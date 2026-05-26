പിണറായിക്കെതിരെയുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം: പ്രതികൾക്ക് വ്യോമയാന വകുപ്പ് നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്‌

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 26, 2026 at 7:04 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്‌ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ച കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട്‌ ഹാജരാക്കി. പ്രതികൾക്കെതിരെ വ്യോമയാന വകുപ്പ് നിലനിൽക്കില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ തീരുമാനം വെള്ളിയാഴ്‌ച (മെയ്‌ 29) ഉണ്ടാകും. വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് പിണറായിയെ പ്രതികൾ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചാണ്
വ്യോമയാന വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയത്.

പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി തേടി പൊലീസ് കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ആവശ്യം തള്ളിയിരുന്നു. ഇത് കാരണം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വകുപ്പ് ഒഴിവാക്കി ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കോടതി പരിഗണിക്കുകയും ഇതിന് ശേഷം കേസ് വീണ്ടും പ്രാഥമിക നടപടികൾക്കായി കീഴ്‌ക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം അന്ന് എടുക്കും. ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്‌ജി എ നസീറയാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്.

മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ വൈകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കോടതി പല തവണ ആരാഞ്ഞിട്ടും പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമായ മറുപടി ഇതുവരെ നൽകാതെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു എന്നാണ് കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ കോടതി വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും സമയം നീട്ടി ചോദിച്ച് പൊലീസ് ഒളിച്ച് കളിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.

സംഭവം നടന്ന് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വ്യോമയാന നിയമപ്രകാരമുള്ള കടുത്ത വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുമതിക്കായി പൊലീസ് കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഈ ആവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തള്ളി. ഇതോടെയാണ് കേന്ദ്ര നിയമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി, ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ (ഐപിസി) വകുപ്പുകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ അന്വേഷണസംഘം നിർബന്ധിതരായത്. ഭരണം മാറിയതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രോസീക്യൂഷൻ നിലപാട് മാറ്റി കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്.

കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

2022 ജൂൺ 13 നാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്‌ത ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിൽ വച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം അഴിച്ചുവിട്ടത്. മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവയ്ക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മട്ടന്നൂർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്‌ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡൻ്റ് ഫെർസീൻ മജീദ്, സെക്രട്ടറി നവീൻ കുമാർ എന്നിവരാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത്. വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് ഇവരെ അന്നത്തെ എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇപി ജയരാജൻ കയ്യേറ്റം ചെയ്‌തിരുന്നു.

പിന്നീട് വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്‌തതിന് ശേഷം പ്രതികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വധിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടു എന്ന് ആരോപിച്ച് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്‌റ്റര്‍ ചെയ്‌തു. വലിയ രാഷ്‌ട്രീയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവച്ച കേസില്‍ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ എസ് ശബരിനാഥനെ ഗൂഢാലോചനക്കേസിൽ പിന്നീട് പ്രതി ചേർത്ത് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു.

