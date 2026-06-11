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'സർക്കാർ മാറിയത് ആന അറിഞ്ഞില്ലെന്ന മറുപടി ശരിയല്ല, വന്യജീവി ആക്രമണം തടയാൻ നടപടികൾ തുടരണം': പിണറായി വിജയൻ

വയനാട് ആന കുത്തി പരിക്കേറ്റ രിക്കേറ്റ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടിയെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായി പിണറായി വിജയൻ.

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Pinarayi vijayan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 11, 2026 at 8:27 PM IST

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കോട്ടയം: ചിന്നക്കനാലിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടിയെ നേരിൽ സന്ദർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. വന്യജീവി ആക്രമണം മുൻ സർക്കാർ നടത്തിയ നടപടികൾ തുടരണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കുട്ടിയെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു. സ്‌കളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെറിയ വേദനയുണ്ട്. ആരോഗ്യസ്ഥിതി പൂർണമായി തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഡോക്‌ടർമാർ പറഞ്ഞത്. വേദനജനകമായ സംഭവമാണ് നടന്നതെന്നും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സാധാരണ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണം. വന്യജീവി പ്രശ്‌നത്തിൽ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ വേണം. മുൻ സർക്കാർ നേരത്തെ തുടങ്ങിവച്ച ചില പദ്ധതികൾ തുടരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പിണറായി വിജയൻ സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

അതേസമയം സർക്കാർ മാറിയത് ആന അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനും മറുപടി അല്ല. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ആക്രമണങ്ങൾ തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സർക്കാർ ആരംഭിക്കണെന്നും ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പുതിയ സർക്കാർ അത് തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൻ ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും ഡോക്‌ടർമാരുമായി സംസാരിച്ചുവെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. മുൻമന്ത്രി വാസവനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ ഫേയ്‌സ് ബുക്കിലൂടെയും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

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ഫേയ്‌സ് ബുക്കിൻ്റെ പൂർണ രൂപം

വന്യജീവി ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേക്കൂടി ഉത്തരവാദിത്ത പൂർണ്ണമായ സമീപനം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ സർക്കാർ മാറിയത് കാട്ടാന അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന അങ്ങേയറ്റം ലാഘവപൂർണമായ മറുപടിയാണ് വനംമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്.

രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ആറു പേരുടെ ജീവനാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സംഭവം വയനാട്ടിലാണ്. വയനാട് കാട്ടിക്കുളത്ത് രാജുവാണ് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ സംഭവസ്ഥലത്ത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ജനപ്രതിനിധികളോ എത്തുന്നതിനോ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനോ ഒരു സംവിധാനവും ഉണ്ടായില്ല എന്ന വിമർശനമാണ് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്.

വന്യജീവികൾ ജനവാസ മേഖലയിൽ കടന്നുകയറുന്നത് തടയാനും അക്രമകാരികളെ പിടികൂടാനും തുരത്താനുമൊക്കെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഭരണമാറ്റത്തിന് ശേഷം ഈ രക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ വിന്യാസം ഇല്ലാതായെന്ന് വേണം കരുതാൻ. തുടരേയുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ജീവനഷ്ടവും ഇതിന്റെ കൂടി തെളിവാണ്. അരക്ഷിതരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുകയും അവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുകയും ചെയ്യുക എന്നത് സർക്കാരിന്റെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇതിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്ന സമീപനം ജനവിരുദ്ധമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഇടപെടൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകണം.

ആക്രമണങ്ങളിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര സഹായം എത്തിക്കണം. വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ കൃഷികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

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