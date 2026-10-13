സിഎംആർഎൽ വിവാദം: ഇഡി അന്വേഷണത്തിനെതിരെ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും
മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് സിഎംആർഎൽ കമ്പനിക്ക് യാതൊരുവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അതിനാൽ ഇഡി നൽകിയ കത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്നുമാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെയും മറ്റും വാദം
Published : October 13, 2026 at 7:15 AM IST
എറണാകുളം: ഇഡി കത്തിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, മകൾ വീണ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ പ്രധാന വാദം.
ഹർജിയിലെ വാദങ്ങൾ
മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് സിഎംആർഎൽ കമ്പനിക്ക് യാതൊരുവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അതിനാൽ ഇഡി നൽകിയ കത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്നുമാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെയും മറ്റും വാദം. എന്നാൽ ഈ അപ്പീൽ നിലനിൽക്കില്ലെന്നും, നിലവിൽ പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ വിജിലൻസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഷൈജൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എതിർകക്ഷികളുടെ ഭാഗം കേൾക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു.
നിയമപരമായ കടമ്പകൾ
ഷാജഹാൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. എന്നാൽ ഈ കേസിൽ പിണറായി വിജയനോ മറ്റ് ഹർജിക്കാരോ എതിർകക്ഷികൾ ആയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ എതിർകക്ഷികൾ അല്ലാത്തവർക്ക് അപ്പീൽ നൽകണമെങ്കിൽ കോടതിയുടെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയായി പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരുന്ന വിഷയത്തിലാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നും ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള അനുമതി കോടതി നൽകുമോ എന്നതിലാണ് ഇനി വ്യക്തത വരേണ്ടത്. കോടതിയുടെ മുൻകൂർ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഹർജിയിലെ മറ്റ് വാദങ്ങളിലേക്ക് കോടതി കടക്കുകയുള്ളൂ.
പശ്ചാത്തലം
സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയും വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിവാദം ഉയർന്നത്. ഐടി സേവനങ്ങൾ നൽകാതെ തന്നെ എക്സാലോജിക്കിന് സിഎംആർഎൽ പ്രതിമാസപ്പടി നൽകിയെന്നായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് വിജിലൻസിന് കത്ത് നൽകിയത്. ഈ കത്തിലെ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നായിരുന്നു സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവ്. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ കർശന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിജിലൻസ് അന്വേഷണം അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കരിമണൽ ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിഎംആർഎൽ കമ്പനിക്ക് വഴിവിട്ട സഹായങ്ങൾ നൽകിയതിന് പകരമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് പിണറായി വിജയൻ്റെ മകളുടെ കമ്പനിക്ക് പണം ലഭിച്ചതെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സംശയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ പൂർണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നുമാണ് ഹർജിക്കാരുടെ വിശദീകരണം.
തങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം അന്വേഷണം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഈ അവസരത്തിൽ കോടതി ഇടപെടുന്നത് കേസിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്നുമാണ് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇഡി കത്തിന്മേലുള്ള തുടർനടപടികൾ അപ്രസക്തമാണെന്നും സർക്കാർ വാദിക്കുന്നു. കേസിൽ ഹൈക്കോടതി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും കുടുംബത്തിനും നിർണായകമാകും.
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