'എസ്എംഎ രോഗികൾക്കുള്ള മരുന്ന് വിവാദത്തിന് കാരണം സർക്കാർ അനാസ്ഥ, പ്രതിപക്ഷം ജനറിക് മരുന്നുകൾക്ക് എതിരല്ലെന്നും' പിണറായി വിജയൻ
എസ്എംഎ രോഗികൾക്കുള്ള മരുന്ന് വിവാദത്തില് പ്രതികരിച്ച് പിണറായി വിജയന്.ജനറിക് മരുന്നുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാടെന്നും അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം.
Published : October 24, 2026 at 5:12 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എസ്എടി ആശുപത്രിയിൽ സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി (എസ്എംഎ) ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ലേബലുള്ള മരുന്ന് നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങൾക്കിട നൽകിയത് സർക്കാർ തലത്തിലെ വീഴ്ചയും സുതാര്യത ഇല്ലാത്ത നടപടികളും മൂലമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. ജനറിക് മരുന്നുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാടെന്നും അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം സർക്കാർ വേണ്ടത്ര ഉൾക്കൊള്ളുകയോ രോഗികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ രംഗത്തുവരികയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പലതരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ വന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ചെറിയ പ്രതികരണമെങ്കിലും ഉണ്ടായത്.
എസ്എംഎ ബാധിതരുടെ സംഘടനയായ ക്യൂർ എസ്എംഎ ആണ് മരുന്ന് മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്ക ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ചത്. തുടർന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലും വാർത്ത വന്നു. ആ സമയത്തുതന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയിൽ താന് ആരോഗ്യ മന്ത്രിക്ക് ഉയർന്നുവന്ന ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ചയായിട്ടും ആ കത്തിന് വസ്തുതകൾ നിരത്തി മറുപടി നൽകാനുള്ള ജനാധിപത്യ മര്യാദ പോലും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ വിഷയത്തെ വഴിതിരിച്ചു വിട്ട് അത് ജനറിക് മരുന്നുകൾക്കെതിരായ നീക്കമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്. കൂടിയ വിലക്ക് മരുന്ന് വിൽക്കുന്ന സ്വിസ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഈ വിവാദങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് എന്നുപോലും പറയുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി.
വൻകിട മരുന്ന് കമ്പനികളുടെ കുത്തകയും ചൂഷണവും തടയാൻ ജനറിക് മരുന്നുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട്. പേറ്റന്റ് വിഷയത്തിലും ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ കാര്യത്തിലും സിപിഎമ്മിന് ഈ മന്ത്രിക്കും കോൺഗ്രസിനും യുഡിഎഫിനും ഉള്ളതിനേക്കാൾ വ്യക്തമായ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചും ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും മരുന്ന് സംഭരണ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുമാണ് ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾ രംഗത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. 2026 ജൂലൈയിലാണ് ഈ മരുന്ന് വാങ്ങാനുള്ള അംഗീകാരം സർക്കാർ നൽകിയതായി കാണുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതിന് മുന്നോടിയായി ഒരു പുതിയ മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിൽ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് സർക്കാരാണ്. എന്നുമാത്രമല്ല, സെപ്റ്റംബറിൽ ധൃതിപിടിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് ടെണ്ടർ വിളിച്ച് നാറ്റ്കോ കമ്പനിയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ഓർഡർ നൽകിയതായാണ് പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ. മരുന്ന് വിതരണത്തിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുട്ടികളുടെ തുടർചികിത്സയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ ഇളംതലമുറ ഒരു പരീക്ഷണ വസ്തുവായി മാറരുത്. സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തെ ഗൗരവമായി സമീപിക്കണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
Also read: ഇപിക്കും ഭാര്യയ്ക്കുമെതിരേ സാമ്പത്തിക ആരോപണവുമായി സഹോദരീപുത്രൻ; പിന്നാലെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന് വിശദീകരണം