ടീം യുഡിഎഫ് വെറും വിഘടിത വിഭാഗമായെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്; എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദി മുഖ്യമന്ത്രി
യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തും മുന്പ് നല്കിയ വാഗ്ധാനങ്ങളെല്ലാം പൊള്ളയാണെന്നു തെളിയിച്ചതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമെന്ന് പിണറായി വിജയന്
Published : November 19, 2026 at 6:00 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത് ടീം യുഡിഎഫ് അല്ലെന്നും ടീം യുഡിഎഫ് വെറുമൊരു വിഘടിത വിഭാഗമായെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. അതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. സര്ക്കാരിനും മുന്നണിക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷനോടു പോലും കാര്യങ്ങള് ആലോചിക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രി തയാറാകുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തവും സ്ഷ്ടപവുമായി പൊതു സമൂഹത്തോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത ഒരു സര്ക്കാരാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നതെന്ന് തര്ക്കമില്ലാത്ത വിധം കേരളം അംഗീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സര്ക്കാര് ആറുമാസം പൂര്ത്തിയാക്കുന്ന ദിവസത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തെ കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളില് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി വന്ന വാര്ത്തകള്. നിഷേധിക്കാനാകാത്ത വിധം ആ വസ്തുതകള് പുറത്തു വന്നപ്പോള് അത് ജനങ്ങളുടെ മുന്നില് മുഖ്യമന്ത്രിക്കു സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു മന്ത്രിസഭയ്ക്കും ഇത്തരം സാഹചര്യം അഭിലഷണീയമായ ഒന്നല്ല. ഇക്കാര്യത്തില് ഒരു വീണ്ടു വിചാരമുണ്ടാകേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊരു നില സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. അതിന് പകരം അദ്ദേഹം മുന് സര്ക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയുള്ള വിതണ്ഡ വാദമുയര്ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില് വ്യത്യസ്തത പ്രകടിപ്പിച്ചവരില് പ്രധാനി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫാണ്. മന്ത്രിസഭയില് വരുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങള് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമായി പോലും ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മുന്പും ഇക്കാര്യങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും നടന്നുവെന്ന് പറയാന് കഴിയുമോയെന്നും പിണറായി ചോദിച്ചു.
പാര്ട്ടിയെയും മുന്നണിയെയും മുഖ്യമന്ത്രി വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നില്ല. മുന്നണി കണ്വീനര് അടൂര് പ്രകാശ് പരസ്യമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത്രയും സംഭവങ്ങള് ഉയര്ന്നിട്ടും എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിനെ കുറ്റം പറയാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മിനക്കെടുന്നത്. പാര്ട്ടിയെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടാണ് ഇവിടെയുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിനു കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് എല്ലാവരും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില് വച്ചു തന്നെ പറയുന്നു. അത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാണെന്നു പറഞ്ഞാല് ആര്ക്കും മനസിലാകില്ല.
യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തും മുന്പ് നല്കിയ വാഗ്ധാനങ്ങളെല്ലാം പൊള്ളയാണെന്നു തെളിയിച്ചതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസം. കുത്തകകള്ക്കു വിടുപണി ചെയ്യുന്ന കുത്തക ദാസ്യം നല്ലതോതില് നിര്വഹിക്കുന്ന സര്ക്കാരായി ഈ സര്ക്കാര് മാറി. ബിജെപിക്ക് ഈ സര്ക്കാരിനെ കുറിച്ച് ഒരു പരാതിയും ഇല്ലെന്നു കാണാന് കഴിയും. ആര്എസ്എസുകാരനും എബിവിപി കാരനും യുവമോര്ച്ചക്കാരനും ബിജെപിക്കാരനും ഇതു തങ്ങളുടെ സര്ക്കാര് എന്ന തരത്തില് നില കൊള്ളുകയാണ്. അത്രയധികം കടുത്ത സംഘപരിവാര് വിധേയത്വം ഈ സര്ക്കാര് കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിജപി വിരുദ്ധ ബദല് എന്ന കേരള മോഡല് ഉപേക്ഷിച്ച് ബിജെപിയുടെ നില അംഗീകരിക്കുന്ന സര്ക്കാരാണ് വിഡി സതീശന് സര്ക്കാരെന്നും പിണറായി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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