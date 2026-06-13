നിപ പ്രതിരോധത്തിൽ സർക്കാരിന് ഗുരുതര വീഴ്ച; ആരോഗ്യ മന്ത്രി കോഴിക്കോട്ട് എത്തിയില്ലെന്ന് പിണറായി വിജയൻ
'കള്ളന് താക്കോൽ കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യം'; ദേവസ്വം ബോർഡിലെ വിവാദ നിയമനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
Published : June 13, 2026 at 9:29 AM IST
കോഴിക്കോട്: നിപ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ആരോഗ്യ മന്ത്രിക്കും ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. കോഴിക്കോട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദേവസ്വം ബോർഡിലെ വിവാദ നിയമനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നിപ ബാധയെ അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോടെയാണോ സർക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്. ആരോഗ്യ മേഖലയെ ആകെ സജ്ജമാക്കുന്നതിലും ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതിലും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ വീഴ്ചയുണ്ടായി. ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല താൻ പറയുന്നതെന്നും, മറിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പും സർക്കാരും സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിപ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കയിലാണ് കഴിയുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ നിപ ബാധയുണ്ടായപ്പോൾ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ ആരോഗ്യ മന്ത്രിമാരും മെഡിക്കൽ ബിരുദധാരികൾ ആയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ മാതൃകാപരമായിരുന്നു. അന്ന് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായാണ് രോഗവ്യാപനം തടയാൻ കഴിഞ്ഞത്.
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ ഇതുവരെ കോഴിക്കോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും യാതൊരുവിധ ഇടപെടലുകളും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇത് ശരിയായ രീതിയല്ല. ഇത്തരം അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ മന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ജനങ്ങൾക്കും വലിയ ആശ്വാസവും ഊർജവും നൽകും. എന്നാൽ, നിർഭാഗ്യവശാൽ അത്തരമൊരു സമീപനം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നിപയുടെ ഗൗരവ സ്വഭാവം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതനുസരിച്ചുള്ള ജാഗ്രതയും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇനിയെങ്കിലും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
ദേവസ്വം ബോർഡിലെ നിയമനം വിചിത്രം
ദേവസ്വം വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തികച്ചും വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ, സർക്കാരിനെതിരെ നിരന്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനെ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്ലീഡറായി നിയമിച്ചത് വലിയ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, ഈ നിയമനത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ലെന്നാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രി പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചത്. ഒരു വകുപ്പിൽ നടക്കുന്ന സുപ്രധാന നിയമനങ്ങൾ ആ വകുപ്പ് മന്ത്രി അറിയാതെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുകയെന്ന് പിണറായി വിജയൻ ചോദിച്ചു.
കള്ളന് താക്കോൽ കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമായ നടപടിയാണിത്. ദേവസ്വം മന്ത്രിക്ക് ഈ നിയമനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ, മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ അടിയന്തരമായി വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണം. സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഈ നടപടി തിരുത്താനും, വിവാദ നിയമനം റദ്ദാക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി തയാറാകണം. ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിന് വ്യക്തമായ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിലെ നിയമന വിവാദം. മന്ത്രിമാരെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുകയാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഇത്തരം കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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