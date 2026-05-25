പിണറായി വിജയനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസ്; വ്യോമയാന വകുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി കുറ്റപ്പത്രം സമര്പ്പിച്ചു
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് വിമാനത്തില് വധിക്കാന് ശ്രമിച്ച കേസില് പുതിയ കുറ്റപ്പത്രം. വ്യോമയാന വകുപ്പുകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി.
Published : May 25, 2026 at 2:41 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ വ്യോമയാന വകുപ്പുകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഈ അടിയന്തര നീക്കം.
പുതിയ കുറ്റപത്രം കോടതി അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും, കേസിൻ്റെ തുടർനടപടികൾക്കായി കീഴ്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിലും തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി നാളെ (ചൊവ്വാഴ്ച) അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും.
സംഭവം നടന്ന് മൂന്ന് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും വ്യോമയാന നിയമപ്രകാരമുള്ള കടുത്ത വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുമതിക്കായി പൊലീസ് കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഈ ആവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് കേന്ദ്ര നിയമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി, ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ (IPC) വകുപ്പുകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ അന്വേഷണസംഘം നിർബന്ധിതരായത്.
കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ പരുങ്ങി പൊലീസ്
കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ വൈകുന്നതിൽ കോടതി നേരത്തെ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് കുറ്റപത്രം വൈകുന്നു എന്ന കോടതിയുടെ തുടർച്ചയായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് "അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു" എന്ന സ്ഥിരം മറുപടിയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ കോടതി വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും സമയം നീട്ടി ചോദിച്ച് പൊലീസ് ഒളിച്ച് കളിക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവിലാണ് കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ പുതിയ നീക്കം.
പിണറായി വിജയനെ വിമാനത്തില് വധിക്കാന് ശ്രമിച്ച കേസ്
2022 ജൂൺ 13-നാണ് കേരളത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ വിമാനത്തിലെ പ്രതിഷേധവും തുടർന്നുള്ള വധശ്രമക്കേസും അരങ്ങേറിയത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം അഴിച്ചുവിട്ടു.
വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം പ്രതികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വധിക്കാൻ ലക്ഷ്യമാക്കി പാഞ്ഞടുത്തു എന്ന് ആരോപിച്ച് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങള് വഴിവെച്ച കേസില് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ.എസ്. ശബരിനാഥനെ ഗൂഢാലോചനക്കേസിൽ പിന്നീട് പ്രതി ചേർത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
എന്നാല് വിമാന സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതര കുറ്റങ്ങൾ പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. കോടതി നാളെ ഈ കുറ്റപത്രം സ്വീകരിച്ചാൽ കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ കടക്കാനാണ് സാധ്യത.
