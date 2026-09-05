'യുഡിഎഫ് നടപ്പാക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ അജണ്ട'; ഖാർഗെയ്ക്ക് കത്തയച്ച് പിണറായി വിജയൻ
ജനാധിപത്യപരമായി സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർഥികളെ പൊലീസ് ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
Published : September 5, 2026 at 12:22 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സർവകലാശാലയിൽ വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച എസ്എഫ്ഐ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ എഐസിസി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയ്ക്ക് കത്തയച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സംഘപരിവാർ അജണ്ടകൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് കത്തിൽ അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പൊലീസ് അതിക്രമം
യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെയാണ് കേരള സർവകലാശാലയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തിയത്. പെൺകുട്ടികളെ പൊലീസുകാർ ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് വനിതാ പൊലീസ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് ഗൗരവതരമാണ്. ജനാധിപത്യപരമായി സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർഥികളെ പൊലീസ് ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയായിരുന്നു. ബഹുസ്വര സമൂഹത്തെയും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലം മുതൽക്കേ വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം ആലപിക്കുകയെന്ന സമവായം രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ട്.
മതനിരപേക്ഷത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അന്ന് അത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ എൺപത് വർഷത്തിലേറെയായി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സമവായം തകർത്ത് മുഴുവൻ വന്ദേമാതരവും നിർബന്ധപൂർവം ആലപിക്കാൻ സംഘപരിവാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരും അതേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങളാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളതെന്നും കത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.
ദേശീയതലത്തിൽ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെയും അടിച്ചമർത്തലുകളെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസ്, കേരളത്തിൽ ഫാഷിസ്റ്റ് ശൈലിയിലാണ് വിദ്യാർഥികളെ നേരിടുന്നത്. മുൻപ് എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് മുഴുവൻ വന്ദേമാതരവും പാടിയതിൽ സോണിയ ഗാന്ധി പോലും അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ സംഘപരിവാറിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സർവകലാശാലകളിലെ ഗവർണറുടെ ഇടപെടൽ
സർവകലാശാല നിയമത്തിൽ യുജിസി ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഭേദഗതി വരുത്താമെന്ന് കോടതിയിൽ സമ്മതിച്ചതിലൂടെ സർവകലാശാലകളുടെ മേൽ ഗവർണർക്കുള്ള പൂർണ അധീശത്വം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വയംഭരണാവകാശം അട്ടിമറിക്കുന്നതാണ് ഈ നടപടി. സർവകലാശാലകളെ കൈപ്പിടിയിലാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംഘപരിവാറും നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കീഴടങ്ങിയതിൻ്റെ തെളിവാണിതെന്നും പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കാവിവത്കരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ കേരളത്തിന് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല.
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കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ സംഘപരിവാർ പ്രീണന നയങ്ങളിൽ നിന്നും വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുള്ള പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാൻ എഐസിസി അധ്യക്ഷൻ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആർഎസ്എസ് അജണ്ടകൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ നടപടികളെ കേരളത്തിലെ മതനിരപേക്ഷ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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