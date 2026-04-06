'നല്‍കിയത് 900 വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍, 97 ശതമാനവും നടപ്പിലാക്കി': എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്‍റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട്

വയനാട് ടൗണ്‍ഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടില്‍ പരാമർശമുണ്ട്. ടൗൺഷിപ്പ് ഒറ്റയ്ക്കങ്ങ് തീരുമാനിച്ചതല്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും ഉപനേതാവിനെയും വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്‌തു എന്നും പറയുന്നു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 6, 2026 at 3:03 PM IST

കണ്ണൂർ : എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്‍റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. 2021ൽ നൽകിയ 900 വാഗ്‌ദാനങ്ങളിൽ 97 ശതമാനവും നടപ്പാക്കിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷമടക്കം ഏറെ ചർച്ചയാക്കിയ വയനാട് ടൗണ്‍ഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടില്‍ പരാമർശം ഉണ്ട്.

വയനാട് ടൗൺഷിപ്പിലെ 178 വീടിന്‍റെ അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും പോയി കാണാവുന്നത് ആണ്. ദുരന്തബാധിതരെ പൂർണമായും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തു. അവരുടെ അഭിപ്രായം കണക്കിലെടുത്താണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിടത്ത് ജീവിക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചത്.

ടൗൺഷിപ്പ് ഒറ്റയ്ക്കങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയല്ല ചെയ്‌തത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും ഉപനേതാവിനെയും വിളിച്ചു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്‌തു. പൊതുവായ തീരുമാനം ഉണ്ടായി. ടൗൺഷിപ്പിലെ വീട് നിർമാണം പൂർത്തിയായി എന്നും സർക്കാരിന്‍റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ചൂരൽമല, മുണ്ടക്കൈ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തബാധിതർക്കായി നിർമിച്ച ടൗൺഷിപ്പിൽ വിഷുവിന് മുമ്പ് താമസം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യം കൂടി ഒരുങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. താമസം തുടങ്ങുന്നത് അത് കൂടി ഒരുങ്ങിയതിനുശേഷം മതിയെന്നും പട്ടയം തന്നാൽ മതിയെന്നും ദുരന്തബാധിതർ അറിയിച്ചു. വിഷുവിന് മുന്നേ താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുങ്ങുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവർ സർക്കാരിന്‍റെ നിലപാട് പൂർണമായി അംഗീകരിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് വേഗതയുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസ് വേണമെന്ന് സർക്കാർ ആലോചിച്ചു. അതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി വേണം. ഇത്തരമൊരു കാര്യത്തിന് അനുമതി വേഗം ലഭിക്കുമെന്നാണു കരുതിയത്. പക്ഷേ, ഇവിടെ ചിലർ അതിനെ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശത്തോടെയെടുത്തു. നാടിന്‍റെ ആവശ്യം മാറ്റിവച്ചുകൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കേണ്ട എന്ന് വച്ചു. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്‍റെ കീഴിൽ പദ്ധതി വേണ്ട എന്ന് യുഡിഎഫും ബിജെപിയും നിലപാട് എടുത്തു. രാഷ്ട്രീയമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരും അതിനൊപ്പമായിരുന്നു. ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകാതിരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നമേ വരുന്നില്ല.

കേന്ദ്രത്തിലെ ചിലരും‍‌‌‌ ബിജെപിയും യുഡിഎഫും എതിർക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ഇത് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും. ഡൽഹി – മീററ്റ് ആർആർടിഎസ് പോലെ ഇവിടെയും നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് പ്രാഥമിക ചർച്ച നടന്നു. കെ റെയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ തരത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു - സർക്കാരിന്‍റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടില്‍ പറയുന്നു.

