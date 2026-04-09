തിരുവല്ലയിലെ പോളിങ് ബൂത്ത് ആകെ പിങ്ക് ബലൂണുകള്‍; കോഴിമല ബൂത്ത്‌ വനിത സൗഹൃദം

പിങ്ക് വസ്‌ത്രമണിഞ്ഞ വനിത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജോലിക്കെത്തിയവരും പിങ്ക്, അറിയാം വനിത സൗഹൃദ- ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ പിങ്ക് ബൂത്തിനെക്കുറിച്ച്...

Published : April 9, 2026 at 4:33 PM IST

പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ല കോഴിമല സെൻ്റ് മേരീസ് യുപി സ്‌കൂൾ 17, 18 നമ്പര്‍ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ വനിത സൗഹൃദമാക്കി പത്തനംതിട്ട ജില്ല ഭരണകൂടം. പിങ്ക് വസ്ത്രമണിഞ്ഞ വനിത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, പിങ്ക് ബലൂണുകള്‍, മറ്റ് അലങ്കാരങ്ങള്‍ എന്നിവ പോളിങ് സ്റ്റേഷനെ നിറമുള്ളതാക്കി. പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസര്‍, പോളിങ് ഓഫിസര്‍, സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തുടങ്ങി തെരഞ്ഞെടുപ്പു ജോലിക്ക് എത്തിയവരെല്ലാം സ്ത്രീകളാണ് എന്നതാണ് പിങ്ക് സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത.

ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദവും ഹരിതചട്ടം പാലിച്ചുമാണ് ബൂത്ത് ഒരുക്കിയത്. പിങ്ക് വസ്ത്രമണിഞ്ഞ ഹരിത കര്‍മ സേനാംഗങ്ങളുടെ സേവനം, ചെറിയ കുട്ടികളുമായി വരുന്ന അമ്മമാര്‍ക്ക് ഇരിപ്പിടം, വനിതകളായ കന്നി വോട്ടര്‍മാരെ പ്രത്യേകം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സംവിധാനം ഒരുക്കി. കോഴിമല സെൻ്റ് മേരീസ് യുപി സ്‌കൂൾ വടക്കു ഭാഗത്തെ 17 നമ്പര്‍ പോളിങ് സ്റ്റേഷനില്‍ 950 വോട്ടര്‍മാരും തെക്ക് ഭാഗത്തെ 18 നമ്പര്‍ പോളിങ് സ്റ്റേഷനില്‍ 758 വോട്ടര്‍മാരുമാണുള്ളത്. ജില്ലയില്‍ ഇതുൾപ്പെടെ 25 പിങ്ക് പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട്.

ജില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര്‍ കൂടിയായ ജില്ല കളക്‌ടര്‍ എസ് പ്രേം കൃഷണന്‍ കോഴിമല സെൻ്റ് മേരീസ് യുപി സ്‌കൂളിലെ പിങ്ക് പോളിങ് സ്റ്റേഷന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പ് പ്രക്രിയയില്‍ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം വര്‍ധിപ്പിക്കാനും സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവുമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുകയുമാണ് പിങ്ക് പോളിങ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ജില്ല കളക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞു.

കുറ്റമറ്റ സംവിധാനത്തിലൂടെ നിര്‍ജീവ വോട്ടുകള്‍ നീക്കാന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ ശുദ്ധീകരിച്ച വോട്ടര്‍ പട്ടികയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ആവേശകരമായ പ്രചാരണം മുന്നണികളും നടത്തി. അപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ 74.06 ശതമാനത്തിലേക്ക് പോളിങ് എത്തുമോ എന്നാണ് മുന്നണി നേതാക്കളൊക്കെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ വടക്കന്‍ കേരളത്തിലെ മിക്ക മണ്ഡലങ്ങളിലും കനത്ത പോളിങ്ങാണ് നടന്നത്.

സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 2.69 കോടിയിലധികം വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 1.38 കോടി സ്ത്രീകളും 1.31 കോടി പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. മൂന്നാം ലിംഗ വിഭാഗത്തിൽ 277 വോട്ടർമാരുണ്ട്. 18 വയസിനും 19 വയസിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 4.24 ലക്ഷം കന്നിവോട്ടര്‍മാരുണ്ട്. 85 വയസിന് മുകളിലുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേരും പട്ടികയിലുണ്ട്. വോട്ടെടുപ്പ് സുഗമമാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 30,471 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1.46 ലക്ഷം പരിശീലനം ലഭിച്ച പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചതായി സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ അറിയിച്ചു. സുരക്ഷയ്ക്കായി കേന്ദ്രസേന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപുലമായ സന്നാഹങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെയ് നാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക.

Also Read: പോളിങ് ബൂത്തില്‍ കേരളം; ആദ്യ മണിക്കൂറുകളില്‍ ആവേശകരമായ വോട്ടിങ്, നഗരമണ്ഡലങ്ങളില്‍ മാറുന്ന ട്രെന്‍ഡ്

