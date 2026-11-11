'ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ കോടികളുടെ കച്ചവടം'; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ
വകുപ്പ് മന്ത്രിയോ സഖ്യകക്ഷികളോ അറിയാതെ സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് പുറത്തുള്ള അദൃശ്യ സംഘവുമായി ഫയലുകൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഗുരുതരമായ സത്യപ്രതിജ്ഞാലംഘനമാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി
Published : November 11, 2026 at 5:42 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കൃത്രിമമായി വൈദ്യുതി ക്ഷാമം സൃഷ്ടിച്ച് ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ കോടികളുടെ ദുരൂഹ കച്ചവടത്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ നേരിട്ട് നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയതെന്നും, വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രതിപക്ഷം കൃത്യമായ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉന്നയിച്ച ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ, ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിൽ ഡയലോഗടിച്ച് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ കഴുകിക്കളയാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കരുതരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ മേക്കിട്ട് കയറി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്നത് ശുദ്ധ ഭീരുത്വമാണെന്നും, വിവരക്കേടുകൾ വീരവാദങ്ങളാക്കി ജനങ്ങളെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്ന പരിഹാസ ശൈലി മുഖ്യമന്ത്രി സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ വെച്ചാൽ മതിയെന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് വാ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തുറന്നടിച്ചു.
വൻകിട വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ കരാറുകളുടെ മറവിൽ കൂറ്റൻ അഴിമതി നടത്താൻ ബോധപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹിമാചലിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വാദിച്ചെന്ന നട്ടാൽ കുരുക്കാത്ത നുണയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തുടർച്ചയായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഹിമാചൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങണമെന്ന് താൻ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞതായി തെളിയിക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്നും, ഹിമാചലിൽ നിന്നുള്ള ദീർഘകാല വൈദ്യുതി കരാറാണ് ലാഭകരമെന്ന മുൻ കെഎസ്ഇബി ചെയർമാൻ്റെ ശുപാർശ തികച്ചും ശരിയാണെന്നും തുറന്നുപറഞ്ഞത് വകുപ്പ് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫാണ്. ആ മന്ത്രിയാകട്ടെ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയാണ്. സ്വന്തം മന്ത്രി പറയുന്നതും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നതും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ്റെ കർശന മുന്നറിയിപ്പുകൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി, നിയമസാധുതയില്ലാത്ത ജിഎൻഎ (GNA) വഴി ഉയർന്ന നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിടിവാശി കാണിച്ചതും അതിനായി സ്വന്തം ഇഷ്ടക്കാരനായ ഊർജ്ജ സെക്രട്ടറിയെ അവരോധിച്ചതും ആരുടെ താല്പര്യപ്രകാരമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് പിണറായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൊള്ളയ്ക്കുള്ള വഴിവിട്ട നീക്കങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം കൈയ്യോടെ പിടികൂടിയപ്പോൾ ജിഎൻഎ കരാർ റദാക്കിയതും, മുൻ ചെയർമാനെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതുമെല്ലാം വകുപ്പ് മന്ത്രിയറിഞ്ഞത് പത്രവാർത്ത കണ്ടാണ്.
മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങോട്ടോ താൻ ഇങ്ങോട്ടോ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എവിടെയും താൻ സത്യമേ പറയൂ എന്നും ഒരു വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് പരസ്യമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നത് കേരള ചരിത്രത്തിലെ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ നാണക്കേടാണ്. മുന്നണി കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് പോലും തുറന്നുപറയുന്നത് തങ്ങൾ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ്.
ഇവിടെ അന്വേഷണം നേരിടേണ്ടത് താഴെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ല. സർക്കാരിനെയും മന്ത്രിസഭയെയും നോക്കുകുത്തിയാക്കി ഈ ദുരൂഹ ഇടപാടുകൾക്ക് നേരിട്ട് ചുക്കാൻ പിടിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ തന്നെയാണ്. തനിക്ക് കിട്ടിയ ഫയലിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ 'വേണ്ട ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു' എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
വകുപ്പ് മന്ത്രിയോ, ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോ, പവർ സെക്രട്ടറിയോ പോലുമല്ലാതെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പുറത്തിരുന്ന് ഭരണ ഫയലുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ അദൃശ്യ നിഴൽസംഘം ആരാണെന്ന് പുറത്തുവരണം. ഔദ്യോഗിക ഫയലിലെ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിലേക്ക് തിരികെ അയച്ച് നടപടിക്രമം പാലിക്കുന്നതിന് പകരം, റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ചവറ്റുകൊട്ടയിലെറിഞ്ഞ് പുറത്തുള്ള സംഘവുമായി ചർച്ച നടത്തിയത് ഗുരുതരമായ സത്യപ്രതിജ്ഞാലംഘനമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിഹാസങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കാതെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടവുമായി പ്രതിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും പിണറായി വിജയൻ കൂട്ടിചേർത്തു.
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