"ആറുമാസത്തെ യുഡിഎഫ് ഭരണം അട്ടപ്പാടിയുടെ ആരോഗ്യമേഖലയെ തകർത്തു; മരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് 5 ലക്ഷം രൂപ നൽകണം": ആഞ്ഞടിച്ച് പിണറായി വിജയൻ
ശിശുക്കൾ മരിച്ച രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകണമെന്നും, നിർത്തലാക്കിയ സാമൂഹ്യ അടുക്കളകളും മൊബൈൽ ക്ലിനിക്കുകളും ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : November 18, 2026 at 6:48 PM IST
പാലക്കാട്: അട്ടപ്പാടിയിൽ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്ന നവജാത ശിശു മരണങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ് കൃത്യം ആറുമാസം തികയുന്ന ദിനത്തിൽ അട്ടപ്പാടി സന്ദർശിച്ച അദ്ദേഹം, ശിശുമരണങ്ങൾ നടന്ന വീടുകളിലെത്തി രക്ഷിതാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. പല രക്ഷിതാക്കൾക്കും വാക്കുകൾ പോലും മുഴുമിപ്പിക്കാനാവാതെ നെഞ്ചുപൊട്ടി കരയുന്ന ദയനീയ കാഴ്ചയാണ് അട്ടപ്പാടിയിലുള്ളതെന്നും, ഇനി ഒരു നവജാതശിശു പോലും മരിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള കരുതൽ നടപടികളാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയും അഗളി ആരോഗ്യ കേന്ദ്രവും അവതാളത്തിൽ
അട്ടപ്പാടി കോട്ടത്തറ ഗവ ട്രൈബൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ചതിന് പിന്നാലെ അവിടുത്തെ ശോചനീയാവസ്ഥ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തുറന്നുകാട്ടി. കേവലം ആറുമാസത്തെ യുഡിഎഫ് ഭരണം അട്ടപ്പാടിയിലെ ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങളെ പൂർണമായും തകർത്തതായി ബോധ്യപ്പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയിൽ സ്കാനിംഗ് സൗകര്യം നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടർമാരുമില്ല. ഗർഭിണികളുടെ ആരോഗ്യപരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ട അഗളി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും പൂർണമായി താറുമാറായി.
ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ കൂട്ടത്തോടെ സ്ഥലംമാറ്റി
മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കൃത്യമായി നടപ്പാക്കിയിരുന്ന പല ജീവൻരക്ഷാ പദ്ധതികളും ഇപ്പോൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതായി പിണറായി വിജയൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഊരുകളിലെത്തി ഗർഭിണികളെ പരിശോധിച്ചിരുന്ന എൻഎച്ച്എം മൊബൈൽ ക്ലിനിക്കുകളും ലാബുകളും മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റുകളും നിർത്തലാക്കി. സിക്കിൾസെൽ അനീമിയ ചികിത്സിച്ചിരുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ കൂട്ടത്തോടെ സ്ഥലം മാറ്റി, രോഗ സർവ്വേ വിവരങ്ങൾ പൂഴ്ത്തിവെച്ചു.ഫണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആംബുലൻസ് ക്ലിനിക്കുകളുടെ കരാർ പുതുക്കിയില്ല.
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ഗർഭിണികൾക്കുള്ള 'ജനനി ജന്മ രക്ഷ' ധനസഹായവും, അമ്മമാർക്കുള്ള 2000 രൂപയുടെ പ്രതിമാസ സഹായവും, കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും നിലച്ചു. വിളർച്ചയും പോഷകാഹാരക്കുറവും പരിഹരിച്ചിരുന്ന അങ്കണവാടികളോട് ചേർന്നുള്ള സാമൂഹ്യ അടുക്കളകൾ പൂട്ടുകയും, ആദിവാസി കുട്ടികൾക്കായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മെൻ്റർ അധ്യാപകരെ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു.
മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ വിമർശനം; 'ഇതാണ് ടീം യുഡിഎഫ്' എന്ന് പരിഹാസം
മണ്ണാർക്കാട് നിന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീഴൻ്റെയും കോങ്ങാട് നിന്നുള്ള മന്ത്രിയുടെയും ഇടപെടലുകൾ ഒട്ടും കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന് പിണറായി വിജയൻ വിമർശിച്ചു. ആദിവാസി ക്ഷേമത്തിൻ്റെ പേരിൽ സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾക്കും എൻജിഒകൾക്കും സർക്കാർ അനുമതി നൽകുന്നതിനെതിരെയും അദ്ദേഹം ആഞ്ഞടിച്ചു.
"2013-ൽ ഞാൻ അട്ടപ്പാടിയിൽ വരുമ്പോൾ ശിശുമരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ അത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു. കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന് മുൻ സർക്കാർ വരുത്തിയ കുടിശ്ശിക കാരണമാണ് പ്രവർത്തനം നിന്നതെന്ന ന്യായീകരണം ബാലിശമാണ്. കുടിശ്ശിക തീർത്താൽ പോരേ? കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന പിടിവാശി മാറ്റി മുൻ സർക്കാർ മാറ്റിവെച്ച ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അട്ടപ്പാടിയിലെ റോഡുകൾ ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കണം. യാദൃശ്ചികമാണെങ്കിലും യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് ആറുമാസം തികയുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ സന്ദർശനം." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ളിലെ തർക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് "നാളെ പറയാം" എന്ന് ആദ്യം പ്രതികരിച്ച അദ്ദേഹം, ആവർത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോട് "ഇതാണ് ടീം യുഡിഎഫ്" എന്ന് പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ
നവജാത ശിശുക്കൾ മരിച്ച രക്ഷിതാക്കളെ ചേർത്തുപിടിക്കാൻ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം അടിയന്തരമായി അനുവദിക്കണം. സാമൂഹ്യ അടുക്കളകളും മൊബൈൽ ക്ലിനിക്കുകളും ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെറുധാന്യ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം. അട്ടപ്പാടിയിലേത് വെറുമൊരു പ്രതിപക്ഷ വിഷയമല്ലെന്നും നാടിൻ്റെ പൊതുപ്രശ്നമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ പിണറായി വിജയൻ, സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തിറങ്ങുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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