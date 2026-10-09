പിണറായി വിജയൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണം; കേസിൽ ഉടൻ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം: ബിജെപി
എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നൽകിയ കത്തും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്
Published : October 9, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 6:19 PM IST
കോട്ടയം: കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ അഡ്വ. ഷോൺ ജോർജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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പിണറായി വിജയനും മുഹമ്മദ് റിയാസിനുമെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ നിയമാനുസൃതമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കുകയും കാലതാമസമില്ലാതെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നൽകിയ കത്തും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നതിനാൽ, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പൊലീസ് തയ്യാറാകണം.
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സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കെതിരെ തന്നെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഗൗരവമായ ധാർമിക പ്രശ്നമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ നിഷ്പക്ഷതയും വിശ്വാസ്യതയും ഉറപ്പാക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ പ്രതിപക്ഷ നേതൃ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണം.
നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ആരും അതീതരല്ല. കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമാനുസൃതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും സുതാര്യമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ തയ്യാറാകണമെന്നും അഡ്വ. ഷോൺ ജോർജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കോൺഗ്രസ്- ബിജെപി ഡീൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ സിപിഎം
പിണറായിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നപ്പോഴെല്ലാം അതിന് പിന്നിൽ കോൺഗ്രസ്- ബിജെപി ഡീലുണ്ടെന്ന ആരോപണമാണ് സിപിഎം ഉന്നയിച്ചത്. ഒരുപടി കൂടി കടന്ന് ദേശീയതലത്തിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഐക്യത്തെ തകർക്കുന്ന ഇത്തരം അവസരവാദ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് പിന്മാറണമെന്നും സിപിഎം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മാസപ്പടി കേസിൽ ഇഡി നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് യുഡിഎഫ് നൽകുന്ന പിന്തുണ അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമായി ദേശീയതലത്തിൽ ഉന്നയിക്കാനും സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്.
കോൺഗ്രസിന് ഇരട്ടത്താപ്പെന്നും ആരോപണം
ഇഡിയുടെ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്ന ആരോപണവും സിപിഎം ഉയർത്തും. കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ അന്വേഷണം വരുമ്പോൾ ഇഡി വിശ്വാസ്യതയില്ലാത്ത ഏജൻസിയാകും. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ സിപിഎമ്മിനെതിരെയാകുമ്പോൾ ഇഡി കണ്ടെത്തുന്നതെല്ലാം വിശ്വസനീയവുമാകുമെന്നാണ് സിപിഎം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സുവേന്ദു അധികാരിയും ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമയും ഇഡി അന്വേഷണം നേരിട്ടപ്പോൾ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നതോടെ കേസ് ഇല്ലാതായി. പിണറായി വിജയൻ അതിന് തയാറല്ലെന്ന പ്രചാരണവും സിപിഎം ശക്തമാക്കും.
ഡീൽ ആരോപണം മറികടക്കാൻ കോൺഗ്രസ്
ഹൈക്കോടതി നിർദേശം പാലിച്ച് പിണറായിക്കെതിരെ കേസെടുത്താൽ ഉയരുന്ന ബിജെപി ഡീൽ ആരോപണം പ്രതിരോധിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് പ്രയത്നിക്കേണ്ടി വരും. കേസെടുക്കണമെന്ന ഇഡി നിർദേശത്തിൽ ധൃതിയിൽ കേസെടുക്കാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ല. ബിജെപി ഒത്തുകളി ആരോപണം ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു നിയമോപദേശം തേടിയത്. എജിയും ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനും കത്ത് പരിശോധിച്ച് ഉപദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇഡിയെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാതെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയെന്ന വാദം കൂടി സർക്കാരിന് പ്രതിരോധത്തിന് ഉയർത്താം.