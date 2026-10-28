രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള സംഘപരിവാർ നീക്കത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ കണ്ണിയാണ് എസ്ഐആർ, തുറന്നടിച്ച് പിണറായി വിജയൻ
പുന്നപ്ര-വയലാർ രക്തസാക്ഷി വാരാചരണ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ബിജെപിക്കും ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനുമെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്.
Published : October 28, 2026 at 5:05 PM IST
ആലപ്പുഴ: രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള സംഘപരിവാർ നീക്കത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ കണ്ണിയാണ് എസ്.ഐ.ആർ എന്ന പേരിലുള്ള തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. 80-ാമത് പുന്നപ്ര-വയലാർ രക്തസാക്ഷി വാരാചരണ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
'തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ ജനാധിപത്യപരമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സ്ഥാപനമാണ്, മൂന്നംഗ കമ്മിഷനാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് എല്ലാ അധികാരവും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആർഎസ്എസിൻ്റേയും ബിജെപിയുടെയും മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ്. അവരുടെ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് കമ്മിഷൻ.
എസ്ഐആർ നടപ്പായ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം 13 കോടിയിൽപരം ആളുകളുടെ വോട്ടവകാശം ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു. വോട്ടവകാശം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട കമ്മിഷനാണോ വോട്ടവകാശം ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത്? ഇതിനെതിരെ രാജ്യമെമ്പാടും ജന്തർ മന്തറുകൾ ഉയരുകയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ജന്തർ മന്തറുകളായി പ്രതിഷേധം പടരുന്നു. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ രക്ഷിക്കാമെന്നാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത് ഷായും കരുതുന്നത്. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവെച്ചേ തീരൂ. രാജി വരെ പ്രക്ഷോഭം തുടരും' പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.
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'കേരളത്തിൽ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ വന്നതോടെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു. യുഡിഎഫിൻ്റെ നയം ഒരു ഭാഗത്ത് വലിയ തോതിൽ ആർഎസ്എസ് പ്രീണനമാണ്. എല്ലാ മതസ്ഥാപനങ്ങളിലും അതത് മതക്കാരാണ് ഭാരവാഹികൾ. എന്നാൽ വഖഫ് ബോർഡിൽ രണ്ട് അമുസ്ലീങ്ങൾ വേണമെന്ന ബിജെപി നയത്തെ ശരിവെച്ച് സത്യവാങ്മൂലം കൊടുക്കാൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ തയ്യാറായി.
എൽഡിഎഫ് ഇതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി, നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കി. എന്നാൽ സംഘപരിവാർ കേസ് കൊടുത്തപ്പോൾ നിലവിലെ ബോർഡിനെ പിരിച്ചുവിട്ട് അമുസ്ലീങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. ശക്തമായ എതിർപ്പിനെ തുടർന്നാണ് പിന്മാറിയത്. 2016ൽ എൽഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ യുഡിഎഫ് നിയമിച്ച വഖഫ് ബോർഡിനെ പോലും ഞങ്ങൾ പിരിച്ചുവിട്ടില്ല, കാരണം അതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ്. ഗവർണർ ചാൻസലറാണ്. വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിന് ആർഎസ്എസ് മനോഭാവമാണ് യോഗ്യത.
ഇതിനെതിരെ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയോ തയ്യാറല്ല. സെനറ്റ് ആർഎസ്എസ് അനുകൂലികളെ കുത്തിനിറയ്ക്കുകയാണ്. ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്, അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ പൂർണമായി ആർഎസ്എസിന് വിട്ടുകൊടുത്തു. സിൻഡിക്കേറ്റിൽ ചാൻസലറും യുഡിഎഫും ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തി. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വർഗീയവൽക്കരണം അതിശക്തമായി നടക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയ സ്ഥാപനമാണ് കേരള പിഎസ്സി. രാജ്യത്തെ മൊത്തം പിഎസ്സി നിയമനങ്ങളുടെ 60 ശതമാനവും കേരളമാണ് നടത്തുന്നത്. അത്ര മികവാർന്ന സ്ഥാപനത്തെ അപവാദം പ്രചരിപ്പിച്ച് തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ലക്ഷ്യം നിയമനങ്ങൾ തടയുക, സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഗവർണർ രാഷ്ട്രപതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് അയച്ചത് യുഡിഎഫും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യ ഡീലിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്.
കേരളത്തിൻ്റെ തനിമയും വികസനവും തകർക്കുകയാണ്. എൽഡിഎഫ് നടപ്പാക്കിയ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - മാസം 1000 രൂപ, വർഷം 3000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി പൂർണമായി തകർത്തു. പകരം 600 കോടിയുടെ യാത്രാ സൗകര്യം കാട്ടി പ്രചരണം. യാത്രാ സൗകര്യത്തെ എതിർക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ എന്തിനാണ് നിലവിലുള്ള പദ്ധതി തകർത്തത്? വിദ്യാർഥികൾക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന കണക്ട് ടു വർക്ക് പദ്ധതിയും ഉപേക്ഷിച്ചു.
10 വർഷം ഒരു ലക്ഷം കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി 40,000 കോടിയുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയ കിഫ്ബിയെ പൂർണമായി തകർക്കാനാണ് നീക്കം. ബിജെപിയുടെ ഫാസിസ്റ്റ് അജണ്ടയ്ക്കും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആർഎസ്എസ് പ്രീണനത്തിനും എതിരെ പുന്നപ്ര-വയലാറിൻ്റെ പോരാട്ടവീര്യം ഉയർത്തണ'മെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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