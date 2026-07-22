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വിഴിഞ്ഞം ഓഹരി വിൽപനയിൽ ദുരൂഹത; ബിജെപിയെ വിമർശിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് ഭയമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ

കേരളത്തിൻ്റെ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാരിനോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്തതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ

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പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 22, 2026 at 9:09 AM IST

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ആലപ്പുഴ: പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റുതുലയ്ക്കുന്ന ബിജെപി നയമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് സർക്കാരും നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. സ്വകാര്യവത്കരണത്തോട് വലിയ താത്പര്യവും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളോട് കടുത്ത അലർജിയുമാണ് പുതിയ സർക്കാരിനുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കേരളത്തിൻ്റെ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാരിനോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്തതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന ഒരു നടപടിക്കും കൂട്ടുനിൽക്കില്ല. തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കും. കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങളുണ്ടായെന്ന് സിഎജി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ പൂഴ്ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതോടെ എൽഡിഎഫിനെതിരെ യുഡിഎഫ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെപ്പോലും അറിയിക്കാതെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ ഓഹരികൾ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൽ വലിയ ദുരൂഹതയുണ്ട്. ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ, വൈദ്യുതി മേഖലകളെല്ലാം സ്വകാര്യവത്കരിക്കാനാണ് നീക്കം. കേരളത്തെ വലിയ ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിവിടാനാണ് യുഡിഎഫ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിഎസിന് പകരം വിഎസ് മാത്രം

നാടുമായും ജനങ്ങളുമായും അത്രയേറെ ഇഴുകിച്ചേർന്ന ജീവിതമായിരുന്നു വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റേത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും എവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന പ്രതീതിയാണ് പലർക്കുമുള്ളത്. കടന്നുവരുന്ന ഓരോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ജനങ്ങൾ വിഎസിനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അന്നത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ച് അധ്വാനിക്കുന്ന വർഗത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം നേതൃനിരയിലേക്ക് ഉയർന്നത്. പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും സന്നിഗ്ധമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ കരുത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

1957ൽ കേരളത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന കാലത്ത്, പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ മാത്രം മുന്നോട്ടുപോകാനാകുമോ എന്ന ചിന്ത ഉയർന്നിരുന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വലിയ കരുത്തോടെ നിന്നിരുന്ന ആ കാലത്ത്, പാർട്ടിയിൽ റിവിഷനിസ്റ്റ് ചിന്താഗതികൾ ശക്തിപ്പെട്ടു. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ പാർട്ടിക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കി. ആ ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വിപ്ലവകരമായ നിലപാടാണ് വിഎസ് സ്വീകരിച്ചത്. നാഷണൽ കൗൺസിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന 32 പേരിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹം മാറി. പിന്നീട് കേരളത്തിൽ സിപിഎമ്മിനെ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ അദ്ദേഹം സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. വിഎസിന് പകരക്കാരനായി വിഎസ് മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നും പിണറായി വിജയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കേന്ദ്രത്തിന് അമേരിക്കൻ വിധേയത്വം

ആഗോളതലത്തിൽ യുദ്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ കൃത്യമായ നിലപാടെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കഴിയുന്നില്ല. ബിജെപി പൂർണമായും അമേരിക്കൻ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ദീർഘകാലമായി ഇന്ത്യയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഇറാനെപ്പോലും കേന്ദ്രം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിലും നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കൻ വിരുദ്ധ വികാരം ശക്തമാകുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. ഇത് രാജ്യത്തിന് വലിയ ആപത്താണ്. എല്ലാക്കാലത്തും സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആ പാരമ്പര്യം ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് സോനം വാങ്ചുക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദ്യം അവഗണിച്ചു. യുവജനങ്ങളുടെ ഈ മുന്നേറ്റത്തെ നിസാരമായാണ് ബിജെപി കണ്ടത്. പിന്നീട് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറായെങ്കിലും ക്രിയാത്മകമായ സമീപനം ഉണ്ടായില്ല. ഇതോടെ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമായി. രാജ്യത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന നയങ്ങളാണ് ബിജെപി സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

ബിജെപിയെ വിമർശിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് ഭയം

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷം പരാജയപ്പെടുകയും വലതുപക്ഷം അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താനാണ് ഇടതുപക്ഷം ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിലും ധവളപത്രത്തിലും ബജറ്റിലും സർക്കാരിൻ്റെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യം വ്യക്തമായി. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഇടതുപക്ഷം ശക്തമായി ശബ്ദമുയർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അതിന് തയാറല്ല. ബിജെപിയെ വിമർശിക്കാൻ അവർക്ക് ഭയമാണ്. കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയാറാകുന്നില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

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TAGGED:

OPPOSITION LEADER PINARAYI VIJAYAN
VS ACHUTHANANDAN DEATH ANNIVERSARY
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