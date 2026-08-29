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'കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണൻ ശത്രുക്കളുടെ കൈയിലെ കോടാലിയായി, പാർട്ടിയെ തകർക്കാൻ നോക്കി'; പയ്യന്നൂരില്‍ തുറന്നടിച്ച് പിണറായി വിജയൻ

"കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്യുന്ന നിലവന്നെന്നും സിപിഎമ്മിനെ കുറിച്ച് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി" തെറ്റ് വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന് പിണറായി വിജയന്‍.

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pinarayi vijayan (facebook)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 29, 2026 at 8:20 PM IST

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കണ്ണൂർ: പാർട്ടിയെ തകർക്കുക എന്ന ഒറ്റ വികാരത്തോടെ വി. കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണൻ ശത്രുക്കളുടെ കൈയിലെ കോടാലിയായി മാറിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. പയ്യന്നൂരിലെ മാത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1965 മുതൽ 15 തവണയായി സിപിഎം മാത്രം ജയിച്ചുപോരുന്ന ചെങ്കോട്ടയായ പയ്യന്നൂരിലുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത പരാജയം പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ചിലരുടെ ചതിയുടെ ഫലമാണ്. പാർട്ടിയുടെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കാൻ ആസൂത്രിത ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നതെന്നും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് വി. കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണൻ ചെയ്‌തതെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.

പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വച്ച് ചിലർ പ്രചരിപ്പിച്ച ഇല്ലാത്ത കഥകളും തുടർഭരണം ആപത്തെന്ന പ്രചാരണവും ഒരുവിഭാഗം ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതാണ് പയ്യന്നൂരിലെ തോൽവിക്ക് വഴിവെച്ചത്. ഏത് പ്രതികൂല രാഷ്ട്രീയ കുത്തൊഴുക്കിലും എൽഡിഎഫിന് ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പാരമ്പര്യമാണ് മണ്ഡലത്തിനുള്ളത്. ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വോട്ടിങ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ 1987-ൽ പോലും 50 ശതമാനം വോട്ട് എൽഡിഎഫ് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.

നേതൃതലത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ പാർട്ടിവിരുദ്ധവും അവിഹിതവുമായ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇവർ നോക്കിയത്. ഏത് അപപ്രചാരണങ്ങളെയും ചെറുത്തുതോൽപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി പയ്യന്നൂരിലെ പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ടെന്നും തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം എതിർനിലപാടെടുത്ത സാധാരണ സഖാക്കൾ തങ്ങളുടെ നിലപാട് പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

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അധികാരത്തിലേറിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പൂർണമായും ആർഎസ്എസ് അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കാനും അവരെ പ്രീണിപ്പിക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള ധൃതിയിലാണ് നിലവിലെ ഭരണാധികാരികൾ. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലും തുടർന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളിലും വന്ദേമാതരം നിർബന്ധമാക്കിയതും ഇതിന്‍റെ ഭാഗമാണ്. വഖഫ് ബോർഡിൽ രണ്ട് അമുസ്ലിം പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ആർഎസ്എസ് അജണ്ടയ്ക്ക് യുഡിഎഫ് വഴങ്ങിക്കൊടുത്തു. മുൻപ് നിയമസഭ ഏകകണ്ഠമായി തള്ളിയ ഈ നിർദ്ദേശം, ഭരണം മാറിയതോടെ കോടതിയിൽ അനുകൂല നിലപാടറിയിച്ച് നടപ്പാക്കാൻ യുഡിഎഫ് തയ്യാറായത് ആർഎസ്എസിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഭരണകൂടം ഏത് അറ്റവും വരെ പോകുമെന്നതിന്‍റെ തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വി. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്‌ണൻ ശത്രുവിൻ കയ്യിലെ കോടാലിയായി മാറി. പാർട്ടിയെ വഞ്ചിക്കാനാണു ശ്രമിച്ചത്. പാർട്ടിവികാരത്തോടെയല്ല അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത്. പാർട്ടി പറഞ്ഞതിൽ കാപട്യമില്ലെന്നും ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാറില്ലെന്നും പിണറായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാർട്ടി പരസ്യമായി പറഞ്ഞത് സത്യസന്ധതയോടെയാണ്. വഴിതെറ്റിയവർ പാർട്ടിയോടൊപ്പം ചേരണം. വോട്ട് ചോർച്ച പാർട്ടി ഗൗരവത്തിലാണ് കാണുന്നത്. നടപടികളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ്. പാർട്ടിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചവർ പുനർവിചിന്തനം നടത്തണമെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

PINARAYI VIJAYAN SLAM KUNHIKRISHNAN
PINARAYI VIJAYAN PAYYANNUR ELECTION
LDF FAILURE IN PAYYANNUR
PINARAYI VIJAYAN SPEECH PAYYANNUR
PINARAYI AGAINST KUNHIKRISHNAN

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