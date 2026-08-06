'യുഡിഎഫ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ പാദസേവകർ; വഖഫ് ബോർഡ് നയത്തിലും പിഎം ശ്രീയിലും രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പിണറായി വിജയൻ
ആർ.എസ്.എസിനെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും എതിർത്തുതോൽപ്പിച്ച പരമ്പരാഗത നിലപാടിൽ നിന്നും യു.ഡി.എഫ് പൂർണമായും പിന്നോട്ടുപോയി അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പിണറായി
Published : August 6, 2026 at 3:37 PM IST
കാസർകോട്: സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ ആർ.എസ്.എസിൻ്റെ അജണ്ടയ്ക്ക് പൂർണമായി കീഴടങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു. സിപിഎം കാസർകോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആർ.എസ്.എസിന്റെ കൊലവിളി രാഷ്ട്രീയത്തിനും ക്ഷേത്ര കൊള്ളയ്ക്കുമെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആർ.എസ്.എസിനെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും എതിർത്തുതോൽപ്പിച്ച പരമ്പരാഗത നിലപാടിൽ നിന്നും യു.ഡി.എഫ് പൂർണമായും പിന്നോട്ടുപോയി അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വഖഫ് ബോർഡിലെ അമുസ്ലീം പങ്കാളിത്തവും ആർ.എസ്.എസ് പ്രീണനവും
വഖഫ് ബോർഡിൽ അമുസ്ലീങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന വ്യവസ്ഥയെ മുൻ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നതാണെന്ന് പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി. എൽ.ഡി.എഫ് ഭരണകാലത്ത് അമുസ്ലീങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയാണ് ബോർഡ് പുനസംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. യാതൊരുവിധ ഭരണസ്തംഭനവുമില്ലാത്ത വഖഫ് ബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ അമുസ്ലീങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആവേശപ്പെടുന്നത് ആർ.എസ്.എസിന് കീഴടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ്.
2016-ൽ എൽ.ഡി.എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മുൻ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ നിയോഗിച്ച വഖഫ് ബോർഡിനെ മാറ്റാതെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ സർക്കാർ വഖഫ് ബോർഡ് വിഷയത്തിൽ സംഘപരിവാറിന് സഹായകരമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.
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പി.എം ശ്രീ പദ്ധതിയും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കാവിവൽക്കരണവും
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മതനിരപേക്ഷത തകർത്ത് കാവിവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര പദ്ധതിയാണ് പിഎംശ്രീ. എൽഡിഎഫ് തുടക്കം മുതലേ ഈ പദ്ധതിയെ എതിർക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. കേന്ദ്രം തടഞ്ഞുവെച്ച എസ്.എസ്.കെ ഫണ്ട് (സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള) നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ധാരണാപത്രത്തിൽ (MoU) ഒപ്പിട്ടത്. എന്നാൽ പി.എം ശ്രീ നടപ്പിലാക്കില്ലെന്ന നയപരമായ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്ന എൽ.ഡി.എഫ്, ധാരണാപത്രം മരവിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അധികാരം ലഭിച്ചപ്പോൾ, ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടതിനാൽ പിൻവാങ്ങാനാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് യു.ഡി.എഫ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ തുനിയുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടും ആർ.എസ്.എസ് വിദ്വേഷ പ്രചാരണവും
നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് യുവമോർച്ച നേതാവാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടും കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വൈകിയാണെങ്കിലും ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വന്നത് നന്നായി. ആർ.എസ്.എസ് നേതാവ് ടി.ജി. മോഹൻദാസ് പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരെ നടത്തിയത് ഹീനവും വൃത്തികെട്ടതുമായ പരാമർശങ്ങളാണ്. ഹിറ്റ്ലറുടെ ഫാസിസ്റ്റ് മനോഭാവമാണ് ആർ.എസ്.എസിനുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ തെളിഞ്ഞു.
നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഗവർണർക്ക് വിയോജിപ്പുള്ള ഒരക്ഷരം പോലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിനായില്ല. വന്ദേമാതരം പൂർണ്ണമായി ചൊല്ലിയതും ഗവർണറുടെ നിലപാടുകൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയതും സർക്കാരിൻ്റെ വിധേയത്വമാണ് കാണിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം തകർക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ പിളർത്തുന്ന ആർ.എസ്.എസ് അജണ്ടയ്ക്കാണ് നിലവിലെ കേരള സർക്കാർ ഓശാന പാടുന്നതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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