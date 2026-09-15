"ആർ.എസ്.എസ് അജണ്ടയ്ക്ക് പൂർണമായി കീഴടങ്ങി", ഇ.ഡിക്കെതിരെ മൗനം; സര്ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പിണറായി വിജയൻ
നിയമാനുസൃതമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വഖഫ് ബോർഡിൽ, എൽ.ഡി.എഫ് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം യു.ഡി.എഫ് നടത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ ആർ.എസ്.എസിൻ്റെ അജണ്ട നടപ്പാക്കാനാണെന്ന് പിണറായി
Published : September 15, 2026 at 8:51 PM IST
കോഴിക്കോട്: യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിനും ലീഗ് നേതൃത്വത്തിനുമെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളുമായി മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയൻ. വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടന, വന്ദേമാതരം ആലാപനം, പി.എം ശ്രീ പദ്ധതി, സർവ്വകലാശാലാ വി.സി നിയമനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരും ലീഗും ആർ.എസ്.എസ് അജണ്ട നടപ്പാക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
നിയമാനുസൃതമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വഖഫ് ബോർഡിൽ, എൽ.ഡി.എഫ് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം യു.ഡി.എഫ് നടത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ ആർ.എസ്.എസിൻ്റെ അജണ്ട നടപ്പാക്കാനാണെന്ന് പിണറായി വിജയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പിൽ, ബോർഡിൽ രണ്ട് അമുസ്ലിങ്ങളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത് ആർ.എസ്.എസ് നയങ്ങളോടുള്ള വിധേയത്വമാണ്. വ്യാപകമായ എതിർപ്പ് ഉയർന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന നിലപാടിലേക്ക് സർക്കാർ മാറിയതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയും ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദും അംഗീകരിച്ചത് വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ടു ചരണങ്ങൾ മാത്രം ആലപിക്കാനാണ്. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി ആലപിക്കണമെന്ന ആർ.എസ്.എസ് നിലപാട് യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലും തുടർന്നും നടപ്പാക്കി. ആർ.എസ്.എസിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനും അവരുടെ അജണ്ടയ്ക്കനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാനുമാണ് വി.ഡി. സതീശൻ നയിക്കുന്ന ഗവൺമെൻ്റ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അനുസരിച്ചുള്ള പി.എം ശ്രീ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ആർ.എസ്.എസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സിലബസും പാഠപുസ്തകങ്ങളും കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈ നീക്കം. എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ ഉള്ളപ്പോൾ നടപ്പാക്കാതിരുന്ന ഈ കാവിവൽക്കരണ അജണ്ടയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ കളമൊരുക്കുന്നത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സംഘപരിവാർ അധിനിവേശം സർവ്വകലാശാലകളിൽ വി.സി നിയമനം സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വ്യക്തമായ വിധിയുണ്ട്.
എന്നാൽ ഗവർണർ ആർ.എസ്.എസ് പശ്ചാത്തലമുള്ളവരെ നിയമിക്കുകയും സെനറ്റുകളിൽ സംഘപരിവാറുകാർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരക്ഷരം സംസാരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഗവർണറുമായി തർക്കം വേണ്ടെന്ന നിലപാട് വഴി കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ആർ.എസ്.എസിന് അടിയറവ് വെക്കുകയാണ്. നാടിൻ്റെ മതേതരത്വവും തനിമയും തകർക്കുന്ന ഇത്തരം വർഗീയ-പ്രതിലോമ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ ഇടതുപക്ഷവും സിപിഎമ്മും ശക്തമായ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി രംഗത്തെതി. 'ഇഡി' എന്നാൽ കഥാസാഹിത്യത്തിലെ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണെന്ന് ഭാവിയിൽ ആളുകൾ കരുതിപ്പോകുമെന്നും, ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ ഇഡി കള്ളക്കഥകൾ ചമയ്ക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എംടി, കെടി പോലെ കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞാൽ 'ഇഡി' എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഥാസാഹിത്യത്തിലെ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണെന്ന് തോന്നുമെന്നും, 'അയാൾ കഥ എഴുതുകയാണ്' എന്ന സിനിമയുടെ പേര് പോലെ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ കള്ളക്കഥകൾ എഴുതുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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