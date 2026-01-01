ETV Bharat / state

'ബിനോയ് വിശ്വം അല്ല പിണറായി വിജയന്‍'; വെള്ളാപ്പള്ളിയെ കാറില്‍ കയറ്റിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തില്‍ കുപിതനായി മുഖ്യമന്ത്രി

പിണറായി വിജയന്‍ സ്വീകരിച്ചത് പിണറായി വിജയൻ്റെ നിലപാടാണ്. ബിനോയ് വിശ്വത്തിന് അങ്ങനെയൊരു നിലപാടുണ്ടാകും, അദ്ദേഹം കാറില്‍ കയറ്റില്ലായിരിക്കും. താന്‍ കാറില്‍ കയറ്റിയത് ശരിയാണ്. അതു ശരിയാണെന്നു തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കരുതുന്നത്

പിണറായി വിജയന്‍, വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍, ബിനോയ് വിശ്വം (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 1, 2026 at 7:27 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ കണ്ടാല്‍ ചിരിക്കുകയോ, ചിലപ്പോള്‍ കൈകൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്നതിനപ്പുറം ഒരിക്കലും കാറില്‍ കയറ്റില്ലെന്ന സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വത്തിൻ്റെ പരാമര്‍ശത്തെക്കുറിച്ച് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ഉയര്‍ന്ന ചോദ്യത്തോട് കുപിതനായി പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ബിനോയ് വിശ്വമല്ല പിണറായി വിജയനെന്നായിരുന്നു ചോദ്യത്തോടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

പിണറായി വിജയന്‍ സ്വീകരിച്ചത് പിണറായി വിജയൻ്റെ നിലപാടാണ്. ബിനോയ് വിശ്വത്തിന് അങ്ങനെയൊരു നിലപാടുണ്ടാകും, അദ്ദേഹം കാറില്‍ കയറ്റില്ലായിരിക്കും. താന്‍ കാറില്‍ കയറ്റിയത് ശരിയാണ്. അതു ശരിയാണെന്നു തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കരുതുന്നത്. അതില്‍ ഒരു തെറ്റുമില്ല. അതിപ്പോഴും ശരിയാണെന്നു തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതേ സമയം സിപിഐക്കാര്‍ ചതിയന്‍ ചന്തുമാരാണെന്ന വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ അഭിപ്രായം മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളി. ആ പാര്‍ട്ടി എല്‍ഡിഎഫില്‍ സിപിഎമ്മിനൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കക്ഷിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതൊരു ഇടതു പക്ഷ പാര്‍ട്ടിയാണ്. നല്ല ഊഷ്മളമായ ബന്ധമാണ് മുന്നണി കാര്യത്തില്‍ ആ പാര്‍ട്ടിയുമായി ഉള്ളത്. മുന്നണി കാര്യത്തില്‍ ഒരു വഞ്ചനയും ചതിയും കാണിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിയാണ് സിപിഐ എന്ന അഭിപ്രായം സിപിഎമ്മിന് ഇല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എല്‍ഡിഎഫിനെ നയിക്കുന്നത് താനാണോ അല്ലയോ എന്ന പ്രശ്‌നത്തിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ കടക്കേണ്ടതില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എല്‍ഡിഎഫിനെ ആരു നയിക്കണമെന്ന കാര്യം വ്യക്തിപരമായി താന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല. പാര്‍ട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഉചിതമായ സമയത്ത് അക്കാര്യത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി വ്യക്തത വരുത്തും.

വര്‍ഗീയതയെ പൂര്‍ണമായി അകറ്റി നിര്‍ത്തിയിരുന്നു എന്നതാണ് കേരളീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാലത്തേയും പ്രത്യേകത. കോണ്‍ഗ്രസ് മത നിരപേക്ഷതയൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും നാല് വോട്ടിനു വേണ്ടി ഏതു വര്‍ഗീയതയുമായി ചേരാനും അവര്‍ മടി കാണിച്ചിരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ദശാബ്ദങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് ഇവിടെ കോലീബീ സഖ്യം ഉണ്ടായത്. അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ ആര്‍ക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല അത്. അതിലൂടെ ബിജെപിക്ക് താത്പര്യമുള്ള ആളുകളെ നിയമസഭയിലും പാര്‍ലമെൻ്റിലും എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ ആ നീക്കം ഫലവത്തായില്ല. അത് ജനങ്ങളുടെ മത നിരപേക്ഷതാ ബോധത്തില്‍ നിന്നുണ്ടായതാണ്.

പക്ഷേ നീക്കങ്ങള്‍ അവിടെ അവസാനിച്ചില്ല. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോള്‍ ആര്‍എസ്എസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനി പറഞ്ഞത് 40 സീറ്റുകളില്‍ യുഡിഎഫ് ജയിച്ചത് അവരുടെ സഹായം കൊണ്ടാണെന്നാണ്. പല ഘട്ടങ്ങളിലും നീക്കുപോക്കുകളും ധാരണകളും ഇവര്‍ തമ്മില്‍ ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ഇതു തെളിയിക്കുന്നത്. നേമത്തു നിന്ന് ബിജെപി നിയമസഭയിലേക്കു ജയിച്ചു വരുമ്പോള്‍ സാധാരണ നിലയില്‍ ലഭിക്കേണ്ട വോട്ടുകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ്. ബിജെപിക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാന്‍ സൗകര്യമൊരുക്കിയത് കോണ്‍ഗ്രസ് ആണെന്ന് നാടിനു ബോധ്യമുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ബിജെപി ഭരണം പിടിച്ചതില്‍ ഒരു പങ്ക് കോണ്‍ഗ്രസിനാണ്. രണ്ടു കൂട്ടരും പരസ്പരം ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണയില്‍ എല്‍ഡിഎഫിനെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ വോട്ടുകള്‍ മാറ്റി ചെയ്തു. വര്‍ഗീയതയ്‌ക്കെതിരായ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജാഗ്രത കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കാണുന്ന നിലയിലേക്ക് കേരളം പോയാല്‍ കേരളത്തനിമ നഷ്ടപ്പെടും. ഇക്കാര്യത്തില്‍ എല്‍ഡിഎഫിന് തുറന്ന മനസാണ്. കുറച്ച് വോട്ടിനും നാല് സീറ്റിനും വേണ്ടി വര്‍ഗീയതയുമായി ചേരുക എന്ന ചെറ്റത്തരം എല്‍ഡിഎഫ് ചെയ്യില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

