ഏൽപിച്ചതായി എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു.
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സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഇരു വിഭാഗങ്ങളിലെയും വൈദികരും വിശ്വാസികളും സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടി. പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി എറണാകുളം ജില്ല കലക്ടർ ജി. പ്രിയങ്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരു വിഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുരഞ്ജന ചർച്ചകൾ നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമാധാനപരമായി ആരാധന നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണമെന്നാണ് ഇരു വിഭാഗങ്ങളുടെയും ആവശ്യം.
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