'മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമനില തെറ്റി': കെ.സി വേണുഗോപാൽ; 'പൊതുയോഗം ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള വേദിയല്ല': പിണറായി വിജയൻ

കോന്നിയിലെ എൽഡിഎഫ് കൺവെൻഷനിലാണ് സംഭവം. ചോദ്യമുന്നയിച്ച പ്രവർത്തകനോട് മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷോഭിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, കെസി വേണുഗോപാൽ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 24, 2026 at 10:52 AM IST

പത്തനംതിട്ട: കോന്നിയിൽ നടന്ന എൽഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ ചോദ്യമുന്നയിച്ച പ്രവർത്തകനോട് ക്ഷോഭിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ. പരാജയഭീതി കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സമനില തെറ്റിയെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ യോഗം അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്നത് പൊതുമര്യാദയല്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം.

എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെയു ജനീഷ് കുമാറിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടി മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസന ആവശ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടെ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ ദാസ് പി ജോർജ് സംശയം ഉന്നയിച്ചു. വികസനവും കേന്ദ്ര ഫണ്ടും സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു ചോദ്യം. ഇതുകേട്ടയുടൻ മുഖ്യമന്ത്രി കർശന ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചു. ചോദിക്കാനുള്ളത് വീട്ടിൽ പോയി ചോദിച്ചാൽ മതിയെന്നും ഇവിടെയല്ല പറയേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വേദിയിൽ വച്ച് വ്യക്തമാക്കി.

സമനില തെറ്റിയെന്ന് വിമർശനം

സ്വാഭാവിക സംശയം ഉന്നയിച്ച പ്രവർത്തകനോട് വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി സമനില തെറ്റിയതിൻ്റെ തെളിവാണെന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ വിമർശിച്ചു. വിമർശിക്കുന്നവരുടെ മനോനില പരിശോധിക്കണമെന്ന് പറയാറുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് തുറന്നുകാട്ടുന്നത്. ആത്മാർഥതയുള്ള സഖാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സ്വന്തം മനോനില പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടണം.

സിപിഎമ്മിൽ മുമ്പില്ലാത്ത വിധം തുറന്നുപറച്ചിലുകളുടെ കാലമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്വന്തം പ്രവർത്തകർക്ക് പോലും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. ജില്ലയിലെ സുപ്രധാന മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നായ കോന്നിയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എൽഡിഎഫ് നടത്തിവരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് എത്തിയത്.

ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള വേദിയല്ല

പൊതുയോഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതും അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതും പൊതുമര്യാദയ്ക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് കോന്നിയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. പത്രസമ്മേളനങ്ങളിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. എന്നാൽ പൊതുയോഗങ്ങൾ അതിനുള്ള വേദിയല്ല. താത്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് അവിടെനിന്ന് മാറിനിൽക്കാം. അല്ലാതെ യോഗം കലക്കാനോ അപായപ്പെടുത്താനോ ശ്രമിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. കടലാസിൽ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി നൽകുന്ന പ്രവണത മുമ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ പൊതുമര്യാദയുടെ ഭാഗമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചോദിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി

കോന്നിയിലെ കൺവെൻഷനിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ സദസ്സിൽനിന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ച അട്ടച്ചാക്കൽ സ്വദേശി ദാസ് പി ജോർജിനെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കണ്ടെത്തി. ഇദ്ദേഹം സജീവ സിപിഎം പ്രവർത്തകനാണ്. വികസനത്തെക്കുറിച്ചും കേന്ദ്ര ഫണ്ട് കിട്ടാത്തതിനെക്കുറിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ പ്രസംഗത്തിന് തടസമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ആവേശംകൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചുപോയതാണ്. പ്രസംഗത്തിൽ തടസം സൃഷ്ടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത്തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്. താൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വലിയ ആരാധകനാണ് താനെന്നും ദാസ് പി ജോർജ് വിശദീകരിച്ചു.

ദാസ് പി ജോർജ് (ETV Bharat)

പ്രതിപക്ഷത്തിന് ആയുധം

മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരമധ്യേ നടത്തിയ പ്രയോഗങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കുകയാണ്. വീട്ടിൽ പോയി ചോദിച്ചാൽ മതിയെന്ന പരാമർശവും മുൻ മന്ത്രി ജി സുധാകരനെതിരായ വാക്കുകളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നുണ്ട്. തിരുവല്ലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ മൈക്ക് പണിമുടക്കിയപ്പോൾ മുമ്പത്തെപോലെ ക്ഷോഭിക്കാതെ, മൈക്കിന് ഒന്ന് പിണങ്ങിയാലേ ശരിയാകൂവെന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് പ്രവർത്തകരുടെ കൈയടി നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ കോന്നിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വാക്കുകൾ കൈവിട്ടുപോയെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. സദസ്സിൽനിന്ന് ചോദ്യം ഉയർന്നപ്പോൾ അതിന് മറുപടി നൽകാതെ പ്രസംഗം തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ സംഭവം വിവാദമാകില്ലായിരുന്നുവെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്.

