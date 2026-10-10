എട്ടര മണിക്കൂര് കരുതല് തടങ്കല്, മൂന്നര മണിക്കൂര് പൊലീസ് വാഹനത്തിന്; ഡല്ഹി പ്രക്ഷോഭത്തില് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി പിണറായി വിജയന്
ഡല്ഹി പൊലീസിൻ്റെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട നാടകീയ തടങ്കലിനൊടുവിൽ പിണറായി വിജയനെ വിട്ടയച്ചു
Published : October 10, 2026 at 8:46 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷനേതാവുമായ പിണറായി വിജയനെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട നാടകീയ തടങ്കലിനൊടുവിൽ വിട്ടയച്ചു. ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച വൻ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേരാനെത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ രാവിലെയോടെയാണ് പൊലീസ് തടങ്കലിലാക്കിയത്. എട്ടു മണിക്കൂറോളം പിണറായി കരുതല് തടങ്കലില് ആയിരുന്നു.
ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച പോരാട്ടവീര്യവുമായി 81-ാം വയസിലും ഡൽഹിയിലെ തെരുവിൽ എത്തിയ പിണറായി ഡല്ഹി പൊലീസിനു മുന്നിൽ വഴങ്ങാതെ നിന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെയും മറ്റ് പ്രമുഖ നേതാക്കളെയും മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട നാടകീയ തടങ്കലിനൊടുവിലാണ് വൈകുന്നേരത്തോടെ വിട്ടയച്ചത്.
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ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ജന്തർ മന്തറിലെ യുവജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേരാനായി ജന്തർ മന്തർ റോഡിലെ കേരള ഹൗസിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട പിണറായി വിജയൻ, രാജ്യസഭാ എം.പി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, മുൻ ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ എന്നിവരെ പൊലീസ് വഴിയിൽ തടയുകയും ജീപ്പിലേക്ക് നിർബന്ധിതമായി കയറ്റി തടങ്കലിലാക്കുകയുമായിരുന്നു.
കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പിണറായി വിജയനെ വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ നൽകാതെ മൂന്നു മണിക്കൂറോളം പൊലീസ് വാഹനത്തിൽ നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചുറ്റിച്ചതായി ആരോപണുയര്ന്നിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ഡൽഹിയിലെ ഛത്രസാൽ സ്റ്റേഡിയം സങ്കീർണ്ണത്തിലേക്കും അതിനു ശേഷം മന്ദിർ മാർഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും മാറ്റി.
'പ്രക്ഷോഭം തളരില്ല, കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട്'
തടങ്കലിലായതിന് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. "ജനാധിപത്യ നിഷേധത്തിനെതിരെയുള്ള വികാരം രാജ്യത്ത് പൊതുവെ ശക്തിപ്പെട്ടുവരുന്നു എന്നാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിൽ ഈ തരത്തിൽ പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായി, കൂടുതൽ കരുത്തോടെ വളർന്നുവരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പൊലീസ് നടപടികൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭം തളർന്നുപോകില്ല. കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോകും. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് ശാരീരികമായ മർദനമാണ് നേരിട്ടത്. എന്നാൽ ഇന്ന് തങ്ങളെ മാനസികമായി തളർത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ അങ്ങനെ തളർന്നുപോകുന്നവരല്ല ഞങ്ങളാരും" പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
പിണറായി വിജയന് പുറമെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി (വായിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്), ഡൽഹി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ, ത്രിപുര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മാണിക് സർക്കാർ എന്നിവരെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
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