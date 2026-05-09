സ്ഥല പരിമിതി ഒരു വിഷയമേ അല്ല, ടെറസിൽ കൈതച്ചക്കയുടെ ഫല സമൃദ്ധി; കൃഷിയുടെ കലവറ തീർത്ത് ഒരു കർഷകൻ
കൃഷി ചെയ്യാൻ സ്ഥല പരിമിതി ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നവർക്ക്കൈതച്ചക്ക ടെറസിന് മുകളിലും എങ്ങനെ വിളയിച്ച് നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിൻ്റെ മാതൃകയാണ് ഗ്രീൻഗാർഡൻ വീടിനു മുകളിലെ കൈതച്ചക്ക തോട്ടം.
Published : May 9, 2026 at 5:17 PM IST
കോഴിക്കോട്: സ്ഥലപരിമിതിയുടെ പേരിൽ കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പാഠപുസ്തകമാവുകയാണ് നോർത്ത് കാരശ്ശേരിയിലെ 'ഗ്രീൻ ഗാർഡൻ' എന്ന വീട്. വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തും പറമ്പിലും മാത്രമല്ല, ടെറസിന് മുകളിലും പഴവർഗങ്ങളുടെ ഒരു കൊട്ടാരം തന്നെ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് കാർഷിക പ്രേമിയായ ഹുസൈൻ. ഇത്തവണ ടെറസിന് മുകളിൽ വിളഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന നൂറിലധികം കൈതച്ചക്കകളാണ് ഗ്രീൻ ഗാർഡനിലെ പ്രധാന ആകർഷണം.
ടെറസിലെ കൈതച്ചക്ക വിപ്ലവം
സാധാരണ വലിയ തോട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന കൈതച്ചക്ക കൃഷിയെ വെറും പത്തിഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ചട്ടികളിലേക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് വീപ്പകളിലേക്കും പറിച്ചുനട്ടാണ് ഹുസൈൻ വിജയം കൊയ്തത്. മക്കൾ കൂന്താണി, മെഡോസ, എംഡി 2, മലേഷ്യൻ ജയൻ്റ് തുടങ്ങിയ വിദേശ ഇനങ്ങളാണ് ഹുസൈൻ്റെ ടെറസ് തോട്ടത്തിലുള്ളത്. കൃത്യമായ പരിചരണം നൽകിയാൽ ഒരു ചട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് കിലോ വരെ തൂക്കമുള്ള കൈതച്ചക്കകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു.
"'കൈതച്ചക്ക പൊതുവേ കാണാറുള്ളത് വലിയ പറമ്പിലും തോട്ടങ്ങളിലുമാണ്. അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പത്ത് ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള പോട്ടിൽ കൈതച്ചക്ക വളർത്തു നോക്കി. അത് വൻ വിജയമാകുകയും അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൈതച്ചക്കകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കൈതച്ചക്കയുടെ ആയിരത്തോളം തൈകൾ വിറ്റു. ഇതിൻ്റെ പഴം കഴിച്ചാൽ നല്ല മധുരമാണ്. ഒരു ചട്ടിയിൽ അഞ്ച് കൈതച്ചക്കവരെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടെ" ഹുസൈൻ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയുന്നു.
വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറ
കൈതച്ചക്കയ്ക്ക് പുറമെ വിദേശ പഴങ്ങളായ ദുരിയാൻ, ഫിലോസാൻ, അഭിയു, സപ്പോട്ട തുടങ്ങി വിവിധയിനം മാവുകളും പ്ലാവുകളും ഈ തോട്ടത്തിലുണ്ട്. 2012-ൽ അൽഫോൺസോ മാങ്ങ ടെറസിൽ കൃഷി ചെയ്ത് ഹുസൈൻ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കൃഷിയിലും വൻ വിജയം നേടിയ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൈകൾ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലേക്ക് വരെ കയറ്റി അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിസ്മയമായി 'ചെങ്കുമാരി' കറ്റാർവാഴ
ഗ്രീൻ ഗാർഡനിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത 'ചെങ്കുമാരി' കറ്റാർവാഴകളാണ്. മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രക്തത്തിൻ്റെ നിറമായി മാറുന്ന ഇവ സാധാരണ കറ്റാർവാഴയേക്കാൾ ഔഷധഗുണമുള്ളതും വരുമാനം നൽകുന്നതുമാണ്. ഇവയുടെ തൈകളും ഹുസൈൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പരീക്ഷിച്ചുറപ്പിച്ച വിജയം
ഏതൊരു ചെടിയും ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകുന്നതിന് മുൻപ് സ്വന്തം തോട്ടത്തിൽ വളർത്തി വിജയിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഹുസൈൻ്റെ രീതി. കൃഷി രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം സന്ദർശകർക്ക് നൽകുന്നു. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുനിന്നുമായി നിരവധി പേരാണ് ഈ കാർഷിക വിസ്മയം കാണാനും തൈകൾ വാങ്ങാനുമായി ദിവസവും നോർത്ത് കാരശ്ശേരിയിലെ ഹുസൈൻ്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നത്.
മണ്ണില്ലാത്തവർക്കും മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാണിച്ചുതരികയാണ് ഈ കർഷകൻ. ഹുസൈൻ്റെ ഇത്തരം കാർഷിക പരീക്ഷണങ്ങളും വിജയങ്ങളും നാട്ടിലാകെ നല്ലൊരു കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് ഉതകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
