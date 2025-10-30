ETV Bharat / state

വീഴ്ചയെ വാഴ്‌ചയാക്കിയ പിണറായി മാജിക്: പിഎം ശ്രീ വിവാദത്തിൽനിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ 'പെൻഷൻ ഡോസ് കൂട്ടി', സിപിഐക്ക് നിഴൽ സഹായം

പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി വിവാദത്തിൽനിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ സിപിഐയുടെ പ്രതിഷേധം ഉപയോഗിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ 2000 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി.

PM SHRI SCHEME CPI CPM RIVALRY PENSION HIKE STRATEGY CABINET ANNOUNCEMENTS
ബിനോയ് വിശ്വം, പിണറായി വിജയൻ (ETV Bharat)
Published : October 30, 2025 at 7:25 AM IST

കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: വീഴ്ചയെ വാഴ്‌ചയാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഇന്നലെ കണ്ടു. തോൽവിയെ താലോലമാക്കുന്ന പിണറായി മാജിക് ആണിത്. മൂന്നാം പിണറായി സർക്കാർ എന്നത് പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളേറെയായി. വാഴ്ത്തുപാട്ടുകൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിൽ സ്വപ്നം കാണാത്തവരായി ആരാണുള്ളത്.

അവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനും കല്പിക്കാനും ഒരു പിണറായി മാത്രം കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്തുള്ളപ്പോൾ അടവുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ഇത് സ്വന്തം മുന്നണിയിലെ പാർട്ടിയെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും എല്ലാവരെയും അടിച്ചമർത്തിയ ഒരു പൂഴിക്കടകനായിപ്പോയി. യഥാർഥത്തിൽ പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ആരോരുമറിയാതെ ഒപ്പിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഐ ശരമേറ്റ ഒരു സർക്കാരിനെ എല്ലാവരും കണ്ടു. വലത് സ്വഭാവമുള്ളവരും വാലായി കിടക്കുന്നവരുമായ ഘടകകക്ഷികൾ മൗനം ഭജിച്ചപ്പോൾ സിപിഐ വാളെടുത്തു.

സിപിഐ ദുർബലരാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വാമൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബിനോയ് വിശ്വത്തിന് ഉശിരുകൂടി. ബഹുഭൂരിപക്ഷം മാധ്യമങ്ങളും ഒപ്പം കൂടിയപ്പോൾ സിപിഎം ശരിക്കും ചിന്തിച്ചു. സിപിഐ ഒഴിഞ്ഞു പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുക്കും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി അണികളെയും നേതാക്കളെയും ഈ ഒരവസരത്തിൽ സിപിഎമ്മിന് പിന്താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. കാരണം വരുന്നത് രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ്. തദ്ദേശത്തിൽ എന്നും സധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സിപിഎമ്മിനെ പക്ഷേ അടുത്ത നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്.

കേന്ദ്രത്തിൽ മൂന്നാം മോദി സർക്കാർ എങ്കിൽ കേരളത്തിലും മൂന്നാം പിണറായി സർക്കാർ എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആകെത്തുക. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരവസരത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി സിപിഐയോട് ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും സമ്മതിച്ചത്. മുഖ്യൻ്റെ കറുത്ത കാറും വെളുത്ത കാറുകളും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസമായി ഓട്ടപ്പാച്ചിലിലായിരുന്നു. വിഷയം പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നു എന്ന തോന്നൽ പുറത്തു കണ്ട കാഴ്ച മാത്രമായിരുന്നു. കാരണം പിഎംശ്രീയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒപ്പിട്ടത് സിപിഎമ്മിലെ മന്ത്രിമാരടക്കം മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർക്ക് പോലും ദഹിച്ചിരുന്നില്ല.

സിപിഐക്ക് സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ നിഴൽ സഹായം ലഭിച്ചത് സിപിഎമ്മിൽ നിന്നായിരുന്നു. അതെല്ലാം പിണറായി വിജയൻ എന്ന "മിന്നൽ പിണറായി"ക്ക് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു. സൂര്യശോഭയേറ്റു ജ്വലിക്കുന്ന ചന്ദ്രനെന്നപോലെ കഴിയുന്ന സിപിഐക്ക് ഇത്രയേറെ ധൈര്യം എവിടെന്ന് ലഭിച്ചു എന്ന് പോലും പിണറായി വിജയൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ചിന്തിച്ചു കാണും. അതേ സമയം ബിനോയ് വിശ്വത്തേയും ആരൊക്കെയോ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഇനിയുള്ള കാലം കേന്ദ്രസർക്കാർ പറയുന്നതുപോലെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും.

എല്ലാ വാതിലുകളിലും നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും കേന്ദ്രസർക്കാറിൻ്റെയും ബോർഡ് വരും എന്ന് വരെ ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇതെല്ലാം ഒരു കെണിയാണെന്ന് സിപിഐ മന്ത്രിമാർ പറഞ്ഞപ്പോഴും സിപിഐ പാർട്ടി നേതൃത്വം അത് അംഗീകരിച്ചില്ല. അത് തന്നെയാണ് നേതൃത്വത്തെ ഇത്രത്തോളം രോഷാകുലരാക്കിയത്. സിപിഎമ്മിനോട് എന്നും കട്ടക്ക് നിന്ന സിപിഐ സെക്രട്ടറിമാരായ സി കെ ചന്ദ്രപ്പനും വെളിയം ഭാർഗവനും ശേഷം ഇത് എന്ത് സർക്കാർ എന്ന് തുറന്ന് ചോദിക്കാൻ ബിനോയ് വിശ്വത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

സിപിഐ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ ഡി രാജയെ മാറ്റാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടുംപിടുത്തം നടത്തിയത് കേരള ഘടകമാണ്. കേന്ദ്രത്തിൽ ആവട്ടെ എം എ ബേബിയും ബി രാജിയും തമ്മിൽ നല്ല ഐക്യത്തിലുമാണ്. അപ്പോഴാണ് കേരള വിഷയത്തിൽ സിപിഐ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പരസ്യമായി അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുമെന്ന് ഡി രാജ പ്രസ്താവിച്ചു. ഒരുപക്ഷേ എം എ ബേബി പ്രസ്താവിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത്.

ഈ പ്രസ്താവനകളുടെ എല്ലാം ആകെത്തുക എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആവനാഴിയിലെ വലിയൊരമ്പ് ഇന്ന് പിണറായി വിജയൻ പ്രയോഗിച്ചത്. ഒരു വിവാദം കത്തി നിൽക്കെ ഞൊടിയിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രം ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയൊരു വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ കഴിയുക. അതിനർഥം ഘടകകക്ഷികൾ പോലും അറിയാതെ സിപിഎം ഒരു അജണ്ട തയ്യാറാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നുമാത്രമാണ് ഇന്ന് കണ്ടത്. നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ വലിയ പ്രഖ്യാപനമായി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന പ്രസംഗം ഇന്ന് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ നടത്തി.

അതായത് ഒരു വലിയ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ഒരുപക്ഷേ ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഡോസ് കൂട്ടിയോ എന്ന് പോലും സംശയമുണ്ട്. സ്ത്രീകളെയും യുവാക്കളെയും ഒപ്പം പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന വയോജനങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രഖ്യാപനം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡോസ് പിഎംശ്രീ വിവാദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചോ എന്നും സംശയിക്കുന്നവരുണ്ട്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പും അതിനപ്പുറം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും വരാനിരിക്കെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഒറ്റയടിക്ക് 400 രൂപ കൂട്ടിയതിലും ആ സംശയം നിഴലിക്കുന്നുണ്ട്.

തിരിച്ചടി വരുമ്പോൾ അടിച്ചമർത്തുക എന്ന ചിന്തയായിരിക്കാം ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്തായാലും നന്ദി പറയേണ്ടത് സിപിഐക്ക് തന്നെയാണ്. ഇടത് പാരമ്പര്യം ബിനോയ് വിശ്വവും കൂട്ടരും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അത് ആവേശമായി. ഒപ്പം ഉപകാരവുമായി. കടക്കെണിയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ ഒപ്പിടാൻ നിർബന്ധിതരായി എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും കൂട്ടരും പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പതിന്മടങ്ങായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് പണം കണ്ടെത്തും എന്നത് ചോദ്യമാണ്.

ഒരു അപകടം വന്നപ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കാത്ത സിപിഐയെ വരും നാളുകളിൽ സിപിഎം കാലുവാരിയാലും അത് അതിശയോക്തിയാവില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ എൽഡിഎഫിന് നയിക്കുന്ന മുഖ്യ പാർട്ടി ഒന്ന് ഇരുന്നു പോയപ്പോൾ നിവരാൻ കണ്ടെത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ആ മുന്നണിക്ക് മൊത്തത്തിലാണ് ഗുണം ചെയ്യുക. എന്നാൽ സിപിഐ കടുംപിടുത്തം നടത്തിയ പിഎംശ്രീ പദവിയിൽ വലിയ മാറ്റം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. പദ്ധതി നിർത്തിവച്ച് പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകണമെന്ന് സിപിഐ ആവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഏഴംഗ മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതിയെയും നിയോഗിച്ചു. എന്നാൽ എത്ര പഠിച്ചാലും കേരളത്തിന് ഇനി ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിയില്ല. ധാരണാപത്രത്തിലെ ഉപാധികളിൽ ഇത് വ്യക്തമാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിക്കൽ എത്തിനിൽക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സിപിഐയെ പറഞ്ഞ് "പറ്റിച്ചു" എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ "പറ്റിപ്പിടിച്ച്" നിൽക്കുന്ന സിപിഐ തൽക്കാലം കണ്ണടച്ചു എന്നും പറയാം.

പിഎംശ്രീയെ എതിർത്ത സിപിഐ മന്ത്രിമാർ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ഉപസമിതി ഈ പദ്ധതി കേരളത്തിന് വേണ്ടെന്നു തീരുമാനിച്ചാലും ഇനി സംസ്ഥാനത്തിന് ധാരണാപത്രത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറാനാകില്ല. അതിനുള്ള അവകാശം കേന്ദ്രത്തിന് മാത്രമാണ്. അതായത് സാങ്കേതിക പിശകുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കേരളത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. കേരളത്തിന് ഇനി ചെയ്യാവുന്നത് പദ്ധതിയുടെ നിബന്ധനകളിൽ ഭേദഗതി ആവശ്യപ്പെടുക മാത്രമാണ്. പക്ഷേ അത് കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ.

കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പാക്കണമെന്നതടക്കം സുപ്രധാന ഉപാധികളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രം ഒരു ഭേദഗതിക്കും തയാറാകില്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ്. അതേ സമയം കേരളം അനങ്ങാപ്പാറ നയം സ്വീകരിക്കുകയോ കേന്ദ്ര നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് നിയമയുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴിമാറും. കേരളത്തിൽ വിടരാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ബിജെപി അത് രാഷ്ട്രീയമായി മുതലെടുക്കും. ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലാവധി കഴിയും മുമ്പ് ഉപസമിതി എന്ത് തീരുമാനത്തിൽ എത്തും എന്നതിലാണ് വലിയ ആകാംക്ഷയും ക്ലൈമാക്സും.

PM SHRI SCHEME
CPI CPM RIVALRY
PENSION HIKE STRATEGY
CABINET ANNOUNCEMENTS
PINARAYI VIJAYAN CRISIS MANAGEMENT

