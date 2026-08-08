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പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് പൂർണ പിന്തുണ; സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്‌ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടാന്‍ മടിക്കില്ലെന്ന് പിണറായി വിജയൻ

പ്രളയ മുഖത്ത് കേരളം ഒറ്റകെട്ടായി നിൽക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ.

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പിണറായി വിജയൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2026 at 12:02 PM IST

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കണ്ണൂർ: ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണയുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. പ്രളയ മുഖത്ത് കേരളം ഒറ്റകെട്ടായി നിൽക്കണം. അതിന് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പൂർണ പുന്തുണയുണ്ടാകും. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വീഴ്‌ച തുറന്നു കാട്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ കണ്ണൂരില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൻ്റെ വലിയ നൊമ്പരമായി മാറിയ ഒന്നാണ് രാജേഷിൻ്റെ വിയോഗം. എല്ലാവരെയും കണ്ണീരിലാഴ്‌ത്തിയ സംഭവമാണിത്. പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ട ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെയാണ് രാജേഷ് മരണപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഫ്രീസർ ആംബുലൻസ് പോലും ഒരുക്കിയില്ല. ഇത്തരം വീഴ്‌ചകൾ ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. വീഴ്ച മാത്രം അല്ല അദ്ദേഹത്തോട് കാണിച്ച അനാദരവ് കൂടിയാണ് ഇതെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.

ചെറുപുഴ ജോസ്‌ഗിരിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയ മേഖല പൂർവ സ്ഥിതിയിൽ ആക്കാൻ ഇത് വരെയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ദുരന്തം മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന് ജാഗ്രത ഉണ്ടായില്ല. വയനാട് തുരങ്ക പാതയിൽ ഉണ്ടായ ദുരന്തം അനാസ്ഥയുടെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.

പിണറായി വിജയൻ മാധ്യമങ്ങലോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

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പ്രളയക്കെടുതിയിൽ റാന്നിയിൽ ഉണ്ടായത് വലിയ നാശനാഷ്‌ടമാണ്. മൂഴിയാർ ഡാം മുൻകരുതൽ ഇല്ലാതെ തുറന്നത് മൂലം വ്യാപാരികൾക്ക് വലിയ നാശ നഷ്‌ടം ഉണ്ടായി. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പൂഞ്ഞാർ, മീനച്ചിൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത് വലിയ നാശ നഷ്‌ടം ഉണ്ടായി. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അടിക്കടിയുള്ള മഴ വലിയ പ്രളയം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി.

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അടിക്കടിയുള്ള മഴ വലിയ പ്രളയത്തിന് കാരണമാകുന്നു. പലയിടങ്ങളിലും മന്ത്രിമാർ സന്ദർശിച്ചില്ലെന്ന് പരാതിയുണ്ട്. ദുരിതാശ്വസ ക്യാമ്പുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണവും മരുന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും ഇല്ലെന്ന പരാതിയും ഉയരുന്നുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.

ഈ ദുരന്തത്തെ എല്ലാവരും ഒറ്റകെട്ടായി നിന്നാൽ അതിജീവിക്കാം. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം. കാലാവസ്ഥാ അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പല മാർഗങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ കൃത്യമായി അറിയിച്ചില്ല എന്നത് ആണ് പരാതി. വസ്‌തുതാ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് നുണയെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി.

ക്ഷേമ പെൻഷനിൽ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു നൽകുന്നത് നിർത്തലാക്കിയതിനെ കുറിച്ചും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. കൃത്യമായി നടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അത്. ബാങ്കിൽ എത്തിക്കുന്നത്തിൽ അല്ല എതിർപ്പ്. നേരിട്ട് പോയി എടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഇത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകും. അത്തരം ആളുകൾക്ക് പെൻഷൻ വീട്ടിൽ എത്തിച്ച് നൽകണം. പുതിയ തീരുമാനം ഫലത്തിൽ പെൻഷനെ ആകെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. നേരിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് കൈയിൽ എത്തും. ബാങ്കിൽ എത്തുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യൻ ഉണ്ട്. അത് പൂർണമായും അവരുടെ കൈയില്‍ എത്തില്ല. എല്ലാം രാഷ്ട്രീയ കണ്ണുകളോടെ കാണരുതെന്നും പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു.

പയ്യന്നൂർ വിഷയത്തിലും പ്രതികരണം

സ്ഥാനാർഥിയെ മാറ്റണം എന്ന ചർച്ച എന്‍റെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സവർക്കർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മഹത്വവൽക്കരിക്കാനാണ് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത്. യുഡിഫ് സർക്കാർ അവരുടെ അജണ്ടയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു.ഇത് ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമാണ്. യഥാർഥത്തിൽ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ ആര്‍എസ്‌എസ്‌ എന്തെന്ന് മനസിലാകും.സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ വന്ദേമാതരം മുഴുവൻ ചൊല്ലും എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇത് ആര്‍എസ്‌എസ്‌ അജണ്ടയാണ്. ഇത് തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യത്തെ വരികൾ മാത്രം ചൊല്ലണമെന്നും ആര്‍എസ്‌എസിന് കീഴ്‌പ്പെടരുതെന്നും പിണറായി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

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TAGGED:

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