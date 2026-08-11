''സർക്കാർ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമായിരുന്നു''; ഗൗതം കൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
ഇകാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ധാരണ വകുപ്പിനും സർക്കാരിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലന്നും സർക്കാരിൻ്റെ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടലാണ് ആവശ്യമെന്നും പിണറായി വിജയൻ നീണ്ടകരയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു
Published : August 11, 2026 at 9:05 PM IST
കൊല്ലം: നീണ്ടകരയിൽ കാണാതായ മത്സ്യ തൊഴിലാളി ഗൗതം കൃഷ്ണയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള തെരച്ചിലിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കാലതാമസം വന്നതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. ഇകാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ധാരണ വകുപ്പിനും സർക്കാരിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലന്നും സർക്കാരിൻ്റെ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടലാണ് ആവശ്യമെന്നും പിണറായി വിജയൻ നീണ്ടകരയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
തെരച്ചിലിൽ ഏകോപനം ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സർക്കാർ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം. കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ സർക്കാർ സന്നദ്ധത കാണിക്കണമെന്നും ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗൗതം കൃഷ്ണയുടെ കുടുംബത്തിന് താമസിക്കുന്നതിനുള്ള വീട് സർക്കാർ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം.
മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കും. സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വീഴ്ചകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചു. കുടുംബത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണമാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. ഗൗതം കൃഷ്ണയുടെ അമ്മ രേഷ്മയെയും മറ്റു ബന്ധുക്കളെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അശ്വസിപ്പിച്ചു. സിപിഐഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ് സുദേവൻ, കെ വരദരാജൻ തുടങ്ങിയവർ പിണറായി വിജയനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിൽ കോസ്റ്റൽ പൊലീസും കോസ്റ്റ് ഗാർഡും ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയും സംയുക്തമായാണ് ആഴക്കടലിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തിവരുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം നീണ്ടകര തീരത്ത് നേവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആഴക്കടൽ തെരച്ചിൽ കൂടുതൽ ഊർജിതമായി പുനരാരംഭിക്കാനാണ് സർക്കാർ നിർദേശം.
അപകടം നടന്ന പന്ത്രണ്ടാം ദിനമായ ഇന്ന് ഫിഷറിസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി വിഇ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ ഗൗതം കൃഷ്ണൻ്റെ പുത്തൻതുറയിലെ വീട്ടിലെത്തി കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നു."അപകടം നടന്നത് മുതൽ സെർച്ച് ഓപ്പറേഷൻസിനാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻഗണന കൊടുത്തത്. ഇന്നും സെർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെ ഫലം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ കാര്യമാണ്," മന്ത്രി വിഇ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
കടലിൽ അപകടമുണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ (ഗോൾഡൻ മണിക്കൂറിൽ) തന്നെ ആളുകളെ കരയ്ക്കെത്തിക്കാനും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും കഴിയുന്ന ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കണമെന്ന് കുടുംബം മന്ത്രിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഇത് പരിഗണിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം അപകട രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക മാനദണ്ഡം (SOP) രൂപീകരിക്കുമെന്നും, പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി.
അപകടത്തിൽ ഗൗതമിൻ്റെ അച്ഛൻ രാധാകൃഷ്ണനും മുത്തച്ഛൻ രാജീവനും മുൻപ് തന്നെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇനി ശേഷിക്കുന്ന ഏക മകനായ ഗൗതമിനായുള്ള പ്രാർഥനയിലും കാത്തിരിപ്പിലുമാണ് കുടുംബവും നീണ്ടകരയിലെ തീരദേശവാസികളും.
Also Read: പ്രളയ ജലം താഴാന് കണ്ണീരടക്കി കുട്ടനാട്ടുകാരുടെ കാത്തിരിപ്പ്; വയോധികന്റെ ഭൗതിക ശരീരം വീട്ടിലെത്തിച്ചത് ആറ് നാള് കഴിഞ്ഞ്