'അമേരിക്കയുടെ അഹങ്കാരം, ലോകത്തിന് ഭീഷണി'; അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പിണറായിയും സതീശനും

വെനിസ്വേലൻ പ്രസിഡൻ്റിനെ പിടികൂടിയ അമേരിക്കൻ നടപടി ജനാധിപത്യത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പുസ്തകോത്സവ വേദിയിൽ വിമർശിച്ചു.

നിയമസഭാ അന്താരാഷ്‌ട്ര പുസ്‌തകോത്സവം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു (Sabhatv(Govt. of Kerala))
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 7, 2026 at 2:29 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: വെനിസ്വേലൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം പിടികൂടിയത് ലോകത്തെ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരവും ധാർഷ്ട്യവുമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്.

കേരള നിയമസഭ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ (കെഐഎൽബിഎഫ്) നാലാം പതിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മഡുറോയെയും ഭാര്യയെയും അമേരിക്കൻ സൈന്യം പിടികൂടിയ സംഭവം ആധുനിക ലോകത്ത് കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്തതാണ്. ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയുടെ ഇത്തരം നടപടികൾ വെനിസ്വേലയിൽ അവസാനിക്കില്ല. ക്യൂബയ്ക്കും ഗ്രീൻലാൻഡിനും എതിരെ സമാനമായ നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അഹങ്കാരത്തോടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അമേരിക്കയുടെ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാത്ത രാജ്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ പുതിയ ഘട്ടമാണിതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനുവരി 7 മുതൽ 13 വരെ നിയമസഭ സമുച്ചയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരാഴ്ച നീളുന്ന സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനും വെനിസ്വേലൻ പ്രസിഡൻ്റിനെ പിടികൂടിയതിനെ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ജയിലിലടക്കപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് വിഷം നൽകിയെന്ന ആരോപണവും സതീശൻ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഏകാധിപതികളായ ഭരണാധികാരികൾ തങ്ങളുടെ വിമർശകരെ നിശബ്ദരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇത്തരം നടപടികൾ. സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഇത്തരം ഭരണാധികാരികൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ലോകം കടന്നുപോകുന്നത് ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ്. ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകുന്നത്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ എഴുത്തുകാരുടേതടക്കമുള്ള വിയോജിപ്പിൻ്റെയും എതിർപ്പിൻ്റെയും ശബ്ദങ്ങളെ നിശബ്ദമാക്കിയ ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് സംഭവിച്ചത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന് താൻ ഭയപ്പെടുന്നതായി സതീശൻ പറഞ്ഞു.

ചില സാഹിത്യകൃതികളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചിന്തിക്കണമെന്ന് പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികളും ഗ്രൂപ്പുകളും വർത്തമാനകാലത്ത് നിലവിലുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്വന്തം അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി നാം പോരാടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിലെ മുഖ്യാതിഥിയും 2025ലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവുമായ ബാനു മുഷ്താഖിനെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു. മന്ത്രിമാരായ കെ രാജൻ, കെഎൻ ബാലഗോപാൽ, വി ശിവൻകുട്ടി, പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

