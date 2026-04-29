പിണറായി- മോഹൻലാൽ അഭിമുഖം: നിർമാണ പങ്കാളിത്തത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് കോഴിക്കോട്ടെ പരസ്യ ഏജൻസി
'കണ്ടും മിണ്ടിയും ഇരുവർ' എന്ന അഭിമുഖ പരിപാടി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ചെലവായത് 11,21,000 രൂപയെന്ന് വിവരാവകാശ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
Published : April 29, 2026 at 7:09 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമ്രന്തി പിണറായി വിജയനെ നടൻ മോഹൻലാൽ അഭിമുഖം നടത്തിയതിൻ്റെ നിർമാണം നിർവഹിച്ചത് കോഴിക്കോടുള്ള പരസ്യ ഏജൻസി. അഭിമുഖത്തിൻ്റെ നിർമാണം നിർവഹിക്കാൻ അവസരം നൽകിയതിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് കോഴിക്കോടുള്ള പരസ്യ ഏജൻസി ഉടമ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പിട്ടു. 'കണ്ടും മിണ്ടിയും ഇരുവർ' എന്നായിരുന്നു അഭിമുഖത്തിൻ്റെ പേര്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യേഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ രണ്ട് ദിവസമെടുത്താണ് അഭിമുഖം ചിത്രീകരിച്ചത്.
''ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമുന്നത നേതാവും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പിണറായി വിജയനുമായി മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടൻ മോഹൻലാൽ നടത്തിയ അഭിമുഖം എന്നും മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കും. ചരിത്ര സംഭവമായി മാറുന്ന ആ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ നിർമാണം നിർവഹിക്കാൻ ഡി ആഡ്സ് ന് അവസരം തന്ന എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
മലയാളിയുടെ അഭിമാനമായ മഹാനടൻ മോഹൻലാലും അസാമാന്യമായ കാര്യനിർവഹണശേഷി കൊണ്ടും പ്രതിബദ്ധത കൊണ്ടും കേരളത്തിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായി മാറിയ പ്രിയ സഖാവ് പിണറായി വിജയനും തമ്മിലെ സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ സംവിധാനം നിർവഹിച്ച പ്രമുഖ ചലച്ചിത്രകാരൻ ടി കെ രാജീവ് കുമാറിനോടും ഇത് പകർത്തിയ ക്യാമറാമാൻ അഴകപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്യാമറ ടീം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു ക്രൂ അംഗങ്ങൾക്കും പിആർഡിയുടെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
പ്രിയ സഖാവും ലാലേട്ടനും ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരോടും പ്രകടിപ്പിച്ച ഊഷ്മളമായ സ്നേഹം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവമാണ്. അതിനെല്ലാം സാക്ഷിയാകാനും ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളിയാകാനും അവസരം തന്നവരോട് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി എന്ന് പരസ്യ കമ്പനി ഉടമ ടി സുജൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
അഭിമുഖത്തിന് ചെലവായത് 11,21,000 രൂപ
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും നടൻ മോഹൻലാലും ഒന്നിച്ചെത്തിയ 'കണ്ടും മിണ്ടിയും ഇരുവർ' എന്ന അഭിമുഖ പരിപാടി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് 11,21,000 രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചതെന്നാണ് വിവരാവകാശ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തിരുവല്ല സ്വദേശിയായ റിജോ വള്ളംകുളം നൽകിയ വിവരാവകാശ അപേക്ഷയ്ക്ക് മറുപടിയായാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. സർക്കാർ ഫണ്ടാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖയിൽ തന്നെ, ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പറയുന്നുണ്ട്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ വച്ച് രണ്ട് ദിവസമെടുത്താണ് ഈ അഭിമുഖം ചിത്രീകരിച്ചത്. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ടി കെ രാജീവ് കുമാറും സംഘവുമാണ് ഇതിൻ്റെ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും വ്യക്തിപരമായ വിശേഷങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി തയാറാക്കിയ ഈ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ടീസറുകൾ നേരത്തെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ ഇത്തരമൊരു പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയും മോഹൻലാൽ അത് സന്തോഷപൂർവം സ്വീകരിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഈ അഭിമുഖത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷം അന്ന് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതൊരു വെറും 'പി ആർ സ്റ്റണ്ട്' എന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വിമർശനം. മോഹൻലാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായി അഭിമുഖം നടത്തുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല. മുൻപ് 2011-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായും സമാനമായ രീതിയിൽ സംവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
