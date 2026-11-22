"ലാഭം കുതിച്ചപ്പോൾ ഈ കരുതൽ എവിടെയായിരുന്നു?"; പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പിണറായി വിജയൻ
കോർപ്പറേറ്റുകളോട് ശമ്പളം വർധിപ്പിക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ചോദിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നാടകമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ
By PTI
Published : November 22, 2026 at 1:44 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കോർപ്പറേറ്റുകളോട് ശമ്പളം വർധിപ്പിക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ നാടകമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ലാഭം കുതിച്ചുയരുകയും സാധാരണക്കാർ നിശ്ചലമായ ശമ്പളവും വർധിച്ചുവരുന്ന ജീവിതച്ചെലവും കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ആശങ്ക എവിടെയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ രംഗത്തുവന്നത്. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വലിയ തോതിൽ നികുതിയിളവുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകിയ ശേഷമാണ് മോദി ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതായി ഭാവിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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"തൊഴിലാളികളോടുള്ള ഈ പെട്ടെന്നുള്ള കരുതൽ വെറും രാഷ്ട്രീയ നാടകം മാത്രമാണ്. സാധാരണക്കാർ ശമ്പളവർധനവില്ലാതെയും ജീവിതച്ചെലവ് വർധിക്കുന്നതിനാലും ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ, കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ലാഭം കുതിച്ചുയരുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കരുതൽ എവിടെയായിരുന്നു?" എന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.
After spending 12 years cutting corporate taxes and extending concessions to big businesses, Narendra Modi is now pretending to speak for ordinary people by questioning why corporates have not raised wages or created more jobs. This sudden concern for workers is nothing but political theatrics. When corporate profits soared while ordinary people struggled with stagnant wages and rising living costs, where was this concern? Having built an economic model that favours corporates, Modi cannot now escape responsibility by putting on a show of confronting them.— Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) November 22, 2026
കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക മാതൃക ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ശേഷം, ഇപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ രംഗത്തുവരുന്നതായി കാണിക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനുള്ള നാടകം മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ശതാബ്ദി വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കോർപ്പറേറ്റ് മേധാവികൾക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്.
കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി നിരക്ക് 30 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 22 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ നികുതിയിളവുകൾ സർക്കാർ നൽകിയിട്ടും വ്യവസായ മേഖലയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ശമ്പളവർധനവോ തൊഴിലവസരങ്ങളോ ഉണ്ടാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചിരുന്നു. നികുതി റിട്ടേൺ, റീഫണ്ട് നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചത്, പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ജിഎ്ടി നിരക്കുകൾ കുറച്ചത് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
"ഞാൻ നികുതി കുറച്ചു, നിങ്ങൾ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം കൂട്ടിയോ?" എന്നായിരുന്നു വ്യവസായ പ്രമുഖരോടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യം. ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, അത് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങളിലേക്കും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും മാറ്റാൻ അദ്ദേഹം ബിസിനസ് മേഖലയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. വ്യവസായസൗഹൃദ അന്തരീക്ഷവും നികുതിയിളവുകളും സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടും അതിൻ്റെ ഗുണം ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളവർധനയായി നൽകാൻ കമ്പനികൾ തയാറായില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിമർശനം.
2025-ലെ ബജറ്റിൽ, പുതിയ നികുതി സമ്പ്രദായപ്രകാരം 12 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവർ ആദായനികുതി നൽകേണ്ടതില്ലെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശമ്പളക്കാർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇത് 12.75 ലക്ഷം രൂപ വരെയാകും. പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചത് ഈ ഇളവിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഫാക്ടറികളിൽ സർക്കാർ നടത്തുന്ന വാർഷിക സർവേയായ 'ആനുവൽ സർവേ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസി'ൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച്, 2024-25-ൽ ഒരു ഫാക്ടറി തൊഴിലാളിയുടെ ശരാശരി വാർഷിക ശമ്പളം 2.28 ലക്ഷം രൂപയാണ് (മാസം ഏകദേശം 19,000 രൂപ). മുൻവർഷത്തെക്കാൾ 5.3 ശതമാനം കൂടുതൽ.
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