കോട്ടയം പിടിക്കാന് നേരിട്ടിറങ്ങി പിണറായി, ജോസ് കെ മാണിയുടേത് അടക്കമുള്ള പ്രചാരണ യോഗങ്ങളില് പങ്കെടുത്തു
കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനും ബിജെപിക്കുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പിണറായി വിജയന്.
Published : March 26, 2026 at 7:34 PM IST|
Updated : March 26, 2026 at 8:37 PM IST
കോട്ടയം: ജില്ല പിടിക്കാന് നേരിട്ട് കളത്തിലിറങ്ങി പിണറായി വിജയന്. ജില്ലയിലെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികളില് അദ്ദേഹം സംബന്ധിച്ചു. പാലയില് ജോസ് കെ മാണിക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായ വാദമുഖങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വച്ചത്.
കേന്ദ്രത്തിന് കേരളം തകരട്ടെയെന്ന നിലപാടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു . ബിജെപിയെയും ആര്എസ്എസിനെയും സ്വീകരിക്കാത്തതു കൊണ്ടാണ് കേരളത്തോട് ഈ സമീപനമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കോട്ടയം പാലായിൽ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളായ ജോസ് കെ മാണി, നിർമ്മല ജിമ്മി എന്നിവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി 'വർഗീയതയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ ഇടമില്ലാതെ വന്നതോടെ കേന്ദ്രം കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെയും പിണറായി ആഞ്ഞടിച്ചു. യുഡിഎഫ് നുണപ്രചാരണം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. മുണ്ടക്കൈ പുനരധിവാസം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷവും ആയി ഗവൺമെൻ്റ് ചർച്ച ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയതാണ് പിന്നെ അതിൽ അഴിമതി എന്തെന്ന് അവർ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
റബ്ബർ കർഷകരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിലും സഹായകരമായ നിലപാട് സർക്കാർ എടുത്തു. ബഫർ സോൺ വിഷയത്തില് വന്യമൃഗം ശല്യം ശക്തമായിട്ടും നിയമ ഭേദഗതിക്ക് കേന്ദ്രം തയാറാകുന്നില്ലയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പത്ത് വർഷത്തെ ഇടതു ഭരണം കലാപമില്ലാത്ത നാടാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റി. എത്ര ശാന്തമാണ് നമ്മുടെ നാട്.
ഇന്നത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ മറ്റ് പ്രദേശക്കാർ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കൊതിക്കുകയല്ലേ?
വർഗീയവാദികൾ ഇവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടാണോ കേരളത്തിൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്നത്.നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർഗീയ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ അവിടെ മുഖംനോക്കാതെ ഒരു
ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാതെ കർക്കശമായ നടപടിയെടുക്കും എന്നത് കൊണ്ടാണ്.
വൻതോതിൽ മാറ്റം നാടിനുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വികസനം നമ്മുടെ നാടിന് പ്രധാനമാണ്. അത് സാധ്യമാക്കാൻ നമുക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കേന്ദ്ര വിഹിതം കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ കുറയുന്നു. കേന്ദ്രം നമ്മളെ സാമ്പത്തികമായി ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫും കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയില്ല. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തെ തകർക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരേ മനസ്സ് ബിജെപിക്കും കോൺഗ്രസിനും ഉണ്ടായത്?
ഇവിടെ ഇവരെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നാം തകർന്നുപോയോ? നമ്മൾ ദുരന്തങ്ങൾ അതിജീവിച്ചു.
ലോകവും രാജ്യവും അത്ഭുതാദരങ്ങളോടെ നോക്കി കാണുമാറല്ലേ നമ്മൾ അതിജീവനം നടത്തിയത്.
ആ അതിജീവനവും തീർത്തും മാതൃകാപരമാണല്ലോ. നമുക്കതില് രാഷ്ട്രീയമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഇവിടെ നാടും ജനങ്ങളും നല്ല ഒരുമയോടെയും ഐക്യത്തോടെയും പിന്തുണ നൽകി. ഒരുമയും ഐക്യവുമാണ് അസാധ്യം എന്ന് കരുതിയ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സാധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെയാണ് വീണ്ടും ഇടതുമുന്നണി എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പാലായിൽ ജോസ് കെ മാണിയെയും കടുത്തുരുത്തിയിൽ നിർമ്മലാ ജിമ്മിയെയും അടക്കം ജില്ലയിലെ എല്ലാ നിയമസഭമണ്ഡലങ്ങളിലും ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ചങ്ങനാശേരി, ഏറ്റുമാനൂർ, പാലാ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പൊതുയോഗങ്ങളിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്തത്.