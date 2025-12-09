ETV Bharat / state

യുഡിഎഫ് ശ്രമിക്കുന്നത് വർഗീയ നിലപാടുള്ള കക്ഷികളെ കൂടെക്കൂട്ടാന്‍; അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ നിലപാട് പൊതുവികാരത്തിന് എതിരെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ടുവോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, കേസ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നല്ല രീതിയിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി

Pinarayi Vijayan
പിണറായി വിജയന്‍ (ETV Bharat)
Published : December 9, 2025 at 1:28 PM IST

കണ്ണൂര്‍: വർഗീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന കക്ഷികളെ കൂടെക്കൂട്ടാനാണ് യുഡിഎഫ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജമാ അത്തെ ഇസ്‌ലാമിക്ക് ശുദ്ധി പത്രം നൽകാൻ ഉള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോൺഗ്രസും ലീഗുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍.

ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയും ആർഎസ്‌എസും നല്ല നുണ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പൊതു സമൂഹം അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇതിനെ മറികടക്കാൻ നല്ല നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ജമാ അത്തെ ഇസ്‌ലാമിയും ആർഎസ്‌എസും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും കണ്ണൂർ പ്രസ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.

പിണറായി വിജയന്‍ (ETV Bharat)

അത്തരമൊരു നുണ പ്രചരണം ന്യൂനപക്ഷം സമൂഹം മുഖവിലക്കെടുക്കില്ല. അന്ധമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധം വച്ചിരുന്നവർ നിലപാട് തിരുത്തിയെന്നും ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിന് ഇടതുപക്ഷത്തോട് വലിയ തോതിൽ സ്വീകാര്യത കൈവന്നു എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അത് ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതിനെതിരെ പച്ച നുണ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പുരുഷ വനിതാ വളണ്ടിയർമാരെ വീടു വിടാന്തരം അയക്കുകയാണ് ജമാ അത്തെ ഇസ്‌ലാമി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇടതു പക്ഷത്തെ സംഘപരിവാർ ബന്ധം ആരോപിക്കുന്നത്. പച്ച നുണ ഈ മണ്ണിൽ ചെലവാകില്ല എന്ന് അവർ മനസിലാക്കണമെന്നും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ഈ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്‌തമാക്കി.

ജമാ അത്തെ ഇസ്‌ലാമി നയിക്കുന്ന വർഗീയ സഖ്യങ്ങളുടെ ദിവാ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാകാൻ പോകുന്നില്ല. ജമാ അത്തെ ഇസ്‌ലാമിയുടെ സ്വാധീന വലയം ലീഗിൽ വലിയ തോതിൽ ചലനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പ്രതികരണങ്ങളിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. ജമാ അത്തെ ഇസ്‌ലാമിയുടെ സ്ഥാനാർഥികളെ പാണക്കാട് നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നില വരെ എത്തി. ഇത് നാടിന് തന്നെ വിനാശകരമായ അവസ്ഥയിലെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതിജീവിതക്കൊപ്പം, തുടർനടപടി ഉണ്ടാകും

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ടുവോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, കേസ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നല്ല രീതിയിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി. കേസിൽ അതിജീവിതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്.

വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ തുടർനടപടി ഉണ്ടാകും. അപ്പീൽ പോകുന്നതിൽ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് സർക്കാർ നിലപാട് എടുക്കും.

അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ സമീപനം നാടിൻ്റെ പൊതുവികാരത്തിനെതിരായത് ആണെന്നും പൊതു സമൂഹത്തിന് അത്തരമൊരു സമീപനം ഇല്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ തുടർ നടപടി ഉണ്ടാകും. അപ്പീൽ പോകുന്നതിൽ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് സർക്കാർ നിലപാട് എടുക്കും.

'ക്രിമിനൽ പൊലീസ്' എന്ന ദിലീപിൻ്റെ ആരോപണത്തിൻ്റെ കാരണം അറിയില്ല. ദിലീപിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച് എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടിയുണ്ടായത്. പുതിയ ഏതെങ്കിലും ശക്തിയെ കൂടെ കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് യുഡിഎഫ് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

കെ-റെയിലിൽ പ്രതീക്ഷ ഇല്ല

കെ-റെയിൽ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ അനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ കേരളത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇല്ലാതായത്. രാഷ്ട്രീയപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് അനുമതി ലഭിക്കാത്തതെന്നും ഇനി അതിൽ പ്രതീക്ഷ വെക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതിവേഗ പാതയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പുതിയ പദ്ധതി ആലോചിക്കും. നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് സഹായകമാകുന്ന നിർദ്ദേശമായിരുന്നു കെ-റെയിൽ. കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിക്കുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആദ്യഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

