മാസപ്പടി കേസ്: പിണറായിയുടെ ഹർജി ശനിയാഴ്ച പരിഗണിക്കും; ഹാജരാകുക സിദ്ധാർഥ് ലൂത്ര
മാസപ്പടി കേസിലെ ഇഡി അന്വേഷണത്തിനെതിരെ പുതിയ റിട്ട് ഹർജി നൽകാനാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും നീക്കം
Published : October 22, 2026 at 12:11 PM IST
എറണാകുളം: മാസപ്പടി കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണം തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും കുടുംബവും നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ശനിയാഴ്ച പരിഗണിക്കും. വിജിലൻസ് അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്ത സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതി വാദം കേൾക്കുന്നത്. പിണറായി വിജയന് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സിദ്ധാർഥ് ലൂത്ര ഹാജരാകും.
മാസപ്പടി കേസിലെ ഇഡി അന്വേഷണത്തിനെതിരെ റിട്ട് ഹർജി നൽകാനാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും നീക്കം. നേരത്തെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാൻ അനുമതി തേടിക്കൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ, പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്, വീണ ടി. എന്നിവർ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഈ ഹർജി തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അനുകൂല നിർദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പഴയ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത്. പുതിയ നമ്പർ നൽകി അപ്പീലായി തന്നെയാകും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുക.
തുടർനടപടികളുമായി ഇഡി
അതേസമയം സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൽ ഇഡി അന്വേഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. അതിനാൽ അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് നിലവിൽ ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ല. കേസിൻ്റെ തുടർനടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഉന്നത ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊച്ചിയിലെ ഓഫിസിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നു. നിയമോപദേശം ഉൾപ്പെടെ തേടിയ ശേഷം കൂടുതൽ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ തീരുമാനം. ഇതിനിടെയാണ് ഇഡി നടപടികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രതിരോധവുമായി പിണറായി വിജയനും കുടുംബവും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്.
മാസപ്പടി കേസ്
കൊച്ചിയിലെ സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയും വീണ വിജയൻ്റെ എക്സാലോജിക് കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് മാസപ്പടി കേസിന് ആധാരം. യാതൊരു സേവനവും നൽകാതെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൈപ്പറ്റി എന്ന കണ്ടെത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. 1.72 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷണ പരിധിയിലുള്ളത്. സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫിസ് (എസ്എഫ്ഐഒ), വിജിലൻസ് എന്നിവയുടെ അന്വേഷണത്തിന് പുറമെയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. എസ്എഫ്ഐഒ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി പ്രാഥമിക അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. വിജിലൻസ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആശ്വാസത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇഡി കേസിൽ കൂടി നിയമനടപടികളുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ തീരുമാനം ഈ കേസിൽ നിർണായകമാകും. ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും വിജിലൻസ്, ഇഡി അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കപ്പെടുക. ഇഡി അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നയിച്ച വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തലുകളും ഇഡിയുടെ നിലവിലെ അന്വേഷണ പുരോഗതിയും കോടതിയിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടും. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാടൽ നടത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കേസിൻ്റെ നാൾവഴികൾ രാഷ്ട്രീയ കേരളവും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. നിയമയുദ്ധം വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമാകുമെന്നാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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