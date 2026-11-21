സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളയൽ സമരം: യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പിണറായി വിജയൻ
അധികാരം ലഭിച്ചതോടെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരോട് പ്രതികാരബുദ്ധിയോടെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു
Published : November 21, 2026 at 1:45 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ജീവനക്കാരോട് ദുർവാശിയും പ്രതികാരബുദ്ധിയും കാട്ടുന്ന യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. 12-ാം ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കുക, പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സർക്കാർ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളയൽ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
അധികാരം ലഭിച്ചതോടെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരോട് പ്രതികാരബുദ്ധിയോടെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു. അധികാരം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ വിവേചനബുദ്ധി കാണിക്കണം. 10ഉം 15ഉം വർഷമായി താത്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരെ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ പിരിച്ചുവിടുകയാണ്. ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാരെ അന്യായമായി സ്ഥലംമാറ്റുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
ജീവനക്കാരോടുള്ള നിഷേധാത്മക നിലപാട് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ തിരുത്തണം. മുൻപ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ പാഠം പഠിച്ചത് സർക്കാർ തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളയൽ സമരം പുതിയൊരു ആവശ്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ലെന്നും വർഷങ്ങളായി ജീവനക്കാർ നടത്തിവരുന്ന സമരത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നാടിനെ പിന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന സർക്കാരിനെതിരായ ജീവനക്കാരുടെ സമരം ശക്തമായി മുന്നേറുമെന്നും ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി. കാൽ ലക്ഷത്തോളം ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും പങ്കെടുത്ത സമരം രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചവരെ നീണ്ടുനിന്നു.
അഞ്ച് വർഷ തത്ത്വത്തിൽ ശമ്പള പരിഷ്കരണം വേണം
അഞ്ച് വർഷ തത്ത്വം അംഗീകരിച്ച് 12-ാം ശമ്പള പരിഷ്കരണം ഉടൻ നടപ്പാക്കുക, ഇടക്കാലാശ്വാസം അനുവദിക്കുക എന്നിവയാണ് ജീവനക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളെന്ന് സമരസമിതി ജനറൽ കൺവീനർ എംവി ശശിധരൻ പറഞ്ഞു. ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മിഷൻ്റെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കാനുള്ള അപേക്ഷയിൽ മാസങ്ങളായിട്ടും സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് സമരസമിതി ചെയർമാൻ ടികെഎ ഷാഫി വ്യക്തമാക്കി. ധവളപത്രത്തിലും ബജറ്റിലും അഞ്ച് വർഷ ശമ്പള പരിഷ്കരണം നിരാകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണം
ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതി (എൻപിഎസ്) പിൻവലിച്ച് പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും പെൻഷൻ ഫണ്ട് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡവലപ്പ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി (പിഎഫ്ആർഡിഎ) നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്നും സമരസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മിനിമം പെൻഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തി മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയ അഷ്വേർഡ് പെൻഷൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാതെ എൻപിഎസ് ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കമെന്ന് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ആരോപിച്ചു. ഇത് ജീവനക്കാർക്ക് ഉറപ്പുള്ള പെൻഷൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നും സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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അന്യായമായ സ്ഥലംമാറ്റങ്ങൾ റദ്ദാക്കുക, പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം നടപ്പാക്കുക, മെഡിസെപ്പിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഉന്നയിച്ചു. സമരസമിതി നേതാക്കളായ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ്, കെകെ ജയചന്ദ്രൻ എന്നിവരും സമരത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു.
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