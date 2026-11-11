'ഇതെന്താ വെള്ളരിക്കപട്ടണമോ? നിരവധി മന്ത്രിമാർ ഇരുട്ടിൽ, ദുരൂഹമായ നടപടികളിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പിണറായി
ജിഎൻഎയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. മടികൈ ചതുരക്കിണറിൽ നടന്ന സിപിഎം രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ.
Published : November 11, 2026 at 3:44 PM IST
കാസർകോട്: വകുപ്പുകൾ അറിയാതെയാണ് കേരളത്തിൽ ഭരണം നടക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സ്വയം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റായ മന്ത്രി പോലും വകുപ്പിലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല.ഒരാളിലേക്ക് ഭരണം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയില്ല.
'ജിഎൻഎ (GNA) കരാർ ഒപ്പുവെച്ചതും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതും താൻ അറിയില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജിഎൻഎ (GNA) കരാർ ലാഭമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമാണ്. കരാർ നഷ്ടം ചെയ്യുമെന്ന് കെഎസ്ഇബിയും വകുപ്പ് മന്ത്രിയും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏത് കണക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ലാഭകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. കുത്തകകൾക്ക് വേണ്ടി കൃത്രിമ വൈദ്യുതി ക്ഷാമം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ക്ഷാമമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സമ്മതിച്ചു. അത് നല്ലത്.
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എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മന്ത്രിയുടെ പങ്ക്? ആ മന്ത്രിയാണല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയേണ്ടത്. നേരത്തെ ചെയർമാനും എംപിയുമായിരുന്ന രാജമാണിക്യം എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നു, വേറൊരു ഐഎസുകാരനെ അവിടെ അവരോധിക്കുന്നു. ആ അവരോധിക്കപ്പെട്ട ഐഎസുകാരൻ മന്ത്രിയെ കാണുന്നില്ല.
ആ ബോർഡിൻ്റെ തലപ്പത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾ മന്ത്രിയുമായല്ലേ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. നേരിട്ട് ബന്ധം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായാണ്. എന്തൊക്കെ ആണ് ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. ഇതെന്താ വെള്ളരിക്ക പട്ടണം ആണോ. ആരാണ് മന്ത്രി? അത് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ആണ്. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റായ മന്ത്രിക്ക് ഇതാണ് ഗതി. അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന്' പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
'ജിഎൻഎയുമായി കരാർ ഒപ്പിടാൻ തീരുമാനിച്ചത് അറിയില്ലായെന്ന് മന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ജിഎൻഎയുമായി കരാർ വേണ്ടന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും മന്ത്രി അറിയുന്നില്ല. എന്തിനാണ് പിന്നെ മന്ത്രിസ്ഥാനം?, എന്തിനാണ് വകുപ്പ് വിഭജനം?' പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചു. 'ഇത് ഒരു മന്ത്രിമാർക്ക് മാത്രമുള്ള അനുഭവമല്ല നിരവധി മന്ത്രിമാർക്കാണ് ഈ അനുഭവമുള്ളത്. നിരവധി മന്ത്രിമാർ ഇരുട്ടിലാണ്. തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രി തലത്തിൽ. സാധാരണ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പോവുന്നു' അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ദുരൂഹമായ നടപടികളിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മടികൈ ചതുരക്കിണറിൽ നടന്ന സിപിഎം രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ. അതേസമയം വൈദ്യുതി വാങ്ങലിൽ ജിഎൻഎയുമായി കരാറില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. വൈദ്യുതിബോർഡ് ഒരു കരാറിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. രണ്ട് നിർദേശങ്ങളാണ് വന്നത്. അതിൽ ഒന്നായിരുന്നു ജിഎൻഎ. ലാഭകരമായ നിലയിലാണ് ജിഎൻഎയെ തീരുമാനിച്ചതെന്നും എന്നാൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.
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