തൻ്റെ ഭാഗം കേട്ടില്ല; വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ച് പിണറായി
ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റ്-ഒന്ന് രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
Published : October 12, 2026 at 10:38 AM IST
എറണാകുളം: സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട്, കുഴൽപ്പണ കേസുകളിൽ തനിക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ അപ്പീൽ നൽകി. തൻ്റെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധി പ്രസ്താവിച്ചതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചത്. ഹർജി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.45ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും.
വിജിലൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് രണ്ട് കേസുകൾ
ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റ്-ഒന്ന് രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയും എക്സാലോജിക്കും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കേരള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ പിണറായി വിജയനാണ് ഒന്നാം പ്രതി.
പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ ടി. വീണയും ഈ കേസിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിലുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി കുഴൽപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കേസും വിജിലൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളും റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ നൽകിയ അപ്പീലിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. അഡ്വ. വിപിൻ സി വിജയൻ മുഖേനയാണ് കൊച്ചിയിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്തത്.
സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് സീൽ വച്ച കവറിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
കെ.എം ഷാജഹാൻ നൽകിയ പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയിലായിരുന്നു സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ നടപടി. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരൻ്റെ ആവശ്യം. എന്നാൽ ഇത് തള്ളിയ കോടതി നേരിട്ട് കേസെടുക്കാൻ വിജിലൻസിന് നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നൽകിയ കത്തും സീൽ വച്ച കവറിലെ വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ചാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് കേസെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്. ഇഡി നൽകിയ സീൽ വച്ച കവറിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി പരിശോധിച്ച കോടതി, പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കേസെടുക്കാൻ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ, തനിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ നിർദേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൻ്റെ വാദം കേൾക്കാൻ കോടതി തയ്യാറായില്ലെന്ന് പിണറായി വിജയൻ്റെ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പോലുമില്ലാതെയാണ് വിജിലൻസ് തിടുക്കപ്പെട്ട് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്നും അപ്പീലിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ആരോപണവിധേയരുടെ ഭാഗം കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നിയമപരമായ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുവെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ പ്രധാന വാദം. ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഹർജി കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് അഭിഭാഷകർ ശ്രമിച്ചത്. തുടർന്നാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.45ന് കേസ് പരിഗണിക്കാൻ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തീരുമാനിച്ചത്.
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