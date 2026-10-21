'പിങ്ക് നിറമുള്ള കല്യാണം'; ഓർമ്മകൾ ചേർത്ത് വച്ച ഒരുപിടി കഥകൾ, സുഷമ അഞ്ച്യേലിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്
മലയാളം അധ്യാപികയായിരുന്ന സുഷമ തൻ്റെ ജീവിത സ്മരണകളാണ് 'പിങ്ക് നിറമുള്ള കല്യാണം' എന്ന ഓര്മ്മക്കുറിപ്പിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
Published : October 21, 2026 at 8:23 PM IST
കണ്ണൂര്: വിവിധ മനുഷ്യര്ക്കിടയില് ജീവിക്കുകയും നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു അധ്യാപികയുടെ ജീവിത സ്മരണകളാണ് 'പിങ്ക് നിറമുള്ള കല്യാണം' എന്ന ഓര്മ്മക്കുറിപ്പുകള്. കൗമാരവും യൗവ്വനവും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോള് വാര്ധിക്യത്തെ തൊടുമ്പോള് താന് ജീവിച്ചു വളര്ന്ന മൂന്ന് ദേശങ്ങളേയും, പരിചയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരേയും വരച്ച് കാട്ടുകയാണ് സുഷമ അഞ്ച്യേലി എന്ന ഗ്രന്ഥകാരി.
കാലവും സമൂഹവും മറന്നു പോകുന്നവരെ അവര്ക്ക് പുസ്തകത്തിലൂടെ ജീവന് നല്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ജീവിതകാലത്തെ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനും ഓര്മ്മക്കുറിപ്പില് എഴുത്തുകാരി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. "ജീവിത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. സമൂഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞവരെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടും വാക്കു കൊണ്ടും മാറ്റിയെടുക്കാന് കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ പ്രയപ്പെട്ടവരിൽ പലരും ഇന്നില്ല. അവരെ പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞുവെന്ന്," ഗ്രന്ഥകാരി സുഷമ അഞ്ച്യേലി പറഞ്ഞു.
തൻ്റെ കഴുത്തില് നിന്നും സ്വര്ണമാല പൊട്ടിച്ചു പോയവനെ നീതി പീഠത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കുകയും കൂട്ടുകെട്ടില് പെട്ട് കുറ്റകൃത്യത്തിലേര്പ്പെട്ട കുറ്റവാളിക്ക് മാപ്പ് നല്കി ഉത്തമ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയത് 'വഴി തെറ്റി വന്നവന്' എന്ന കഥയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. താന് കണ്ട കാഴ്ചയും നിരവധി മനുഷ്യരും അവരുടെ ലോകവും ഗ്രന്ഥകാരിയുടെ മനസില് ആഴത്തില് വേരൂന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഓര്മ്മകളുടെ കയത്തില് നിന്നും അവയെല്ലാം തപ്പിയെടുത്ത് മറവിയുടെ മാറാലകള് മൂടാതെ വായനക്കാരുടെ മനസില് ഇടം പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ഓര്മ്മക്കുറിപ്പുകള്.
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വ്യക്തിസ്മരണകള് നിറഞ്ഞ് നില്ക്കുകയാണ് സുഷമ അഞ്ച്യേലിയുടെ ഗ്രന്ഥത്തില്. ആരോടും പരിഭവമില്ലാത്ത അച്ഛന്, സ്നേഹനിധിയായ അമ്മ, ബന്ധുക്കള്, സുഹൃത്തുക്കള്, സഹപ്രവര്ത്തകര് എന്നിവരോടുളള ഹൃദയബന്ധം ഓര്മ്മകളായി നിറയുന്നു. കൗമാരകാലത്ത് ഗ്രന്ഥകാരി കണ്ട പുരമേയല്, കൊപ്ര, കുരുമുളക്, മഞ്ഞള്, തുടങ്ങിയവ ഉണക്കലും സൂക്ഷിക്കലുമൊക്കെ എഴുത്തിലൂടെ വായനക്കാര്ക്ക് പങ്കിടുന്നു. ചരിത്രത്തില് സ്ഥാനം പിടിച്ച കാനാമ്പുഴയുടെ വിടവാങ്ങലും താന് വളര്ന്ന കിഴുത്തള്ളി എന്ന ഗ്രാമം നഗര വല്ക്കരണത്തിൻ്റെ പിടിയില് ഗ്രാമഭംഗി നഷ്ടപ്പെട്ടതും സുഷമ ഓര്മ്മക്കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ചൊവ്വ ഹയര് സെക്കൻ്ററി സ്ക്കൂളില് മലയാളം അധ്യാപികയായിരുന്നു സുഷമ. അവർ നടത്തിയത് കാല-ദേശ- സംസ്ക്കാരങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുളള കൃതിയായി തൻ്റെ ആദ്യ പുസ്തകത്തെ ഉയര്ത്തിക്കാട്ടിയിരിക്കയാണ്. ലളിതവും ഹൃദ്യവുമായ ഭാഷയില് രചിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥം വായനക്കാരനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന കാര്യത്തില് സംശയമില്ല. ഈ അധ്യാപികയുടെ ഭാഷാ വൈഭവം നേരിട്ടറിഞ്ഞ വിദ്യാര്ഥികളും സഹപ്രവര്ത്തകരുമൊക്കെ പുസ്തകമെഴുത്തില് പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നുവെന്ന് സുഷമ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നാല് വൈകിയാണ് ഇത്തരം ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതെന്ന ദു:ഖം എഴുത്തുകാരി അനുഭവിക്കുന്നു. അധ്യാപകര്ക്കായുളള വിദ്യാരംഗം കലാമത്സരങ്ങളില് കഥാരചനയില് പങ്കെടുത്ത് സമ്മാനാര്ഹയായിരുന്നു എഴുത്തുകാരി. ആകാശവാണിയിലും സുഷമയുടെ കഥ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂര് ജവഹര് ലൈബ്രറി ഓഡിറ്റോറിയത്തില് നടന്ന ചടങ്ങില് ഫോക്ലോര് അക്കാദമി ചെയര്മാന് സുരേഷ് ബാബു എളയാവൂര് പുസ്തക പ്രകാശനം നിര്വ്വഹിച്ചു. ലൈബ്രറി വര്ക്കിങ് ചെയര്മാന് എം രത്നകുമാര് അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. എഴുത്തുകാരന് മനോജ് കുമാര് പഴശ്ശി പുസ്തക പരിചയം നിര്വ്വഹിച്ചു.
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