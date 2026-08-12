രാജേഷിൻ്റെ ഭാര്യക്ക് ജോലി നൽകണം, കുട്ടികളുടെ പഠനം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണം: പിണറായി വിജയൻ
കടബാധ്യതയുള്ളവരുടെ കടം തീർക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ
Published : August 12, 2026 at 11:26 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. തൊഴിലിനിടെ മരണം സംഭവിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ അനാഥമാകുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം. നിലവിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക അത്താണിയായ വ്യക്തി മരണപ്പെടുന്നതോടെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്നത് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഇത്തരം കുടുംബങ്ങൾ നിരാലംബമാകുന്ന അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പലരും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വലിയ കടങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ കടബാധ്യതയുള്ളവരാണ് മിക്കവരും. ഇതിനുപുറമെ താമസിക്കാൻ സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു വീടുപോലും ഇല്ലാത്തവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇത്തരം കുടുംബങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാകണം.
കടബാധ്യത തീർക്കണം, വീട് നൽകണം
ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഇടപെടുക എന്നത് പുതിയ കാര്യമല്ല. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളിൽ സംസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാതൃകാപരമായ നടപടികളുണ്ട്. ആ നടപടികൾ തുടരുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. കാലാനുസൃതമായി പഴയതിൽ നിന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടുകൾ നിർമിച്ചു നൽകണം. കടബാധ്യതയുള്ളവരുടെ കടം തീർക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകണം. കുടുംബനാഥൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഒന്നുകൊണ്ടും നികത്താൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാകണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് വീണ്ടും നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാകേണ്ടതുണ്ട്.
രാജേഷിൻ്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കണം
അപകടത്തിൽ മരിച്ച രാജേഷിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിഷയം പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കണം. രാജേഷിൻ്റെ ഭാര്യക്ക് തൊഴിൽ നൽകണമെന്ന ആവശ്യം പൊതുവെ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അവർക്കുള്ളത്. ആ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകൾ പൂർണമായും സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും സർക്കാർ നൽകണം. രാജേഷിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് മാത്രമല്ല, സമാനമായ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന മറ്റു കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആവശ്യം.
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തീരദേശ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ സമഗ്രമായ ഒരു പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാകണം. കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്തതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണം. അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ തീരദേശ പൊലീസിൻ്റെയും മറ്റ് സുരക്ഷാ സേനകളുടെയും പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും അവരുടെ മക്കൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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